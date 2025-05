Ra mắt Lenovo Tab One mới: Sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế tinh tế và khả năng di động vượt trội

Thiết kế nhỏ gọn, trọn vẹn niềm vui

Lenovo Tab One đưa bạn đắm chìm vào thế giới sống động của các show giải trí, trò chơi hay bản nhạc yêu thích nhờ màn hình HD+ 480 nit đảm bảo hình ảnh rõ ràng, rực rỡ ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh. Hệ thống loa kép, được tinh chỉnh bởi Dolby Atmos®, mang đến âm thanh không gian chân thực và có chiều sâu, mang đến trải nghiệm xem phim, chơi game hay nghe nhạc tràn đầy cảm xúc. Bạn cũng có thể dễ dàng để thiết bị trong túi xách hay túi quần lớn nhờ thiết kế màn hình 8.7" cùng trọng lượng ấn tượng chỉ 320g, rất tiện lợi trong mọi hành trình của bạn.

Trang bị chip xử lý tám nhân MediaTek Helio G85, tần số quét 60Hz cùng kết nối LTE siêu nhanh, Lenovo Tab One sở hữu hiệu năng mạnh mẽ cùng khả năng di động vượt trội. Dù bạn đang lướt web, khám phá mạng xã hội, chơi game di động hay xem các show yêu thích, Lenovo Tab One đảm bảo trải nghiệm mượt mà, phản hồi nhanh dù đang ở bất cứ đâu. Với bộ nhớ lên tới 128GB, bạn hoàn toàn thoải mái lưu trữ các ứng dụng, trò chơi và nội dung yêu thích ngay tại máy mà không lo thiếu dung lượng.

Sở hữu viên pin 5.100mAh, Lenovo Tab One cho phép bạn thưởng thức Youtube liên tục suốt 12.5 giờ. Ngay cả sau một tháng ở chế độ chờ, thiết bị vẫn có thể tiếp tục hoạt động thêm 5.5 giờ. Khi cần sạc, công nghệ sạc nhanh 15W giúp bạn nhanh chóng quay lại với những trải nghiệm yêu thích, không lo gián đoạn.

Lenovo Tab One mang đến một trải nghiệm thông minh, an toàn cho người dùng gia đình, đặc biệt là con trẻ, nhờ tích hợp Google Kids Space ngay trên thiết bị. Nền tảng này đề xuất ứng dụng, sách và video phù hợp theo độ tuổi và sở thích, giúp trẻ khám phá, học hỏi và giải trí trong một không gian số an toàn. Cha mẹ có thể hoàn toàn yên tâm với Family Link, công cụ quản lý dành cho phụ huynh, cho phép đặt giới hạn sử dụng, thiết lập mức thời gian sử dụng và nội dung phù hợp, giúp họ yên tâm khi con trẻ tham gia các trải nghiệm học tập sáng tạo.

Để người dùng yên tâm sử dụng máy dài hạn, Lenovo Tab One chạy hệ điều hành Android™ 14 với giao diện ZUI 16 thân thiện. Đặc biệt, thiết bị có thể được nâng cấp lên Android™ 15 kèm hai năm cập nhật bảo mật miễn phí, đảm bảo thiết bị an toàn, tối ưu hóa và ổn định theo thời gian.

Lenovo Tab One được trang bị Lenovo Folio Case

Nhằm nâng tầm trải nghiệm hàng ngày, Lenovo Tab One được trang bị Lenovo Folio Case, một phụ kiện thời trang và bảo vệ thiết bị toàn diện ở cả mặt trước và mặt sau. Với thiết kế gập linh hoạt, Lenovo Folio Case là lựa chọn lý tưởng cho gia đình và trẻ nhỏ, tiện lợi trong những chuyến đi xa, giúp thiết bị luôn an toàn, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu giải trí mọi lúc, mọi nơi.

Bộ sưu tập máy tính bảng toàn diện cho sáng tạo không giới hạn

Lenovo Tab Plus

Việc ra mắt Lenovo Tab One đánh dấu sự mở rộng hoàn hảo cho danh mục máy tính bảng của Lenovo, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng Việt Nam. Trước đó, vào tháng 8 năm ngoái, Lenovo đã ra mắt Lenovo Tab Plus – một máy tính bảng giải trí đích thực, mang đến trải nghiệm âm thanh đắm chìm với tám loa JBL. Đầu năm nay, Lenovo tiếp tục giới thiệu hai thiết bị đầy sáng tạo, Lenovo Idea Tab Pro và Lenovo Tab, được thiết kế nhằm khơi dậy cảm hứng khám phá thế giới và nâng cao trải nghiệm học tập cho người dùng.

Lenovo Tab

Giá bán lẻ tham khảo

Lenovo Tab One sẽ có mặt trên thị trường từ giữa tháng 5 năm 2025, với giá bán lẻ dự kiến từ 2.990.000 VND.

Lenovo Idea Tab Pro

Trong khi đó, Lenovo Idea Tab Pro, Lenovo Tab và Lenovo Tab Plus đã có mặt trên thị trường, với giá bán lẻ tham khảo lần lượt là 11.990.000 VND, 3.490.000 VND và 7.490.000 VND.

Tất cả máy tính bảng Lenovo đều kèm hai (02) năm bảo hành carry-in giúp người dùng an tâm sử dụng.