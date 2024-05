Phim ngôn tình đang gây bão toàn cầu: Nam nữ chính là dân chuyên ngành bảo sao nhập vai "như lên đồng", có người còn đạt học bổng toàn phần

Cõng Anh Mà Chạy (Lovely Runner) đang là bộ phim ngôn tình hot nhất của màn ảnh Hàn Quốc thời gian qua. Một trong những nguyên nhân to đùng khiến bộ phim thu hút nhiều chú ý chính là màn tương tác ngọt ngào và diễn xuất bùng nổ của cặp đôi nam nữ chính.

Sau khi bộ phim lên sóng, mọi thông tin của Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon - hai diễn viên chính của phim đều nhận được nhiều chú ý, từ khả năng diễn xuất, sự nghiệp cho đến học vấn. Đáng chú ý, khi tìm hiểu về quá khứ của cặp nam nữ chính thì bất ngờ họ đều có xuất phát điểm là dân chuyên ngành. Bảo sao lên phim, diễn xuất của cặp đôi đều nhận được đánh giá cao từ khán giả và giới chuyên môn đến vậy!

Nam nữ chính của bộ phim Cõng Anh Mà Chạy

Byeon Woo Seok (thủ vai Ryu Sun Jae)

Nam chính Byeon Woo Seok (1991) đang là cái tên gây sốt toàn cầu sau sự thành công của bộ phim Cõng Anh Mà Chạy. Trong phim, nam diễn viên thủ vai Ryu Sun Jae - một idol Kpop xấu số nhưng bất ngờ được hồi sinh khi nữ chính Im Sol (Kim Hye Yoon) có cơ hội xuyên không về quá khứ để gặp lại thần tượng.

Nếu như trong phim, Byeon Woo Seok gây ấn tượng mạnh nhờ visual chuẩn nam thần thanh xuân vườn trường của biết bao cô gái thì đời thường, nhan sắc khi còn đi học của nam diễn viên toát lên vẻ tinh nghịch và đáng yêu.

Dù không lung linh như vai diễn Ryu Sun Jae, song ảnh thời đi học của nam diễn viên vẫn gây ấn tượng bởi nét tinh nghịch và đáng yêu

Với chiều cao 1m89, Byeon Woo Seok bắt đầu sự nghiệp bằng nghề người mẫu. Anh cho biết lý do chọn nghề này vì bị ảnh hưởng từ chị gái. Không lâu sau chị gái nam diễn viên chuyển sang làm tiếp viên hàng không, anh theo đó cũng muốn đổi nghề nhưng đã kịp suy nghĩ lại. Cuối cùng, Byeon Woo Seok chọn thi vào khoa Sân Khấu và Điện Ảnh. Bắt đầu từ đây nam diễn viên tìm thấy đam mê thật sự của bản thân và sau bao năm, anh đã có được chỗ đứng ổn định trong giới.

Với sự nghiệp điện ảnh, anh dần lấn sân với các vai phụ trong phim gười Tình Ánh Trăng, Nhà Trọ Waikiki 2, Biệt đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon, Ký Sự Thanh Xuân, Hoa Nở Nhớ Trăng… Những năm gần đây, Byeon Woo Seok bắt bắt đầu để lại dấu ấn rõ nét hơn với các dự án như Tri Kỷ, Cô Gái Thế Kỷ 20, Cõng Anh Mà Chạy...

Nam diễn viên từng học khoa Sân Khấu và Điện Ảnh

Kim Hye Yoon (thủ vai Im Sol)

Đóng cặp với Byeon Woo Seok là Kim Hye Yoon (1996), đóng vai nữ chính Im Sol - một fangirl của Ryu Sun Jae và cũng là người mà anh yêu thương từ khi còn đi học. Bén duyên với nghề từ năm 2013, cô không còn là gương mặt lạ lẫm với khán giả màn ảnh nhỏ ở xứ sở kim chi. Tuy nhiên, hành trình phấn đầu và vươn lên của người đẹp này không bằng phẳng hay dễ dàng.

Thời gian đầu, cô miệt mài tham gia nhiều dự án nghệ thuật với các vai từ phụ đến siêu phụ. Tuy nhiên, không vì thế mà Kim Hye Yoon bỏ bê việc học. Cô nàng từng theo học trường Trung học cơ sở nữ sinh Sunil và Trung học nữ sinh Sunil. Sau đó, Kim Hye Yoon nhận học bổng toàn phần tại trường ĐH Konkuk, chuyên ngành Điện ảnh. Do miệt mài đi học nên đây cũng là lý do khiến những năm đầu sự nghiệp, nữ diễn viên chỉ nhận lời đóng các vai nhỏ dù được nhiều đạo diễn nhận xét rất tiềm năng.

Ảnh thời đi học của Kim Hye Yoon

Về riêng ĐH Konkuk, đây là trường Đại học tổng hợp nằm ở trung tâm thủ đô Seoul. Hơn mười năm liền, trường luôn giữ được thứ hạng top đầu trong hệ thống các trường Đại học tốt nhất Seoul. Với thế mạnh của mình, ĐH Konkuk được đánh giá cao về chương trình giảng dạy ngành Truyền thông và Diễn xuất, từ đó đào tạo nhiều idol, diễn viên nổi tiếng. Một số nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc từng theo học ở đây kể đến như Changmin (TVXQ), diễn viên Lee Min-ho, diễn viên Go Kyung-pyo, diễn viên Song Kang, ca sĩ Choi Minho (Shinee),...

Quay về với Kim Hye Yoon, sau nhiều năm nỗ lực học tập và theo đuỏi sự nghiệp, Kim Hye Yoon đã tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng như Sky Castle, Extraordinary You, The Girl on a Bulldozer,... đồng thời gặt hái một vài giải thưởng diễn xuất nhất định. Và sau sự thành công gần nhất của bộ phim Cõng Anh Mà Chạy, tên tuổi của Kim Hye Yoon được dự đoán sẽ còn tiến xa trong làng giải trí xứ Hàn.

Nữ chính Kim Hye Yoon từng giành học bổng toàn phần tại trường Đại học top đầu xứ sở kim chi

