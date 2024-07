Đây mới là nguyên nhân Nine Naphat chia tay Baifern Pimchanok?

3 rưỡi chiều 4/7, Nine Naphat đã chính thức mở họp báo tuyên bố chia tay với Baifern Pimchanok. Dù 1 mình xuất hiện ở sự kiện này nhưng Nine lại lên tiếng trả lời câu hỏi của truyền thông 1 phần theo ý đại diện cho cả bạn gái cũ. Đáng chú ý hơn cả, dù nam diễn viên sinh năm 1996 phủ nhận nghi vấn mẹ ruột của anh chính là nguyên nhân khiến cả hai "đường ai nấy đi", thế nhưng càng nghe giải thích, khán giả càng tin rằng Nine đang cố bảo vệ mẹ mình và bà chính là lý do cho quyết định "đứt gánh" này.

"Không cần đổ lỗi cho ai cả, là do bản thân tôi chưa quản lý và xử lý ổn thỏa các mối quan hệ", Nine Naphat nói rằng bản thân gặp khó khăn trong việc cân bằng thời gian giữa bạn gái và mẹ - nữ minh tinh nổi tiếng một thời kiêm cựu Á hậu Pimpaka Siangsomboon (Moo). Hiện dư luận đang chia ra làm 2 luồng ý kiến. Bên ủng hộ và động viên Nine - Baifern, bên lại chỉ trích nam thần 9X này dữ dội vì là "mama boy", vì mẹ mà chia tay mối tình đẹp với nàng thơ nổi tiếng của làng điện ảnh Thái Lan: "Phải rồi mẹ anh là nhất mà", "Đệ nhất mama boy Thái Lan", "Kịch bản vì mẹ anh bắt chia tay đây hả"...

Nine Naphat và Baifern Pimchanok đã chính thức chia tay, trở về làm bạn bè bình thường

Tuy phủ nhận mẹ ruột là nguyên nhân khiến anh chia tay bạn gái minh tinh, song Nine vẫn để lộ nhiều chi tiết ẩn ý ngược lại

Việc Nine chia sẻ rằng bản thân gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa mối quan hệ với mẹ và bạn gái càng khiến khán giả cảm thấy nực cười. Trên thực tế, đây là 2 mối quan hệ hoàn toàn riêng rẽ nhưng lại trở thành tác nhân khiến nam thần này trục trặc với bạn gái. Từ đây, khán giả cũng nghi ngờ rằng mẹ của Nine muốn giữ con trai, không muốn con trai yêu ai hơn mình nên mới làm mình làm mẩy, đòi nam tài tử này chia tay.

Ngoài ra, nam thần Friend Zone còn bật khóc khi nhắc đến bố mẹ của Baifern và cảm ơn 2 người đã chăm sóc anh suốt thời gian qua. Thái độ của Nine làm khán giả cảm thấy khó hiểu và càng tò mò về biến cố đã khiến anh và Baifern quyết định chấm dứt mối quan hệ. Giọt nước mắt của Nine được cho là mang đầy vẻ ấm ức, tiếc nuối.

Nine Naphat rưng rưng khi nhắc đến bố mẹ của Baifern, và cuối cùng đã bật khóc sau khi rời họp báo

Chưa hết, khi được hỏi về vấn đề gia đình và mẹ, Nine Naphat cho hay: "Như mọi người đã biết, mẹ tôi là một người mẹ đơn thân, mẹ rất giỏi và tôi đã sống với mẹ từ nhỏ. Giống như nhiều gia đình khác, có một số chuyện xảy ra trong gia đình tôi, có chuyện bản thân tôi xử lý được nhưng có những chuyện chưa thể giải quyết. Tôi xin không đề cập chi tiết vì đó là chuyện riêng tư của gia đình mình".

Được biết, bà Moo từng kết hôn với người ngoại quốc khi biết mình có thai nhưng nhanh chóng ly hôn chỉ sau 3 tháng. Vì là mẹ đơn thân nên nữ minh tinh luôn dành tình yêu trọn vẹn cho con trai. Tuy nhiên sau vụ chia tay này của Nine và Baifern, công chúng cho rằng tình yêu và tính kiểm soát quá đà của bà Moo dần trở nên độc hại. Mặc dù vậy, vẫn có netizen cho rằng không nên phán xét tình mẫu tử và chuyện gia đình của Nine Naphat.

