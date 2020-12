Soobin: "Tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi Binz, ra nhạc dân chơi vì muốn thoải mái đi club hơn"

Clip phỏng vấn Soobin

Người ta bàn tán hình ảnh đầu tiên trong MV Trò Chơi ngụ ý "Đàn mà Soobin chơi giỏi nhất là đàn bà". Soobin nghĩ thế nào?

Bây giờ tôi mới phát hiện ra cách liên tưởng này chứ hoàn toàn không có tính toán từ trước.

Đơn giản mọi người hãy xem đây là cuộc chơi của Soobin, tôi muốn thể hiện tính đàn ông của mình và để tôn vinh điều đó thì sẽ cần có các bạn nữ xung quanh.

Tôi nghĩ mình cũng không làm gì quá mức để gây hình ảnh xấu hay gây phản cảm cho người xem. Tôi đầu tư rất kỹ lưỡng vào từng từng chi tiết để không bị quá phô hay mang mác là lợi dụng những vấn đề nam nữ tạo chú ý. MV thể hiện một người đàn ông rất bất cần, một chàng trai khá tỉnh giữa những bóng hồng vây quanh. Anh ta chỉ muốn tán tỉnh, chơi đùa với những cô gái này và đoạn cuối tôi nhắn nhủ thông điệp: anh chàng này xem phụ nữ là một cuộc dạo chơi, thực chất anh ta chỉ yêu động vật thôi.

Vậy bạn nghĩ thế nào khi những người khó tính không hài lòng và nghĩ MV đang vật thể hóa hình ảnh phụ nữ?

Motip làm MV thế này trên thế giới nhiều rồi, nhưng có lẽ ở Việt Nam thì vẫn còn khá mới. Tôi không hề muốn khoe da thịt hay hình ảnh phụ nữ, các cảnh trong MV đều có tính toán và mang yếu tố nghệ thuật. Ví dụ hình ảnh cô gái dát vàng, hay hình ảnh lồng kính đều là những hình ảnh đẹp của người phụ nữ mà tôi muốn tôn vinh.

Nói về tính nghệ thuật, những hình ảnh đẹp mà bạn đề cập có đang truyền tải thông điệp ngụ ý gì không?

Thật ra đây là một bài hát ăn chơi, cũng không nên đặt nặng quá về ý nghĩa của nó làm gì cả. Bài hát không có nhiều ý nghĩa về các vấn đề xã hội nên mọi người đừng quá liên tưởng.

Tôi muốn âm nhạc cũng phải gắn liền với cuộc sống thật của mình. Tôi là người hay vào club chơi, là người trải qua nhiều mối tình và tôi muốn bộc lộ những khía cạnh đó của mình cho khán giả. Việt Nam mình thường sẽ "giữ hình tượng", với nghệ sĩ thì việc đó cũng cần thiết nhưng hiện tại tôi muốn mọi người sẽ nghĩ khác cho nghệ sĩ. Chúng tôi cống hiến, làm việc hết mình thì những gì thuộc lối sống, sở thích cũng nên được tôn trọng.

Vậy Soobin ra mắt những bài hát như thế này một phần vì muốn thoải mái đi club hơn?

Yes, Why not? Tôi rất enjoy cuộc sống của mình.

Trước đây mỗi khi tôi đi cũng sẽ được nhắc nhở, cảnh báo nên tôi cũng ít khi được đi, cảm thấy những nơi như vậy không thích hợp với mình. Còn bây giờ tôi muốn được tận hưởng cuộc sống này hơn. Tôi làm ra tiền và tận hưởng những gì tôi thích, đó là cuộc sống tuyệt vời nhất.

Soobin rút gọn nghệ danh, xóa toàn bộ những bài hát cũ khỏi YouTube. Dường như bạn muốn đoạn tuyệt với âm nhạc của Soobin Hoàng Sơn trước đây mà mọi người yêu thích?

Tôi muốn tiếp cận khán giả bằng hình ảnh và âm nhạc mới cho nên không muốn khán giả cứ bị nhầm lẫn giữa những bài hát cũ và một hình ảnh Soobin mới cho nên tôi sẽ tạm gác những bài cũ. Chiến lược của nghệ sĩ nước ngoài khi ra EP mới là họ chỉ luôn quảng bá những bài hát mới thôi, tôi cũng vậy.

Trong live concert hoặc một dịp thích hợp, chắc chắn là mọi người sẽ được nghe Soobin hát lại những bài hát cũ; không thể nào mà không hát được. Đó là những bài hát đã làm nên tên tuổi của tôi mà.

Soobin - chàng trai nhà bên tha thiết, tình cảm của Phía sau một cô gái, Đi để trở về không còn nữa?

Hồi đấy thì tôi tha thiết, nhưng thực tế là tôi đã 28 tuổi rồi, tôi rất khó để dễ thương, đáng yêu như trước kia nữa. Khoảng thời gian tôi cống hiến đã được 5 - 6 năm, và sẽ sung sức nhất trong 5 - 6 năm nữa. Suốt 1 năm qua tôi suy nghĩ về thời underground được tự do được là chính mình, được hát những thể loại nhạc hiphop, nhạc dance, cả R&B nữa. Tôi muốn tìm lại được bản ngã của mình là một chàng trai ham chơi, từng trải trong tình yêu, cũng rất nghịch ngợm và sôi nổi.

Khi ra mắt Phía Sau Một Cô Gái, bạn có nghĩ nó sẽ là sản phẩm thành công nhất sự nghiệp của mình đến tận 5 năm sau không?

Hoàn toàn không. Tôi nghĩ mình có thể làm mọi thứ để một bài hát được hot, nhưng để thành hit thì là do may mắn, do ông trời quyết định.

Bài hát này của tôi hoàn toàn là tình cờ. Lúc trước Tiên Cookie hay qua nhà tôi thu demo gửi các ca sĩ khác. Đến một hôm tôi hỏi Tiên có bài nào hay không gửi tôi hát với. Tiên nói tôi cứ thử trong những demo Tiên để ở nhà tôi xem. Trong những demo đấy có một câu hát gây ấn tượng mạnh với tôi "Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái". Khi tôi gửi Tiên một bản tôi đệm piano bài này thì Tiên khẳng định: "Anh ơi chắc chắn phải làm bài này. Em sẽ làm bài này với anh".

Khi đó tôi mới vào Sài Gòn, chưa có ekip gì cả. Ekip của Tiên Cookie làm hết cho tôi tất cả: làm nhạc phối khí, mix master, lyric video.

Bài hát này cũng là một trường hợp lạ của nhạc Việt: lyrics video có lượt xem có thể nói là kỷ lục, nhưng MV lại rất ít người biết đến. Bạn nghĩ thế nào?

Tôi như bị một cái dớp vậy. Mỗi sản phẩm khi tôi làm dù nổi tiếng hay chưa nổi tiếng, có tiền hay chưa có tiền, tôi luôn cố gắng làm nó tốt nhất trong thời điểm đó. Chuyện duyên của tôi với MV hay gặp trớ trêu này trớ trêu kia tôi cũng không giải thích được vì sao lại vậy. Ai chẳng muốn MV long lanh, có lượt view khủng nhưng có lẽ còn phụ thuộc nhiều yếu tố.

Đây không phải là lần đầu Soobin thử sức với những dòng nhạc chất hơn. Bạn có nghĩ vì sao những sản phẩm trước đây quá chênh lệch về thành tích với những bản ballad của bạn không?

Thời điểm trước đây những dòng nhạc đó vẫn chưa thịnh hành. Sau thành công của Phía Sau Một Cô Gái (2016), tôi đã nghĩ đến ngay chuyện mình sẽ có những bài hát mang đậm phong cách nhạc khác. Như Lalala, anh Touliver làm cho tôi bài đó tôi cực kỳ ưng ý mãn nguyện, bạn bè nghe xong ai cũng cực thích. Nhưng khi đó khán giả vẫn kén thể loại như vậy nên không được thịnh hành. Còn sau Rap Việt phủ sóng, tôi nghĩ người nghe đã biết nhiều thêm về underground và rap. Tôi cũng tiếc, nhưng không hối hận vì mình đã được trải nghiệm với bài hát mà mình tâm đắc.

Tôi thích viết, thích nhạc và càng thích hơn là được hát những gì mình viết. Đến giờ khi các anh em ngồi uống rượu với nhau, bật lại những tác phẩm cũ để nghe tôi vẫn tự hào với Lalala, I Know You Know. Dù không quá thịnh hành, nhưng vẫn nhiều khán giả cảm nhận được những gì tôi mang lại.

Việc Soobin chính thức trở về SpaceSpeakers có phải vì bạn cũng sốt ruột và muốn ghi dấu thành công hơn ở dòng nhạc mình thích, khi mà SpaceSpeakers cũng rất thành công với Binz trong thời gian qua?

Trước khi về với SpaceSpeakers thì tôi và quản lý sẽ cùng làm việc, bàn bạc với nhau, lên ý tưởng và tất cả mọi thứ. Nhưng để có 1 hệ thống bài bản, lộ trình rõ ràng và tham vọng nhiều như bây giờ là từ lúc mà Soobin vào SpaceSpeakers Group.

Trước đây anh Binz cũng nhận được những phản ánh là tại sao lại không như trước, là 1 nhà thơ hát tình cảm, thiên về rap love. Anh Binz rất hợp với hình ảnh đó, và đến giờ những góc khuất trong Binz vẫn làm được như vậy. Nhưng Binz hiện tại làm hình ảnh badboy rất hợp, đó là định hướng công ty và Binz đã thành công. Tôi hy vọng là định hướng SpaceSpeakers dành cho tôi cũng sẽ thành công như vậy.

3 MV liên tiếp là một sự đầu tư không nhỏ. Soobin có áp lực về thành tích của lần trở lại này không?

Áp lực con số thì không. Tôi chỉ áp lực sự tiếp nhận của khán giả về hình ảnh Soobin - liệu khán giả có chấp nhận không, có khó hiểu quá không? Nhưng đó là trước lúc ra mắt, còn hiện tại tôi rất tự tin. Con số chỉ là một phần thôi, một hành trình dài khi mọi người đã công nhận hình ảnh này của tôi rồi thì về sau Soobin sẽ còn làm những cái tốt hơn nữa.

Thật ra thì sau mỗi lần ra sản phẩm, nếu như nó không được như ý muốn tôi thường để bản thân mình trong 1 trạng thái bình tâm nhất và suy nghĩ thật kỹ sau đấy mình nên làm gì. Nước ngoài có thể họ nhận được nhiều sự hỗ trợ từ công ty, producer và họ sẽ lọc ra 1 list và pick những bài họ sẽ cho ra mắt tiếp theo từ một danh sách dài những bản demo. Lý do mà lâu như vậy Soobin mới comeback là do tôi cẩn thận trong vấn đề về hình ảnh âm nhạc, mọi thứ phải cầu toàn để khán giả chỉ có wow và wow. Master là tôi gửi sang Mỹ để làm, làm cho mọi thứ đều mang tính quốc tế thì mình mới an tâm.

Soobin có vẻ là người rất cầu toàn?

Đó là một điều cần có ở nghệ sỹ. Ví dụ như lần trở lại này tôi cũng rất quan tâm đến ngoại hình của mình, vì bài hát sẽ cần sự cuốn hút của một người đàn ông. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để cải thiện lại body của mình. Từ tháng 5 đến tháng 10 tôi vùi mình liên tục vào việc training để mình có 1 thân hình đúng gout của các chị em để mọi người không cảm thấy mình lỗi ở 1 vấn đề nào cả từ âm nhạc, hình ảnh đến ngoại hình, mọi thứ phải chặt chẽ.

Còn những lời đồn phẫu thuật thẩm mỹ cũng vì quá cầu toàn ngoại hình thì sao?

Tôi thấy lời đồn này rất buồn cười, tôi nói mọi người không tin. Ngoài đôi mắt bị sụp mí tôi phải chữa để không sụp nữa thì mũi và cằm tôi không sửa tí nào cả. Có một quãng thời gian tôi hơi stress về những lời đồn nhưng mà mọi người không hiểu mình thì thôi không phải giải thích. Nhưng tôi nghĩ vì mình cũng kín đáo quá, không lên tiếng nên bây giờ tôi cũng muốn mình thoải mái chia sẻ về những lời đồn này, bản thân tôi cũng thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn.

Một nhà sản xuất nhận định thế này: "Nhạc Việt đã ghi dấu ấn về sự "ngông" của Sơn Tùng M-TP, sự "badboy" của Binz. Soobin ngông hơn, badboy hơn hình ảnh cũ thì rất khó để không bị so sánh với hai nhân vật này". Bạn nghĩ sao?

So sánh với ai chứ so sánh với anh em trong nhà thì tôi cũng không có gì phải suy nghĩ vì ai cũng biết anh em trong SpaceSpeakers thì chơi rất thân với nhau. Nhìn hình ảnh mọi người liên tưởng vậy chứ chiến lược của tôi và Binz hoàn toàn khác nhau. Binz bụi bặm hơn tôi rất nhiều, phong trần và badboy hơn. Soobin bóng bẩy hơn, hiện đại hơn và "playah" hơn.

Còn chuyện so sánh với Sơn Tùng thì tôi nghe quá nhiều và không muốn bàn đến nữa. Một nghệ sĩ nghe như vậy thì không vui tí nào cả. Cơ thể do bố mẹ mình sinh ra, cá tính là ông trời ban cho, có cố mình cũng không giống ai được và tất cả những gì tôi làm là để khán giả nhìn nhận được những cái tôi cố gắng trong từng sản phẩm một. Mọi người sẽ thấy tôi đầu tư cho bản thân mình thế nào. Trên ngực tôi thậm chí xăm chữ "I’m the best and only".

Badboy chỉ là cách mọi người nhận định thôi, tôi không nghĩ mình là badboy. Tôi là gentle-man.

Nói một cách thẳng thắn, được đặt ra làm một chuẩn mực để so sánh chính là một thước đo của sự ghi nhận và thành công, Binz và Sơn Tùng-MTP làm được điều này. Thời điểm người ta không còn so sánh Soobin với bất cứ ai nữa mà ngược lại, nói một ai đó giống bạn thì cũng đồng nghĩa là bạn đã thành công. Bạn có nghĩ vậy không?

Nếu như tôi được so sánh với Usher thì tôi sẽ rất vui. Nói vậy thôi, nhưng trong thị trường âm nhạc, sự so sánh chắc chắn là không thể tránh khỏi. Một cách tích cực thì đó là động lực để nghệ sĩ phải chứng minh nhiều hơn. Còn nếu tiêu cực thì nó có thể đánh bại tâm lý của nghệ sĩ đó, khiến họ thui chột, không biết tìm hướng đi thế nào. Khi tôi mới vào showbiz tôi cũng bị những lời nói khiến mình phân tâm. Còn bây giờ tôi đã trưởng thành hơn và không để ý quá nhiều nữa, tránh để ảnh hưởng đến sản phẩm của mình.

Ở nước ngoài chuyện những nghệ sĩ hay bị so sánh hợp tác với nhau, thậm chí chơi thân với nhau rất nhiều. Britney Spears có thể song ca với người được gọi là Britney thứ 2; hay Mariah Carey hát cùng Ariana Grande để tạo thành cú nổ cộng hưởng. Nhưng ở Việt Nam những sự so sánh lại làm giữa nghệ sĩ với nhau có khoảng cách. Sự so sánh lại mang rất nhiều công kích, khiến nghệ sĩ không thoải mái bắt tay làm ra những thứ lớn hơn, đó là sự thật.

Việt Nam rất nhiều nghệ sĩ có tài. Sơn Tùng M-TP, anh Binz, Erik… ai cũng có tài. Nếu khán giả nhìn nhận đúng đắn, các nghệ sĩ bắt tay nhau thì nhạc Việt hoàn toàn có thể vươn ra chinh phục thế giới.

Về SpaceSpeakers, Soobin có bao giờ ngại mình bị so sánh với Binz, hay công ty sẽ chăm chút Binz hơn mình?

Thú thực trước khi về công ty thì tôi cũng mất thời gian đắn đo vì cái bóng của các anh quá lớn, tôi thì cũng đã có chỗ đứng nhất định. Nhưng bây giờ nỗi lo đó hoàn toàn không còn. Mọi người ủng hộ tôi hết mình và tôi rất biết ơn các anh em sát cánh cùng mình.

Anh Binz là 1 người đặc biệt, rất giỏi và tôi rất nể anh ấy. Binz là người có thể idea tại chỗ ngay lập tức và khiến tôi bất ngờ vì có những câu rất trendy tức thì. Tôi thì lại là người ở nơi đông người rất ngại đưa ra ý kiến vì sợ nó nhàm, không hay. Tôi quen làm một mình, xong xuôi mới đưa mọi người nhận xét rồi mình tiếp thu ý kiến. Anh Binz không như vậy, anh ấy luôn liên tục đưa ra những ý tưởng hay hơn, mang đến năng lượng khiến mọi người cảm thấy thú vị. Tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi Binz.

Soobin từng ngại đi club vì giữ hình ảnh, vậy thì chuyện không công khai bạn gái có phải cũng vì lý do này?

Một phần là hình ảnh, một phần là vì tôi thấy hạnh phúc nhất khi giữ được sự tinh khiết trong tình yêu của mình, chỉ riêng mình và người đó được biết. Còn khi mà chuyện tình cảm của mình bị phơi bày công khai thì tuy được ủng hộ đấy nhưng cũng sẽ có soi mói, và nếu không đi lâu dài với nhau thì sẽ bị bàn tán mãi về sau. Bản thân tôi không thích phơi bày chuyện tình cảm của mình ra để bị đánh giá. Nếu người ta bàn luận hay chửi gì thì đó nên là về sản phẩm của tôi, còn tình cảm tôi xin phép được giữ kín vì đó là chuyện cá nhân mỗi người.

Vậy những cô gái từng quen Soobin hẳn rất thiệt thòi?

Chính xác. Đó là điều tôi cảm thấy khá bất tiện và khá buồn. Mối quan hệ nào của mình thì các cô gái cũng phải chịu thiệt thòi khá là nhiều. Soobin cũng chỉ muốn là mình cống hiến cho khán giả rất nhiều năm thì sau này mình sẽ dành thời gian còn lại của tuổi trẻ và thanh xuân dành cho cô gái mình yêu. Mình sẽ thoải mái đi bất cứ đâu mình muốn, được ăn tất cả những món ngon cô ấy muốn và không phải giữ hình tượng hay để ý gì tới những người xung quanh nữa. Thời gian qua tôi nghĩ mình cần giữ bí mật chuyện tình cảm để cô gái ấy không bị tổn thương.

Nhưng hiện tại nghệ sĩ cũng đã thoải mái hơn trong công khai tình cảm đến công chúng. Thậm chí, họ không ngần ngại đưa những cảm xúc trong tình cảm hiện tại gửi gắm vào những bài hát. Điều đó khiến hình ảnh họ gần gũi hơn, và kể cả sản phẩm cũng có sự kết nối với công chúng tốt hơn?

Từng có trường hợp tôi có bạn gái, tôi cũng không biết bằng cách nào khán giả tìm được thông tin cô gái đó rồi bình phẩm về quá khứ, làm phiền gia đình bạn bè cô ấy. Tôi rất bực mình vì điều đó.

Tôi vẫn muốn giữ an toàn cho bản thân và cô gái mình yêu. Không gần gũi và không được công chúng hiểu hơn thì cá tính tôi là như vậy. Ở Hàn thì khi đã trở thành thần tượng của rất nhiều người thì chuyện tình cảm sẽ luôn được giữ kín một cách cẩn thận đến khi nào họ đạt được một thành tựu nhất định, thậm chí trở thành tượng đài rồi mới có thể thoải mái hơn. Tôi không muốn lấy chuyện tình cảm ra làm đề tài hay tạo ra một sự chú ý gì không phải là nghệ thuật.

Soobin mong muốn phần còn lại của thanh xuân được thoải mái bên người mình yêu. Nhưng mặt khác bạn cũng sốt ruột mình chỉ còn 5, 6 năm thanh xuân để hoạt động nghệ thuật. Nghĩa là bạn sẽ còn đánh đổi cho công việc một thời gian dài nữa?

Mình phải đánh đổi thôi, một người không thể nào có hai thứ cùng lúc được.Những huyền thoại trên thế giới muốn có đỉnh cao trong sự nghiệp cũng phải đánh đổi. Nhiều ngôi sao ở Mỹ khi tập trung cho show, concert họ phải bỏ người yêu, gia đình một thời gian cực lâu để hoàn toàn lo cho công việc. Tôi cũng muốn thời gian này mình tập trung cho khán giả để họ nhớ mình, để thật sự cảm nhận được cố gắng của mình đã. Tôi không cố gắng chứng minh là mình tay chơi thế nọ thế kia, tôi chỉ muốn chứng minh mình đã trưởng thành, sản phẩm của mình chuyên nghiệp và ở một đẳng cấp tầm cỡ.

Vậy với tour diễn lớn, Soobin nghĩ mình có thể bỏ được người yêu, hay thậm chí vợ con để tập trung không?

Tôi nghĩ ít nhất nếu được tôi sẽ cố gắng để mẹ đi cùng. Tôi rất thân thiết với mẹ và cực kỳ yêu mẹ. Nếu phải làm việc và xa mọi người một thời gian lâu như vậy tôi sẽ đưa mẹ theo. Tôi sẽ tiện chăm sóc cho mẹ, mẹ cũng chăm sóc được cho tôi. Có một người thân bên cạnh tôi cũng sẽ an tâm làm những việc lớn.

Soobin có cảm thấy mình là một người nhút nhát không?

Hơi hơi. Bản tính tôi từ bé khá nhát. Tôi vẫn cố gắng làm sao để mình vững vàng hơn về tâm lý, không để sự nhút nhát ngại ngùng ảnh hưởng đến quá trình làm việc của mình.

Cảm ơn Soobin vì buổi trò chuyện.