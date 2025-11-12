Chủ tịch "đế chế" giải trí xứ Hàn JYP Entertainment - Park Jin Young vừa tiết lộ khía cạnh bất ngờ về cuộc sống cá nhân của mình trong chương trình Half-Star Hotel. Thử thách đầu tiên của chương trình chính là sinh tồn trên một hòn đảo hoang. Park Jin Young tham gia cùng những người bạn kiêm "gà nhà" lâu năm gồm các thành viên nhóm g.o.d và Sunmi (Wonder Girls).

Trong lần đầu tiên trải nghiệm cuộc sống tại một hòn đảo xa xôi, vị chủ tịch quyền lực cũng lần đầu tiên thử sức với hoạt động câu cá lúc thủy triều lên. Anh hào hứng chia sẻ rằng mình luôn mơ ước được tự tay đánh bắt hải sản và thậm chí còn mang theo bộ đồ lặn cho dịp này.

Park Jin Young lần đầu tham gia chương trình sinh tồn trên đảo hoang

Tuy nhiên, điều thực sự khiến khán giả sốc là lời thú nhận thẳng thắn của Park Jin Young về cuộc sống gia đình. Dù đã kết hôn từ năm 2013 và là cha của 2 cô con gái, anh thừa nhận: "Tôi chưa bao giờ nấu nướng hay giặt giũ, dù chỉ một lần". Anh thậm chí còn nhớ lại: "Có lần tôi cố rán trứng nhưng cuối cùng lại làm cháy chảo".

Điều này khiến Joon Park vô cùng ngạc nhiên “Vợ anh có sống cùng anh không?”, thì được Park Jin Young đáp lại: “Tôi chỉ chăm chỉ kiếm tiền thôi". Chủ tịch JYP bình luận thêm: "Hôm nay là lần đầu tiên tôi thử nấu ăn sau 53 năm. Bên cạnh cả giặt giũ và nấu ăn thì tôi cũng chưa từng làm mua sắm online. Trước đây bố tôi lo việc đó, giờ là vợ tôi làm. Tôi hoàn toàn không biết gì cả". Thậm chí Park Jin Young còn cầm kéo ngược chiều khiến các thành viên chương trình thắc mắc liệu anh có thực sự tốt nghiệp đại học Yonsei danh tiếng như thường nói hay không.

Tình huống này nhanh chóng gây bão các trang mạng Hàn Quốc, kéo theo những tranh luận trái chiều. Nhiều netizen chỉ trích Park Jin Young "gia trưởng hết cứu", lúc bé dựa dẫm vào bố mẹ, đến khi trưởng thành lại đẩy toàn bộ trách nhiệm chăm sóc gia đình cho vợ. Tuy nhiên cũng có ý kiến bênh vực có thể Park Jin Young chỉ không làm việc nhà, nhưng anh vẫn có trách nhiệm lo tài chính và chăm sóc gia đình theo cách khác.

Chủ tịch quyền lực nói chưa bao giờ làm việc nhà, khiến người xung quanh ngỡ ngàng

Park Jin Young sinh năm 1971, thường được biết đến với nghệ danh J.Y. Park hoặc JYP, là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Anh là một nghệ sĩ đa tài, vừa là ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, vừa là người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của một trong ba công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, JYP Entertainment.

Về sự nghiệp cá nhân, Park Jin Young thành công với danh xưng "ca sĩ quái kiệt", rồi trở thành nhà sản xuất huyền thoại. Park Jin Young ra mắt vào năm 1994 với album đầu tay Blue City. Anh nhanh chóng nổi tiếng với phong cách âm nhạc độc đáo, vũ đạo gợi cảm và táo bạo, cùng những ca khúc pop-funk bắt tai như Don't Leave Me, Honey và Behind You. Anh được biết đến với biệt danh "người đàn ông không ngừng nhảy nhót" bởi niềm đam mê bất tận với âm nhạc và biểu diễn.

Năm 1997, Park Jin Young thành lập JYP Entertainment. Dưới sự dẫn dắt của anh, công ty đã trở thành bệ phóng cho rất nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc thành công vang dội. Các nghệ sĩ và nhóm nhạc tiêu biểu gồm Bi Rain, g.o.d, Wonder Girls, 2PM, Miss A, GOT7, TWICE, Stray Kids, ITZY, NMIXX và gần đây là NiziU, VCHA đều là những cái tên đã làm nên tên tuổi của JYP Entertainment.

JYP Entertainment là 1 trong những công ty giải trí hàng đầu Kpop

Anh được biết đến với triết lý đào tạo chú trọng vào cả tài năng lẫn nhân cách của các thực tập sinh. Sự nghiệp của Park Jin Young cũng thăng hoa rực rỡ trong vai trò nhà sản xuất. Anh đã tạo ra hàng loạt bản hit và góp phần định hình phong cách âm nhạc cho nhiều thế hệ thần tượng Kpop.

Park Jin Young được biết đến với tính cách nhiệt huyết, thẳng thắn và đôi khi có chút hài hước. Chủ tịch JYP Entertainment thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế với vai trò giám khảo, huấn luyện viên, thể hiện sự tận tâm và nghiêm túc với công việc. Mặc dù có những lúc phong cách của anh bị cho là "quái dị" hoặc không phù hợp với tuổi, nhưng Park Jin Young luôn giữ vững cá tính riêng của mình.

Nếu Park Jin Young là chủ tịch nhiệt huyết số 2 Kpop thì không ai là số 1

