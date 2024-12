Theo danh sách đề cử giải Quả cầu Vàng 2025 được công bố vào ngày 9/12 (giờ Mỹ), Squid Game 2 ( Trò chơi con mực 2 ) được đề cử ở hạng mục Phim chính kịch hay nhất - mảng truyền hình.

Phim cạnh tranh tượng vàng danh giá với The Day of the Jackal của Peacock, The Diplomat của Netflix, Mr. & Mrs. Smith của Prime Video, Shogun của FX/Hulu và Slow Horses của Apple TV+.

Trong khi các đối thủ đã phát hành, bộ phim kinh dị sinh tồn của Hàn Quốc chưa lên sóng, dự kiến vào ngày 26/12.

Squid Game được đề cử giải Quả cầu Vàng 2025. Ảnh: Netflix.

Deadline nhận định đây là động thái bất thường từ Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood (đơn vị tổ chức) vì hiếm khi loạt phim chưa được trình chiếu lại có tên trong danh sách đề cử.

Theo quy định của giải thưởng, tác phẩm tranh giải phải được phát sóng trong năm dương lịch và gửi đến ban tổ chức trước ngày 4/11.

Quyết định phát hành Squid Game 2 trong mùa lễ Giáng sinh đánh dấu sự thay đổi so với thông lệ truyền thống. Hầu hết đài truyền hình Mỹ đều tránh ra mắt nội dung mới vào cuối năm, nhưng Netflix lựa chọn thời điểm giúp phim đủ điều kiện tham gia tranh giải cùng các phim chiếu trong năm 2024. Ngoài ra, gã khổng lồ phát trực tuyến cũng nộp bộ phim cho ban giám khảo Quả cầu Vàng sớm.

Phần đầu tiên gây tiếng vang tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 79 năm 2022 khi giành được ba đề cử: Phim truyền hình hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Lee Jung Jae và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho O Yeong Su.

Ông O Yeong Su, người vào vai người chơi số 1 kiêm người sáng tạo trò chơi đẫm máu Oh Il Nam, sau đó trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải Quả cầu Vàng.

Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 82 dự kiến diễn ra vào ngày 5/1.

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk phát biểu tại buổi ra mắt phim. Ảnh: Yonhap.

Vào cùng ngày công bố đề cử, buổi ra mắt Squid Game 2 diễn ra tại Dongdaemun Design Plaza ở Seoul. Sự kiện có sự tham dự của khoảng 160 nhà báo và người có sức ảnh hưởng nước ngoài đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Mỹ, Argentina, Brazil, Mexico, Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Ba Lan, Romania, Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Australia, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Ấn Độ và Thái Lan.

Tại đây, những người tham dự được gặp dàn diễn viên chủ chốt như Lee Jung Jae, Lee Byung Hun, Im Si Wan và Cho Yuri.

Mặc dù một số quốc gia đã ban hành khuyến cáo du lịch tới Hàn Quốc sau tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol vào ngày 3/12, kế hoạch tham dự sự kiện của giới truyền thông nước ngoài vẫn không thay đổi.

Phát biểu tại sự kiện, đạo diễn Hwang Dong Hyuk cho biết sau khi xem phim, khán giả nhận ra mùa mới phản ánh góc nhìn của họ về thế giới thực trong bối cảnh cuộc khủng hoảng thiết quân luật ở Hàn Quốc.

“Khán giả của Squid Game mùa 2 có thể tìm thấy những cảnh quay gợi nhớ đến những xung đột, chia rẽ và biến động vô lý đang diễn ra không chỉ ở đất nước chúng ta mà còn trên toàn thế giới. Người xem sẽ nhận ra rằng bộ phim này không khác gì cách chúng ta nhìn nhận thế giới”, ông Hwang nhấn mạnh.

Cùng với thông báo về phần mới, Netflix còn tổ chức triển lãm để người hâm mộ có thể trải nghiệm những cảnh quay mang tính biểu tượng từ Squid Game .

Khán giả được trải nghiệm cảnh phim Squid Game tại buổi ra mắt ngày 9/12. Ảnh: Yonhap.