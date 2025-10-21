Sự nghiệp Phương Oanh

Sinh năm 1989 tại Hà Nam, Phương Oanh – tên đầy đủ là Đỗ Phương Oanh – là một trong những nữ diễn viên truyền hình nổi bật của màn ảnh Việt. Trước khi bén duyên với nghệ thuật, cô từng là người mẫu tự do, sở hữu vóc dáng thanh mảnh và thần thái cuốn hút. Tuy nhiên, chính niềm đam mê diễn xuất mới là con đường giúp cô tìm thấy bản thân và ghi dấu trong lòng khán giả.

Phương Oanh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2012 với những vai nhỏ trong Hoa bay, Lời thì thầm từ quá khứ, Gái già xì tin… Dù chưa gây tiếng vang, song lối diễn chân thực và biểu cảm tinh tế giúp cô sớm được giới làm phim để mắt. Bước ngoặt đến với vai Súa trong Lặng yên dưới vực sâu – cô gái vùng cao yêu chân thành nhưng gặp nhiều trắc trở – đã khiến tên tuổi Phương Oanh được khán giả nhớ đến.

Năm 2018, bộ phim Quỳnh búp bê lên sóng và nhanh chóng tạo nên "cơn sốt" trên truyền hình. Hóa thân thành Quỳnh – cô gái bị lừa bán, chịu nhiều tổn thương nhưng vẫn kiên cường vươn lên – Phương Oanh chinh phục công chúng bằng diễn xuất sâu sắc và ánh mắt giàu cảm xúc. Vai diễn không chỉ giúp cô vụt sáng mà còn khiến hình ảnh "Quỳnh búp bê" trở thành biểu tượng cho những người phụ nữ mạnh mẽ, dám vượt qua số phận.

Sau thành công ấy, Phương Oanh tiếp tục khẳng định năng lực qua hàng loạt dự án như Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận và đặc biệt là Hương vị tình thân – bộ phim giúp cô củng cố vị thế "nữ chính vàng" của VTV. Vai Nam trong phim mang đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại, cá tính, thẳng thắn nhưng cũng đầy cảm xúc, được đông đảo khán giả yêu mến.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Phương Oanh còn kinh doanh và xây dựng thương hiệu cá nhân. Cô được ngợi khen bởi hình ảnh chỉn chu, lối sống độc lập và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.

Về đời tư, Phương Oanh kết hôn với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Năm 2024, Phương Oanh hạ sinh cặp song sinh, chính thức bước vào vai trò làm mẹ. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bình yên bên con và thể hiện sự trân trọng dành cho gia đình nhỏ của mình.

Sau thời gian tạm rời phim trường, Phương Oanh đang trở lại màn ảnh với vai chính trong phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh. Đây được xem là dấu mốc tái xuất đáng chú ý của nữ diễn viên sau thời gian nghỉ sinh khi cô vào vai một người phụ nữ từng trải, vừa mạnh mẽ vừa sâu sắc.

Hơn mười năm gắn bó với nghề, Phương Oanh đã đi qua nhiều thăng trầm để có được vị trí như hiện tại. Từ một người mẫu vô danh, cô trở thành gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt, được yêu mến bởi cả nhan sắc lẫn tài năng.