Streamer PewPew rót 2 tỷ đồng lập công ty mới, lấn sân ngành ghi âm-sản xuất âm nhạc

Ông Hoàng Văn Khoa, thường được biết đến là streamer PewPew, vừa thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ PewPew. Hoàng Văn Khoa, sinh năm 1991, là Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của công ty.

Công ty có vốn điều lệ 2 tỷ đồng và thực hiện 11 ngành nghề kinh doanh. Nổi bật là sản xuất phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình; ghi âm và xuất bản âm nhạc; quảng cáo; nghiên cứu thị trường; nhiếp ảnh; môi giới mua bán hàng hóa; biểu diễn nghệ thuật.

Đây là một bước tiến mới của PewPew sau khi lấn sân ngành livestream bán hàng. Trước đó, ﻿năm 2023, khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh trên sóng livestream, streamer PewPew thành lập công ty với tên gọi là POPO Service. Theo công bố nội dung dung đăng ký thành lập, vốn điều lệ của công ty là 500 triệu đồng. Hoàng Văn Khoa (streamer PewPew) vừa là chủ sở hữu công ty, vừa là người đại diện pháp luật.

﻿Trong lĩnh vực livestream, không chỉ PewPew mà nhiều streamer khác cũng sở hữu công ty riêng. Ví dụ, năm 2021, game thủ-streamer Chim Sẻ Đi Nắng (Nguyễn Đức Bình) đã thành lập công ty của riêng mình sau khi rời Ego Media. Ông Nguyễn Đức Bình là người đại diện pháp luật đồng thời là Giám đốc của công ty CP Chim Sẻ Đi Nắng Studio. Vốn điều lệ của công ty là 14 tỷ đồng. Nam streamer sinh năm 1996 này nắm giữ 80% cổ phần, 20% còn lại thuộc về 2 cộng sự khác.

﻿Năm 2024, ông Phùng Thanh Độ (streamer Độ Mixi) đã thành lập công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông Mixi Gaming có trụ sở tại quận 7, TP.HCM. Chủ sở hữu kiêm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật đều đứng tên nam streamer này.

Ngoài hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo, doanh nghiệp của Độ Mixi đăng ký kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác như sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; ghi âm và xuất bản âm nhạc; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.