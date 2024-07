Sự chiếm hữu độc hại của mẹ Nine Naphat và "con tốt thí" Baifern Pimchanok

Sự kiện giải trí hot nhất châu Á hiện nay chính là họp báo chia tay ngọc nữ Baifern Pimchanok của Nine Naphat. Trong buổi họp báo chiều 4/7, Nine Naphat nghẹn ngào chia sẻ lý do tan vỡ với Baifern là vì anh không cân bằng được mối quan hệ giữa gia đình và tình yêu. Thông tin trên khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho chuyện tình đẹp, ngọt ngào nhưng lại kết thúc chóng vánh chỉ trong 1 năm rưỡi của cặp sao hàng đầu Tbiz.

Từ lý do rạn nứt đến việc Nine Naphat cho biết phải dàn xếp vụ chia tay với Baifern cũng như hình ảnh nam diễn viên khóc nghẹn sau họp báo, netizen tin rằng nữ minh tinh Pimpaka Siangsomboon chính là nguyên nhân khiến chuyện tình của con trai "đứt gánh". Nine Naphat cũng được cho là vẫn còn yêu Baifern nhưng anh phải đành đoạn nói lời chia tay vì mẹ. Điều khiến dư luận bức xúc hơn cả chính là sự ích kỷ, độc đoán chiếm hữu con trai quá mức của bà Pimpak dẫn đến loạt bi kịch tình cảm cho Nine Naphat. Trước Baifern, Nine Naphat từng bị mẹ ép chia tay bạn gái ngoài ngành giải trí, thậm chí đến nàng thơ xứ chùa Vàng còn bị bà Pimpaka xem như "quân cờ" tranh tình cảm.

Nine Naphat bật khóc sau khi công bố tin chia tay Baifern Pimchanok

Lý do 2 ngôi sao tan vỡ được đồn đoán là mẹ của Nine Naphat đã quay lưng với Baifern Pimchanok, ghét bỏ chuyện tình yêu của con trai

Sự thật không đơn giản đằng sau việc Baifern Pimchanok được mẹ Nine Naphat yêu quý?

Theo người hâm mộ lâu năm của Nine Naphat, bà Pimpaka Siangsomboon có tính kiểm soát đáng sợ. Nam diễn viên bị mẹ quản lý chặt chẽ từ công việc đến cuộc sống, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Bà Pimpaka từng gọi điện khóc lóc nói nhớ con, yêu cầu Nine trở về nhà ngay lập tức vì anh đi chơi với bạn bè quá khuya. Trước khi quen Baifern Pimchanok, Nine Naphat từng trải qua 2 mối tình. Theo tờ Kapook, năm 2014, anh hẹn hò với Eve Napak - 1 sinh viên xinh đẹp, tài năng của Đại học MUIC. Đến năm 2016, cặp đôi chia tay.

Tình đầu của Nine là Eve Napak. Họ có khoảng thời gian hẹn hò 2 năm

Sau đó, Nine Naphat yêu đương với 1 cô gái ngoài ngành giải trí. Tuy nhiên, chuyện tình cảm này của Nine không được mẹ ủng hộ. Vì con trai dành quá nhiều thời gian cho bạn gái mới, bà Pimpaka Siangsomboon đã làm đủ cách để khiến đôi trẻ rạn nứt. Đúng như mong muốn, Nine Naphat và bạn gái ngoài ngành đổ vỡ không lâu sau đó.

Cuối tháng 11/2022, Nine Naphat thừa nhận đang theo đuổi bạn diễn Baifern. Theo trang The Bangkok Insight, Nine chính thức chấm dứt với bạn gái thứ 2 vào khoảng tháng 7-8. Đáng chú ý, trước thời điểm con trai kết thúc mối quan hệ với bạn gái cũ, bà Pimpaka đã tích cực "đẩy thuyển" Nine - Baifern theo làn sóng của người hâm mộ. Tại 1 sự kiện vào đầu năm 2022, mẹ Nine đã xuất hiện và công khai bày tỏ sự yêu mến dành cho Baifern. Không chỉ vậy, bà còn khiến khán phòng dậy sóng khi cổ vũ, động viên con trai mau chóng "cưa đổ" mỹ nhân đình đám. Dưới sự ủng hộ của mẹ, Nine quyết định đã tỏ tình với Baifern. Đầu tháng 12/2022, cặp sao chính thức bên nhau.

Mẹ Nine kêu gọi con trai chủ động theo đuổi Baifern

Vào giai đoạn tình yêu mới chớm nở, Baifern Pimchanok rất được lòng bà Pimpaka. Trên các phương tiện truyền thông, bà Pimpaka cho biết mình hoàn toàn đồng ý mối quan hệ tình cảm của con trai. Mẹ Nine khẳng định yêu quý và cưng chiều Baifern như con cái trong nhà. Mỹ nhân Chiếc Lá Bay cũng xem mẹ Nine như mẹ ruột của cô. "Nine là 1 người tốt, đáng yêu không chỉ với tôi mà còn với mọi người. Tôi cũng rất yêu mến mẹ Pim, rất vui khi gặp được mẹ. Mối quan hệ của tôi với mẹ giờ sẽ là 1 bước tiến tiếp theo và cũng cần thời gian nữa", nữ diễn viên chia sẻ.

Bà Pimpaka từng vui vẻ đi du lịch cùng con trai và bạn gái Baifern

Tuy nhiên, sau khi Baifern Pimchanok - Nine Naphat tan vỡ, nhìn lại timeline yêu đương của cặp sao, dân mạng đều cảm thấy sự bất thường. Khán giả đặt nghi vấn Baifern đã bị bà Pimpaka lợi dụng, xem như "quân cờ" ly gián, làm rạn nứt mối quan hệ giữa Nine và tình cũ của anh. Sau đó, để con trai không vấn vương và nối lại tình xưa với bạn gái cũ, bà thuận nước đẩy thuyền Nine với Baifern.

Thế nhưng, bà Pimchanok không ngờ rằng Nine rất nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên sinh năm 1992. Anh dành phần lớn thời gian vun đắp với bạn gái. Do không còn là duy nhất trong lòng con trai, bà Pimchanok được cho là xem Baifern như cái gai cần nhổ bỏ. Điều này có thể lý giải phần nào cho chuỗi hành động mâu thuẫn của bà Pimpaka với Baifern. Chỉ trong nửa năm, từ người vốn rất yêu quý Baifern, bà Pimpaka đã đột ngột thay đổi thái độ, ghét bỏ chuyện tình cảm của con trai và nữ diễn viên 9X.

"Cô đơn" - đòn tâm lý đặt dấu chấm hết cho đôi tình nhân xứ chùa Vàng

Theo tờ Thairath, mối quan hệ của Baifern - Nine và mẹ ruột của nam diễn viên xảy ra mâu thuẫn vào đầu tháng 7/2023. Khi đó, mẹ Nine Naphat bị phát hiện đã hủy theo dõi Baifern Pimchanok và con trai trên trang cá nhân. Sau đó, Pimpaka Siangsomboon ngay lập tức lên tiếng phủ nhận bất hòa với Baifern và cho biết việc hủy theo dõi có thể do lỗi từ Instagram.

Thế nhưng, chỉ 7 ngày sau, Baifern và Nine đều đồng loạt hủy theo dõi trang cá nhân của mẹ nam diễn viên. Khi bị netizen réo gọi, bà Pimpaka bức xúc viết trên trang cá nhân: "Lớn chuyện rồi đó, ai hủy theo dõi ai? Rồi sao? Không có người con trai nào tự nhiên bỏ theo dõi mẹ mình cả. Là tôi tự hủy theo dõi, từ bạn bè cho đến đội ngũ nhân viên của Nine. Chuyện này xảy ra được mấy tuần rồi, bây giờ mọi người mới biết à?". Đồng thời, bà cũng cho biết mình sẽ đóng IG để kết thúc mọi chuyện.



Mối quan hệ của Baifern - Nine và mẹ ruột của nam diễn viên bất hòa từ tháng 7/2023. Mở đầu bằng việc bà Pimpaka hủy theo dõi con trai và bạn gái. Sau đó, Baifern và Nine cũng hủy theo dõi trang cá nhân của bà Pimpaka

Giữa tháng 7/2023, Baifern Pimchanok cho biết cô cảm thấy vẫn ổn sau những chuyện đã xảy ra. Nữ diễn viên khẳng định bản thân không có vấn đề mâu thuẫn nào với mẹ bạn trai. "Mẹ Nine giận dỗi, chạnh lòng vì con trai 'cuồng' bạn gái, không có chuyện đó đâu. Thật ra, chúng tôi 'cuồng' công việc hơn bởi cả 2 đều chăm chỉ làm việc, đến nỗi ít khi có thời gian rảnh dành cho nhau".

Đáng chú ý, Baifern Pimchanok chia sẻ trước drama hủy theo dõi, cô vẫn đến thăm và nói chuyện với mẹ bạn trai bình thường. Tuy nhiên, sau khi xảy ra chuyện, nữ diễn viên có đến nhà nhưng vẫn chưa gặp được bà Pimpaka. Chia sẻ của Baifern Pimchanok trái ngược với bạn trai Nine. Trước đó, nam diễn viên nói rằng bạn gái vẫn nói chuyện bình thường với mẹ anh. Đồng thời, Nine Naphat còn tuyên bố sẽ không buông tay Baifern sau những chuyện xảy ra.

Sau drama hủy theo dõi tài khoản, Baifern chia sẻ cô có đến nhà nhưng không gặp mẹ bạn trai. Trong khi Nine lại tuyên bố anh sẽ không buông tay bạn gái

Sau vụ ồn ào nói trên, Baifern Pimchanok và Nine Naphat vẫn bên nhau. Thế nhưng, công chúng đều nhận ra sự bất thường trong mối quan hệ của cả 2 với bà Pimpaka. Kể từ sau vụ việc, mỗi lần Baifern Pimchanok và Nine Naphat "đánh lẻ" hẹn hò, bà Pimpaka đều bày tỏ sự cô đơn lên mạng xã hội. Tháng 8/2023, khi cặp đôi hàng đầu xứ chùa Vàng cùng đi Khao Yai nghỉ dưỡng, bà Pimpaka liên tục đăng ảnh 2 mẹ con lúc Nine còn nhỏ. Đặc biệt, bà Pimpaka còn không ngại bày tỏ nỗi nhớ con trai khi trả lời 1 bình luận phía dưới bài đăng của mình.

Trong khi, Baifern và Nine có chuyến du lịch hẹn hò lãng mạn ở Khao Yai cùng nhau...

... thì bà Pimpaka ở nhà đăng loạt ảnh hồi nhỏ của Nine lên trang cá nhân, và còn công khai nói nhớ con trai ở phần bình luận

Đầu tháng 6 vừa qua, Baifern Pimchanok và Nine Naphat cùng nhau du lịch Thụy Sĩ và chia sẻ nhiều hình ảnh thân mật bên nhau. Trong lúc cặp sao đang đắm chìm trong sự lãng mạn thì ở Thái Lan, bà Pimpaka cũng đăng loạt ảnh đi dạo phố, mua sắm 1 mình kèm với dòng trạng thái: "Rất cô đơn".

Bài đăng của mẹ Nine Naphat được cho là công khai trách móc con trai có bạn gái mà bỏ bê người thân. Đến ngày 24/6, Baifern Pimchanok đăng ảnh trong phòng tập kèm bài viết: "Tan vỡ rồi, hóa ra là như thế này" và biểu tượng cảm xúc trái tim đen được cho ẩn ý về việc đã chia tay bạn trai.

Vừa qua, khi Nine và Baifern đang nghỉ dưỡng ở Thụy Sĩ...

... bà Pimpaka đăng dòng trạng thái: "Rất cô đơn" trên trang cá nhân

Cũng trong buổi họp báo vào chiều 4/7, khi được phóng viên hỏi "Điều gì đã xảy ra sau khi cả 2 từ Thụy Sĩ trở về nước", Nine Naphat từ chối trả lời và cho biết không thể tiết lộ chi tiết vấn đề riêng tư. Từ phản hồi của Nine, cư dân mạng suy đoán nhiều khả năng bà Pimpaka đã làm mình làm mẩy, gây sức ép lớn khiến con trai dù muốn hay không cũng phải nói lời chia tay Baifern, bởi anh ngày càng yêu bạn gái và dần nằm ngoài tầm kiểm soát mẹ.

Theo tờ QQ, dòng trạng thái bày tỏ sự cô đơn, nhớ nhung con của mẹ Nine là đòn đánh tâm lý cực kỳ nặng nề với nam diễn viên, đặc biệt là Baifern. Việc bà bà Pimpaka "5 lần 7 lượt" đăng nội dung như vậy khiến mối quan hệ của cặp đôi trở nên ngột ngạt, khó xử đồng thời có thể gây ra nhiều tin đồn không hay. Hơn nữa, dù Baifern có bất mãn đến đâu, cô cũng không thể lên tiếng chỉ trích sự vô lý, ngăn cấm con trai hẹn hò bạn gái của bà Pimpaka.

Những dòng trạng thái trách móc của bà Baifern Pimchanok và Nine Naphat khiến mối quan hệ của ngột ngạt, khó xử

Từ việc Nine Naphat đổ vỡ với bạn gái cũ và giờ là Baifern Pimchanok, khán giả không khỏi rùng mình trước sự kiểm soát con trai độc hại của bà Pimpaka. Bên cạnh đó, cũng có không ít netizen phản ứng tiêu cực với nam diễn viên 28 tuổi. Họ chỉ trích anh là "mama boy", hèn nhát không dám bảo vệ tình yêu và dễ dàng buông bỏ người mình yêu trước sức ép của mẹ.

Song cũng có người cho rằng Nine Naphat là nạn nhân đáng thương của mẹ anh, và ở trong hoàn cảnh vô cùng khó xử. Nam diễn viên đứng giữa bên hiếu - bên tình nhưng chỉ có thể chọn 1. Thực tế, chọn đường nào Nine Naphat cũng gây tổn thương cho người anh yêu thương và bị công chúng chê trách. Nếu chọn bồ bỏ mẹ, anh sẽ mang tiếng bất hiếu. Còn nếu chọn mẹ bỏ bồ, anh lại gánh tiếng phụ tình. Cuối cùng Nine chọn bảo vệ mẹ. Đây là quyết định có thể cảm thông phần nào bởi bà Pimpaka Siangsomboon làm mẹ đơn thân, vất vả nuôi dạy nam diễn viên thành tài. Hơn nữa, cũng thể phán xét ai đúng ai sai trong chuyện gia đình - tình cảm của Nine, Baifern và mẹ sao nam bởi người ngoài không rõ nội tình.

Nine nhận về không ít lời chỉ trích sau khi chia tay Baifern Pimchanok

