Sống thiếu kỷ luật và nề nếp sẽ khó thành tài: 3 điều cha mẹ nên dạy con ngay từ nhỏ, chắc chắn con sẽ trở thành người tài năng, tốt bụng

Cách đây một thời gian, một đoạn video trên mạng đã khiến tôi vô cùng xúc động. Trong video, một anh chàng trưởng thành vì sợ đi thang máy nên đã đứng do dự hồi lâu. Một người cha nhìn thấy nỗi sợ thang máy của chàng trai liền dẫn anh ta đi cùng, trong lúc đó, ông đã không ngừng an ủi và động viên anh ta. Thấy cha giúp đỡ người khác, cậu con trai nhỏ cũng quay người nhìn xuống, cùng cha an ủi anh trai, cậu bảo anh: "Đừng sợ, em là người dơi đây!".

Cư dân mạng đã bình luận:

"Cậu bé không những không cười nhạo mà còn cổ vũ anh chàng đó".

"Đừng sợ, em là người dơi!".

"Cha mẹ là người thầy tốt nhất cho trẻ".

Rất nhiều phụ huynh đặt ra câu hỏi "giáo dục gia đình thế nào mới là tốt", qua câu chuyện trên, tôi tin rằng mọi người đã có câu trả lời. Trên thực tế, cách mà người lớn hành xử trong công việc và cuộc sống sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến trẻ em.

Vì vậy, tôi nghĩ một gia đình có gia phong tốt sẽ rất có lợi cho sự trưởng thành của trẻ. Nếu muốn trẻ thắng ngay ở "vạch xuất phát" thì 3 điều sau đây có thể sẽ giúp được bạn đấy!

1. Hành vi của con là sự truyền thừa nguyên bản từ hành vi của cha mẹ

Khi một đứa trẻ được sinh ra, tôi tin rằng cha mẹ nào cũng mong mình có thể làm một người cha, người mẹ tốt. Cách đây vài ngày, một người bạn đã chia sẻ với tôi liên kết của một khóa học mà cô ấy đang học, khi tôi mở nó ra thì hóa ra đó là một khóa học kiến thức có trả phí của một chuyên gia giáo dục, dạy những bí quyết để trở thành một người mẹ tốt.

Trong thời đại bùng nổ tri thức, bên ngoài mọc lên rất nhiều khóa học dạy bạn cách trở thành cha mẹ tốt, nhưng nhìn chung, kiến thức được dạy cũng chỉ xoay quanh một điều đó là: Cha mẹ nên lấy mình làm gương cho con cái.

Tôi từng đọc một bài báo về một người đàn ông ở Giang Tô, Trung Quốc như này:

Anh Cố trong một lần dẫn đứa con trai đến công viên chơi, vô tình con anh đã làm bể chai thủy tinh và rơi những mảnh vỡ xuống đài phun nước. Anh đã bỏ dép, đi chân trần xuống đài để nhặt những mảnh thủy tinh đó.

Anh cho biết, ở đây thường xuyên có trẻ em đến chơi, dù có nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp thì anh vẫn phải nhặt những mảnh thủy tinh lên trước khi có em nhỏ nào giẫm phải. Vì có khi, nhân viên vệ sinh cũng không biết bên dưới đài có mảnh thủy tinh.

Một đoạn video quay cảnh anh Cố nhặt mảnh thủy tinh vỡ đã được đăng lên mạng và nhiều cư dân mạng đã ca ngợi người cha này vì đã làm gương tốt cho trẻ em. Khi được giới truyền thông phỏng vấn, anh nói: "Điều này là để dạy bọn trẻ biết rằng mặc dù có một số việc chúng ta không cố ý nhưng nó có thể làm tổn thương người khác và chúng phải biết gánh lấy trách nhiệm của mình".

2. Tiền đề của tôn trọng người khác chính là được tôn trọng

Sống thiếu kỷ luật và nề nếp sẽ khó thành tài. Khi trẻ không biết tôn trọng người khác thì cha mẹ phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Nếu muốn con trở thành người biết tôn trọng người khác, cha mẹ phải thực hiện 3 điều sau:

Đầu tiên là đặt lại mục tiêu và xây dựng sự tôn trọng dựa trên bình đẳng. Có nhiều đứa trẻ rất tôn trọng người lớn, hay thậm chí là sợ giáo viên. Trong chúng tồn tại một cảm giác phân chia giai cấp rất lớn, và điều này là hoàn toàn không tốt.

Dưới sự phát triển của giáo dục trong thời đại mới, chúng ta phải xác định lại mục tiêu và thiết lập sự tôn trọng dựa trên sự bình đẳng, cũng như tôn trọng mà không sợ hãi. Đó mới là sự tôn trọng tích cực mà chúng ta nên dạy cho trẻ.

Thứ hai, những đứa trẻ không được tôn trọng sẽ khó thực sự học được cách tôn trọng người khác. Nhiều trẻ thường xuyên bị cha mẹ áp đặt, tước đoạt hầu hết quyền quyết định. Điều đó là không nên. Cha mẹ nên cố gắng hết sức để mỗi đứa trẻ có thể tự quyết định những vấn đề nằm trong phạm vi khả năng nhận thức của chúng, đây chính là sự tôn trọng năng lực của trẻ.

Thứ ba, những đứa trẻ không được đồng cảm sẽ khó thực sự học cách tôn trọng. Tôn trọng có nghĩa là quan tâm đến cảm nhận của người khác và sẵn sàng đối xử với họ theo cách tích cực. Để quan tâm đến cảm xúc của người khác, trước tiên chúng ta phải hiểu cảm xúc của người khác, đó là cái mà chúng ta gọi là sự đồng cảm.

Nói tóm lại, trẻ em không thể học sự tôn trọng chỉ đơn thuần thông qua lời nói và bài giảng, mà chúng phải thực sự cảm nhận được cảm giác được tôn trọng, nhận ra ý nghĩa của việc tôn trọng người khác và thực hành lặp đi lặp lại điều đó trong các tình huống thực tế. Có vậy chúng mới thực sự học được tôn trọng là gì.

3. Phương pháp giáo dục tốt nhất chính là bầu bạn

Cha mẹ thường rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, một bên là bận công việc, một bên là gánh nặng gia đình, vì vậy, về mặt phân bổ thời gian, thông thường họ chỉ có thể "đồng hành" chứ không để "bầu bạn". Bạn phải biết rằng giữa "đồng hành" và "bầu bạn" có khác biệt rất lớn, thay vì theo đuổi sự "đồng hành" về mặt hình thức, thì tốt hơn hết là cha mẹ nên "bầu bạn" về tinh thần cùng con.

Bầu bạn không nhất thiết là thời gian nhiều hay ít, mà quan trọng là ở chất lượng. Ví dụ, trước khi trẻ đi ngủ, dù chỉ có mười phút, cha mẹ cũng nên tận dụng để nói chuyện với trẻ, khi ăn tối cùng nhau, cả nhà cũng có thể chia sẻ với nhau những điều thú vị mới xảy ra gần đây… Khi trái tim và trái tim giao tiếp với nhau, chúng ta mới có thể tạo được mối liên kết chặt chẽ. Đó gọi là bầu bạn.

Nhân lúc con còn nhỏ, hãy nắm vững 3 bí quyết giáo dục cơ bản này, giúp trẻ có được một tuổi thơ trọn vẹn, một tương lai hạnh phúc.