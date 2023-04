Song Hye Kyo để lộ hình xăm ấn tượng trên cánh tay, "ngọc nữ màn ảnh" có bước chuyển mình cực chất sau vài năm ly hôn

Chiều tối hôm qua (28/4), Song Hye Kyo đã gây bão trên mọi mặt trận. Từ thảm đỏ cho tới xuyên suốt chương trình lễ trao giải Baeksang 2023. Mỹ nhân họ Song đã xuất sắc giành được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở mảng truyền hình tại Baeksang năm nay.

Chiến thắng của Song Hye Kyo được công chúng nhận xét là vô cùng xứng đáng. Bởi Moon Dong Eun của The Glory chính là một nhân vật đột phá trong sự nghiệp diễn xuất mà Song Hye Kyo theo đuổi hơn 20 năm qua.

Bên cạnh nhan sắc hay giải thưởng, netizen còn chú ý tới điều đặc biệt khác ở Song Hye Kyo. Đó chính là hình xăm mảnh nhưng rất ấn tượng trên cánh tay phải của Song Hye Kyo. Tuy không nhìn rõ hình xăm là gì nhưng ai cũng nhận xét rằng, trông nó rất tinh tế và đặc biệt.

Việc phát hiện hình xăm khiến cộng đồng mạng có cái nhìn khác về Song Hye Kyo. Có thể thấy, ở tuổi 41, Song Hye Kyo đã "lột xác" và bước ra khỏi hình tượng "ngọc nữ" vốn gắn liền với cô trong suốt sự nghiệp. Không hề chỉ trích, ngược lại công chúng còn dành nhiều lời khen cho bước chuyển mình này của Song Hye Kyo.

Thực tế, hình xăm này của Song Hye Kyo đã được netizen tinh ý phát hiện khi người đẹp tham gia bộ phim Now we are breaking up (2021). Tuy nhiên, khi ấy mọi người chỉ cho rằng đây chỉ là hình xăm dán tạm thời phục vụ cho hình tượng nhân vật.