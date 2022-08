Sooyoung ''lên hương'' nhan sắc ngoạn mục, cùng tài tử Ji Chang Wook gây xôn xao cả họp báo với màn tương tác ăn ý

Vào ngày 10/8, sự kiện họp báo ra mắt bộ phim If You Wish Upon Me đã diễn ra tại Seoul, thu hút sự chú ý lớn của truyền thông Hàn Quốc cũng như khán giả châu Á. Sự kiện họp báo có sự tham dự của dàn sao đình đám gồm Sooyoung ( SNSD ) , Ji Chang Wook , Won Ji An và Sung Dong Il.

Xuất hiện giữa dàn sao đình đám, Sooyoung đã trở thành tâm điểm khi diện mạo xinh đẹp và thanh lịch đầy cuốn hút. Từng là thành viên mờ nhạt trong SNSD, nhưng giờ đây Sooyoung càng lúc càng "lên hương" cả về nhan sắc và thần thái. Sánh đôi bên nam thần Ji Chang Wook điển trai, phong độ như tổng tài, sự kết hợp của 2 ngôi sao dự kiến sẽ làm dậy sóng màn ảnh Hàn trong thời gian sắp tới.

Sooyoung trở thành tâm điểm của sự kiện nhờ diện mạo thanh lịch, yêu kiều hết chỗ chê. Vốn có lợi thế vóc dáng chuẩn như siêu mẫu, Sooyoung nổi bần bật dù ăn kiện đơn giản

Chiếc váy thanh lịch tôn lên nét đẹp nữ tính, nhẹ nhàng của thành viên SNSD

Trong thời mới ra mắt, Sooyoung bị netizen chê bai mờ nhạt giữa đội hình toàn mỹ nhân của SNSD. Nhưng sau 15 năm hoạt động, nhan sắc và thần thái của cô ngày càng lên hương

Diện mạo điển trai, cuốn hút như tổng tài cùng vóc dáng cao lớn chuẩn mẫu của Ji Chang Wook chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng

Không ngoa khi nói rằng Ji Chang Wook chính là 1 trong những nam thần điển trai nhất làng điện ảnh Hàn Quốc hiện nay

Tài tử đẹp trong mọi góc độ, khiến hội khán giả nữ mê mẩn mãi không thôi

Sự kết hợp của Sooyoung và Ji Chang Wook khiến mạng xã hội xôn xao. Nhiều người nhật xét rằng từ gương mặt đến vóc dáng của 2 ngôi sao đều vô cùng tương xứng

Cả 2 còn có "phản ứng hóa học" vô cùng ăn ý, dự kiến khuấy đảo màn ảnh Hàn trong thời gian tới

Nữ phụ Won Ji An có nhan sắc rạng ngời xinh đẹp, tuy nhiên bộ trang phục đã tố cáo khuyết điểm chân gầy khẳng khiu của cô

Won Ji An sánh đôi bên Ji Chang Wook, tuy nhiên cả 2 lại không có tương tác tình cảm

Tài tử đình đám của phim Reply 1988 - Sung Dong Il nhận được nhiều sự chú ý khi tham dự họp báo. Tuy nhiên, ông chỉ diện trang phục khá xuề xòa so với đồng nghiệp

Dàn diễn viên và đạo diễn của phim If You Wish Upon Me

Nguồn: Dispatch, Herald Pop