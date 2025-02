Sự cố máy bay còn ám ảnh, 2 hãng hàng không Jeju Air và Air Busan của Hàn Quốc đưa ra quyết định mới

Mới đây, hãng hàng không Jeju Air và Air Busan của Hàn Quốc đã triển khai các chương trình giảm giá vé máy bay nhằm kích cầu, trong bối cảnh nhu cầu đi lại giảm sút sau khi 2 hãng này vướng vào các sự cố hàng không nghiêm trọng, theo dữ liệu và nguồn tin trong ngành.

Hình ảnh thương hiệu của Jeju Air bị tổn hại nghiêm trọng sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc vào tháng 12 năm ngoái, khiến 179 người thiệt mạng. Sự cố này ngay lập tức kéo theo sự sụt giảm doanh thu khi hành khách ồ ạt hủy vé do lo ngại về an toàn bay.

Theo dữ liệu từ Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, số lượng hành khách bay cùng Jeju Air đã giảm 29,3% trong 26 ngày sau vụ tai nạn ngày 29/12, so với tháng trước đó.

Trước tình trạng nhu cầu lao dốc, Jeju Air đã áp dụng chiến lược giảm giá mạnh, đưa ra mức vé siêu rẻ. Hiện hãng bán vé chặng Seoul - Jeju với giá dưới 20.000 won (khoảng 350.000 đồng), thấp hơn hơn một nửa so với mức giá thông thường.

Máy bay của Jeju Air gặp tai nạn thảm khốc - Ảnh: Reuters

Tương tự, Air Busan cũng đang phải chịu sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan chức năng sau khi một máy bay chở khách của hãng bốc cháy trước giờ cất cánh vào tháng trước.

Việc hai vụ tai nạn xảy ra cách nhau không lâu đã khiến tâm lý lo ngại về an toàn bay gia tăng, tác động tiêu cực đến không chỉ Jeju Air và Air Busan mà còn ảnh hưởng đến các hãng hàng không giá rẻ khác.

Máy bay của Air Busan bốc cháy tại sân bay Gimhae - Ảnh: YONHAP

Theo dữ liệu từ Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, lượng hành khách của Jin Air và T’way Air cũng giảm lần lượt 10,4% và 5,6% trong cùng giai đoạn, khi lo ngại về mức độ an toàn của các hãng hàng không giá rẻ (LCC) lên đến đỉnh điểm. Trong khi đó, hai hãng hàng không truyền thống của Hàn Quốc là Korean Air và Asiana Airlines chỉ ghi nhận mức giảm khoảng 2% mỗi hãng.

“Mô hình kinh doanh của các LCC phụ thuộc lớn vào doanh thu từ vé, vì vậy họ buộc phải hạ giá để giảm thiểu tác động và duy trì lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu họ tiếp tục quá tập trung vào chiến lược giá rẻ, vấn đề an toàn sẽ còn tái diễn, do không đủ ngân sách đầu tư nâng cấp và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn bay”, một quan chức trong ngành hàng không cho biết.

Ngoài ra, môi trường kinh tế vĩ mô đầy bất ổn cũng đang tạo thêm áp lực lên các LCC, buộc họ phải lao vào cuộc chiến giá vé, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao và tỷ giá won - USD bất lợi, theo vị quan chức này.

Nguồn: SCMP