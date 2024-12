Ngay trước khi lên sóng tập đầu, Sorry Not Sorry đã được dự đoán là tác phẩm khó nhận được sự quan tâm của khán giả bởi nhiều lý do. Một phần vì phim lên sóng vào khung giờ không hề lý tưởng: 21 giờ thứ 5 - khung giờ giữa tuần. Thêm vào đó, dự án được lên sóng trên đài KBS Joy - vốn cũng không có lượng người xem ổn định và vẫn còn non trẻ so với đài trung ương KBS. Cuối cùng, đấy là dàn diễn viên của Sorry Not Sorry không phải là những cái tên quá nổi tiếng có thể “gánh phim”. Dù nổi tiếng khắp châu Á nhờ chương trình Running Man nhưng sự nghiệp diễn xuất của nữ chính Jeon So Min vẫn còn tương đối mờ nhạt.

Tập mở màn của Sorry Not Sorry vừa lên sóng tập đầu tiên càng chứng minh những điều netizen lo lắng là thật. Không chỉ vậy, tạo hình tóc xoăn như cọng mì của nhân vật Ji Song (Jeon So Min thủ vai) cũng không được lòng người xem. Ở một số góc quay, kiểu tóc này “dìm hàng” nhan sắc của cô đáng kể. Phần mái ngắn, bết dính khiến tổng thể gương mặt cô bị thô, các đường nét thiếu hài hoà. Chưa kể, kiểu tóc bánh bèo, tiểu thư này lại không hề ăn nhập gì với gương mặt đã lộ rõ dấu vết thời gian của sao nữ 8x. Trong một vài góc máy cận mặt, mỹ nhân họ Jeon còn để lộ quầng thâm mắt, làn da thiếu sức sống. Trong khi đó, chỉ cách đây vài ngày, những bức ảnh nữ diễn viên tham gia sự kiện ra mắt phim, visual của mỹ nhân này vẫn ngọt ngào và toả sáng.

Lần xuất hiện gần nhất của Jeon So Min với vẻ ngoài xinh đẹp, tràn đầy sức sống

Không chỉ bị chê bai vì tạo hình nữ chính, Sorry Not Sorry còn bị gây ngao ngán vì cốt truyện có phần chậm chạp, dù vẫn có tình tiết hài hước nhưng lại thiếu đi các yếu tố bất ngờ. Vì vậy, việc chỉ chiếu 1 tập/tuần sẽ trở thành bài toán khó nhằn của NSX nếu muốn giữ chân người xem.

Một số bình luận chê bai tập 1 của khán giả: - Nữ chính có thù với stylist đúng không? Kiểu tóc và góc quay đều dìm visual của Jeon So Min. - Jeon So Min ngoài đời đâu tệ sao lên phim lại bị “dìm hàng” thế nhỉ, nhìn già đi chục tuổi, nhan sắc không khác gì bà thím. - Ekip nên đổi người tạo hình cho nữ chính đi. Tóc chả ăn nhập gì với gương mặt. - Poster thì như năm 2010, lỗi thời thực sự! - Tập 1 trôi qua và không đọng lại được gì. - Phim này nhẹ nhàng đến mức buồn ngủ, tình tiết gây cười thì cũng chẳng đủ “đô”. - Chặng đường chinh phục khán giả của phim này có vẻ gian nan đó. - Gương mặt nữ chính già thế kia nhưng vẫn cố diễn ra nét cô gái trong sáng?

Sorry Not Sorry xoay quanh cuộc sống sinh tồn đầy sóng gió của nữ chính Ji Song - cô đã ký vay một khoản nợ để mua nhà sau khi kết hôn, nhưng không ngờ lại bị phản bội và trở về cuộc sống độc thân. Từ đây, cô phải chật vật một mình trả nợ và tìm cách duy trì cuộc sống đầy khốn khổ của mình trong tương lai.