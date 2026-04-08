Sứ mệnh phá nhiều kỷ lục của NASA

Bốn phi hành gia trên tàu vũ trụ Orion, thuộc sứ mệnh Artemis II của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), hôm 6-4 lập kỷ lục mới về quãng đường xa nhất mà con người từng bay khỏi Trái đất.

Theo NASA, tàu Orion đã đạt khoảng cách tối đa 406.771 km so với Trái đất, nhiều hơn kỷ lục 400.170 km do sứ mệnh Apollo 13 thiết lập năm 1970. Sứ mệnh Artemis II cũng đưa con người tiến gần bề mặt Mặt trăng nhất trong hơn 50 năm qua khi bay cách nó khoảng 6.545 km.

Trong chuyến bay lướt qua Mặt trăng này, phi hành đoàn đã chụp hàng loạt hình ảnh về các mục tiêu ưu tiên hàng đầu trên bề mặt Mặt trăng, đồng thời mô tả chi tiết màu sắc và điều kiện ánh sáng mà họ quan sát được bằng mắt thường.

Phi hành gia Reid Wiseman, chỉ huy sứ mệnh Artemis II, nhìn ra ngoài qua một trong các cửa sổ của tàu Orion về phía Mặt trăng, trước khi phi hành đoàn thực hiện chuyến bay lướt qua Mặt trăng hôm 6-4. Ảnh: AP

Chuyến bay lướt qua Mặt trăng và giai đoạn quan sát của các phi hành gia trên tàu Orion kéo dài khoảng 7 giờ. Đây là điểm nhấn nổi bật nhất trong toàn bộ sứ mệnh Artemis II, bắt đầu từ ngày 1-4 và dự kiến kết thúc hôm 10-4. Phi hành đoàn của Artemis II - gồm Jeremy Hansen, Reid Wiseman, Christina Koch và Victor Glover - không chỉ phá kỷ lục về khoảng cách trong ngày 6-4. Ông Glover, bà Koch và ông Hansen lần lượt là người da màu, phụ nữ và người Canada đầu tiên bay tới Mặt trăng.

Artemis II là sứ mệnh đưa phi hành gia bay quanh Mặt trăng đầu tiên của NASA kể từ Apollo 17 năm 1972. Đây là bước chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis III tiếp theo dự kiến diễn ra vào năm tới. Khi đó, một phi hành đoàn khác trên tàu vũ trụ Orion sẽ luyện tập kết nối với tàu đổ bộ Mặt trăng trên quỹ đạo Trái đất. Sứ mệnh đổ bộ Mặt trăng cuối cùng dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2028, đưa 2 phi hành gia hạ cánh gần cực Nam Mặt trăng.