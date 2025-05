SOOBIN sẽ chính thức trở thành đại sứ thương hiệu YADEA: Khởi động kỷ nguyên di chuyển xanh thời thượng tại Việt Nam

Sự kiện "Làm chủ tương lai" diễn ra tại ThiskyHall Sala vào ngày 31 tháng 5 sắp tới không chỉ là dịp ra mắt bộ ba xe điện thông minh 2025 đầy ấn tượng mà còn đánh dấu cam kết mạnh mẽ của YADEA trong việc lan tỏa lối sống xanh, thân thiện môi trường, đặc biệt hướng đến thế hệ trẻ Việt Nam.

SOOBIN – "Cú bắt tay" cho tương lai xanh

Việc YADEA lựa chọn SOOBIN làm đại sứ thương hiệu không phải là ngẫu nhiên. Nam nghệ sĩ, với sự am hiểu sâu sắc về lối sống, phong cách và khả năng đón đầu xu hướng tiêu dùng của giới trẻ đô thị, là một trong những gương mặt đa tài và nổi bật hàng đầu làng nhạc Việt những năm gần đây. Anh chinh phục giới trẻ bằng khả năng sáng tác, vũ đạo điêu luyện, giọng ca nội lực cùng những màn trình diễn đầy sức sống. Hơn thế nữa, SOOBIN không chỉ nổi tiếng với loạt hit đình đám mà còn đại diện cho lối sống năng động, không ngừng thử thách và vượt qua giới hạn của bản thân. Chính những yếu tố này đã tạo nên sự phù hợp hoàn hảo với tinh thần mà YADEA muốn truyền tải – một thương hiệu luôn tiên phong về xu hướng, không ngừng cải tiến công nghệ để tìm ra giải pháp di chuyển tối ưu cho mọi người.

Với lượng fan hùng hậu và sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, SOOBIN được kỳ vọng sẽ là lựa chọn lý tưởng để lan tỏa sứ mệnh "A Wonderful Journey for Global Users" của YADEA – mang đến đa dạng giải pháp di chuyển xanh, thân thiện và bền vững với môi trường.

Bộ ba sản phẩm flagship mới nổi bật sắp ra mắt: thông minh – trẻ trung – thời trang

Bên cạnh sự xuất hiện của SOOBIN, YADEA sẽ trình làng ba sản phẩm chủ lực trong năm 2025: VELAX, VEKOO và ORIS. Mỗi mẫu xe được thiết kế tỉ mỉ, hướng tới ba nhóm khách hàng khác biệt, đồng thời đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa ngày càng đa dạng trên thị trường. Đặc biệt, cả ba sản phẩm này sẽ có phiên bản đồng thương hiệu YADEA X SOOBIN, được phát triển riêng biệt dành cho cộng đồng người hâm mộ SOOBIN.

YADEA Velax: Là mẫu xe điện hiệu suất cao nổi bật với ngôn ngữ thiết kế thể thao cá tính và động cơ TTFAR mạnh mẽ 2000W. VELAX mang đến hiệu suất vận hành vượt trội, phạm vi hoạt động rộng cùng khả năng leo dốc ấn tượng lên tới 15°.

YADEA Vekoo: Định nghĩa lại chuẩn mực xe điện thông minh, Vekoo là tuyên ngôn cá tính mạnh mẽ dành cho thế hệ Z. Với "tỷ lệ vàng" cùng chiều cao yên 760 mm, Vekoo tối ưu hóa trải nghiệm lái xe một cách hoàn hảo. Động cơ TTFAR công suất lên đến 1000W kết hợp pin graphene TTFAR hàng đầu thị trường mang lại hiệu suất vận hành vượt trội và tuổi thọ ấn tượng. Đặc biệt, khả năng chống nước chuẩn IPX7, chịu nhiệt UVP 800h và chống gỉ sét giúp Vekoo tự tin chinh phục mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Vekoo là biểu tượng cho phong cách sống thông minh, trẻ trung và năng động của sinh viên, học sinh hiện đại.

YADEA Oris: Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp cổ điển Châu Âu, Oris là thế hệ xe điện được sinh ra để tôn vinh vẻ đẹp tinh tế, thanh lịch nhưng không kém phần năng động của phụ nữ hiện đại. Oris gây ấn tượng với cụm đèn pha vuông cắt kim cương tinh xảo, tầm nhìn xa đến 70m, và hệ thống đèn LED trẻ trung với 6 lựa chọn màu sắc. Công nghệ ắc quy Graphene TTFAR cho phép di chuyển liên tục đến 90km, cùng hệ thống phanh đĩa an toàn tối đa. Oris với ngôn ngữ thiết kế thời trang mang âm hưởng retro, được kỳ vọng sẽ chinh phục phái nữ hiện đại.

Bên cạnh thiết kế thời thượng và hiệu suất vượt trội, bộ ba xe điện YADEA 2025 còn tích hợp công nghệ AIGO tiên tiến, được nâng cấp toàn diện để mang đến trải nghiệm kết nối thông minh, an toàn cho người dùng. Các tính năng như EasyGo (mở khóa và mở cốp thông minh không cần chìa), AI Fun (tùy chỉnh âm thanh riêng biệt) và AI An Toàn (GPS theo dõi theo thời gian thực, cảnh báo chuyển động bất thường) sẽ mang đến sự tiện lợi và an tâm tối đa.

YADEA tại Việt Nam: Từ số 1 toàn cầu đến top đầu thị phần trong nước

YADEA, được thành lập từ năm 2001, đã tự hào giữ vững vị trí số 1 toàn cầu về doanh số bán hàng trong 8 năm liên tiếp, từ 2017 đến 2024, theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường Frost & Sullivan. Với hơn 100 triệu người dùng trên toàn cầu và mạng lưới hơn 40.000 điểm bán tại hơn 100 quốc gia, YADEA đã khẳng định vị thế ông lớn trong ngành xe điện hai bánh.

Có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2014, YADEA là thương hiệu tiên phong xây dựng và hình thành thị trường xe máy điện trong nước. Năm 2018, hãng khánh thành nhà máy sản xuất đầu tiên tại Bắc Giang, nhanh chóng đạt mốc xuất xưởng chiếc xe thứ 100.000 vào năm 2023. Đặc biệt, năm 2024, YADEA đã chính thức trở thành thương hiệu top đầu thị phần xe máy điện tại Việt Nam, đóng góp mạnh mẽ vào xu hướng di chuyển xanh, phát triển bền vững song hành bảo vệ môi trường.

Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng của YADEA trong hành trình phát triển hệ sinh thái du lịch bền vững tại thị trường Việt Nam. Cùng với SOOBIN, YADEA cam kết góp phần lan tỏa và thúc đẩy mục tiêu xây dựng giao thông thông minh, hiện đại và bền vững.

OWN THE FUTURE – YADEA INTELLIGENT FLAGSHIP PRODUCT LAUNCH EVENT 2025 sẽ được phát sóng trực tiếp đồng thời trên ba nền tảng chính thức của YADEA: Facebook, TikTok và YouTube lúc 18:00 ngày 31/5. Hãy cùng chờ đón YADEA và SOOBIN mang đến những sản phẩm mới thông minh, trẻ trung và thời trang, góp phần xây dựng một tương lai xanh – bền vững cho Việt Nam!