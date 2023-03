Style cá tính của 2 mẫu nhí nổi tiếng: "Bé Happi" và Nhã Uyên

Cherry An Nhiên (bé Happi trong phim "Đừng Làm Mẹ Cáu")

Cô nhóc Happi nhí nhảnh đáng yêu với những lý sự rất "bà cụ non" trong phim chính là mẫu nhí nổi tiếng Cherry An Nhiên. Cô nhóc mới 6 tuổi đã là gương mặt sáng giá khắp các sàn diễn và cũng góp mặt trong nhiều bộ phim VTV giờ vàng như "Đấu Trí", "Hương Vị Tình Thân", "Thương Ngày Nắng Về"...

Cherry An Nhiên sở hữu đôi mắt to tròn long lanh, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu vô cùng. Cũng nhờ làm quen với sàn diễn từ khi mới 2 tuổi nên rất dạn dĩ trước ống kính, chính vì vậy mà Cherry An Nhiên đảm nhận xuất sắc vai bé Happi - một vai diễn rất nhiều đất diễn với những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Lấn sân điện ảnh với vai diễn đầu tiên trong "Hương Vị Tình Thân" nhưng ngoài đời bé Cherry An Nhiên đã có nhiều năm làm mẫu nhí. Thậm chí cô bé còn là mẫu nhí có cát xê nhiều nhất Vbiz, có thời điểm một hãng sữa trả 25 triệu/giờ mời Cherry quay quảng cáo.

Hình ảnh của Cherry phủ sóng khắp các show diễn thời trang trẻ em, cô bé còn trình diễn tại show diễn của NTK Đỗ Mạnh Cường hay chinh chiến tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam... Thần thái cùng sự dạn dĩ của Cherry vượt xa những cô nhóc đồng trang lứa.

Được mẹ đầu tư học catwalk từ khi mới 2 tuổi, và 3 tuổi đã là mẫu nhí đình đám, nên gu thời trang của Cherry cũng được định hình khá sớm. Cô nhóc 6 tuổi lên đồ đúng chuẩn một fashionista nhí với những set đồ thời thượng chất chơi nhưng vẫn có nét đáng yêu nhí nhảnh đúng tuổi. Và stylist cũng như quản lý của bé Cherry An Nhiên không ai khác chính là mẹ của bé, thậm chí mẹ của bé còn nghỉ việc để đồng hành cùng các hoạt động nghệ thuật của bé.

Emily Nhã Uyên

Nhã Uyên cũng là một cô mẫu nhí 6 tuổi đang phủ sóng khắp cõi mạng những ngày qua. Cô bé cùng tuổi với An Nhiên và cũng là một mẫu nhí kinh qua rất nhiều những show diễn lớn nhỏ của làng mốt Việt.

Trên sàn catwalk, Nhã Uyên luôn thể hiện thần thái tự tin, chuyên nghiệp, cô nhóc còn từng catwalk cùng tân Hoa hậu Thanh Thủy tại show diễn của NTK Adrian Anh Tuấn. Diện bộ áo dài cách tân, Nhã Uyên bước đi uyển chuyển nhịp nhàng phối hợp nhuần nhuyễn cùng tân Hoa hậu tạo nên những khoảnh khắc catwalk thu hút triệu view.

Emily Nhã Uyên có cơ hội sải bước trên rất nhiều sàn diễn lớn nhỏ, mới 6 tuổi nhưng cô nhóc đã được khen có thần thái và phong thái không hề thua kém các đàn chị hơn tuổi. Ngay cả những bộ cánh cồng kềnh cũng được Nhã Uyên xử lý nhanh gọn.

Street style của cô nhóc cũng sành điệu không kém, thậm chí Nhã Uyên còn bắt trend mốt giấu quần, diện crop top với quần cạp cao tôn dáng... chất nhất là phụ kiện cũng được mix&match xuyệt tông, đến người lớn đôi khi cũng phải trầm trồ.