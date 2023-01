Song Hye Kyo lên tiếng về ồn ào nhan sắc lão hóa

Vào hôm 26/1, Song Hye Kyo đã có bài phỏng vấn độc quyền trên tạp chí Elle. Tại đây, mỹ nhân đình đám chia sẻ về tác phẩm gây bão The Glory cùng vai diễn ấn tượng của cô trong bộ phim này. Đáng chú ý, Song Hye Kyo đã đề cập thẳng tới chủ đề gây tranh cãi trong suốt thời gian vừa qua - đó chính là nhan sắc hiện tại của cô. Theo đó, khi đang bình luận về tạo hình của nhân vật Moon Dong Eun do mình đảm nhận trong The Glory, Song Hye Kyo bất ngờ có những chia sẻ thật lòng: "Nhiều khán giả nói tôi đột nhiên già đi. Ừ thì đương nhiên là tôi đã già đi rồi".

Mỹ nhân sinh năm 1981 bình luận thêm về vai diễn Moon Dong Eun: "Moon Dong Eun trải qua nhiều sóng gió nên sẽ thật vô lý nếu cô ấy xuất hiện 1 cách lung linh hoàn hảo. Vậy nên tôi mới dùng rất ít son phấn và còn nhờ hiệu ứng ánh sáng để tạo ra được diện mạo như trên phim".

Song Hye Kyo vừa mới có phản ứng đầu tiên sau thời gian dài bị chê lão hóa

Khán giả tỏ ra vô cùng bất ngờ vì Song Hye Kyo dám thẳng thắn chia sẻ về vấn đề nhan sắc lão hóa vốn được cho là vô cùng nhạy cảm với các ngôi sao nữ. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến dành lời khen cho mỹ nhân The Glory vì ở tuổi 42 mà cô vẫn có được nhan sắc quyến rũ như hiện tại. Dù khi cười Song Hye Kyo để lộ nếp nhăn, nhưng ở ngưỡng tuổi này, diện mạo của nữ minh tinh vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Khoảng 1 tháng trở lại đây, Song Hye Kyo đối diện với những phản ứng trái chiều cho ngoại hình ở tuổi 42. Bên cạnh những lời khen ngợi nữ diễn viên, 1 bộ phận khán giả đã thể hiện sự thất vọng khi cô không còn lung linh như trước kia. Thậm chí, người đẹp còn bất ngờ vướng tin đồn lạm quyền, ép ê-kíp The Glory gỡ bỏ hình ảnh, video khiến cô lộ dấu hiệu tuổi tác. Đáp lại, đại diện đoàn làm phim cho biết họ gỡ video vì trong đó chứa nội dung phim chưa được tiết lộ.

Tranh cãi nhan sắc bùng lên kể từ sau lần Song Hye Kyo tham gia họp báo ra mắt tác phẩm The Glory. 1 bộ phận khán giả nhận xét, nữ diễn viên lộ dấu hiệu tuổi tác và không còn tỏa sáng như trước kia

Vẫn có nhiều khán giả ngưỡng mộ nhan sắc hiện tại của nữ diễn viên ở độ tuổi 42

Trong hình ảnh hậu trường, Song Hye Kyo vô cùng cuốn hút và tỏa ra khí chất của 1 minh tinh hạng A

Nguồn: Kbizoom, SBS News