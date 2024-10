Song Hye Kyo chứng minh đẳng cấp ngôi sao quốc tế khi được đích thân nhân vật quyền lực này "nhớ nhung"

Mới đây, Giám đốc truyền thông toàn cầu của Chaumet - Coisy Eloïse bất ngờ đăng tải khoảnh khắc chung khung hình với Song Hye Kyo.

Không những đăng tại lại hình ảnh cũ, bà Coisy Eloïse còn gửi lời nhắn nhủ tới Song Hye Kyo: "Good memories, miss you, soon together" (Tạm dịch: Kỷ niệm tuyệt vời, nhớ bạn, sớm ngày gặp lại).

Song Hye Kyo bất ngờ được Giám đốc truyền thông toàn cầu của Chaumet "gọi tên"

Ngay khi được một trong những nhân vật quyền lực của thương hiệu Chaumet "gọi tên", Song Hye Kyo đã lập tức hồi đáp.

Mỹ nhân "The Glory" nhắn nhủ: "Love u soooooo much" kèm icon trái tim đỏ (Tạm dịch: Yêu bạn rất nhiều). Động thái của Song Hye Kyo cùng Giám đốc truyền thông toàn cầu Chaumet lập tức nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Người hâm mộ bày tỏ sự thích thú trước mối quan hệ thân thiết giữa Song Hye Kyo và giám đốc truyền thông toàn cầu của Chaumet.

Song Hye Kyo hồi đáp tình cảm của Giám đốc truyền thông toàn cầu Chaumet

Đây cũng không phải lần đầu bà Coisy Eloïse chia sẻ hình ảnh chung với Song Hye Kyo. Trước đó, mỗi lần Song Hye Kyo sang Pháp tham dự sự kiện của Chaumet, bà Coisy Eloïse luôn đích thân tiếp đón mỹ nhân "The Glory" cũng như chia sẻ hình ảnh chung lên trang cá nhân kèm những dòng trạng thái thân thiết. Từ đó có thể thấy, phía Chaumet rất coi trọng vị thế cũng như việc hợp tác chung với Song Hye Kyo.

Năm 2018, Song Hye Kyo chính thức trở thành người đại diện toàn cầu cho hãng trang sức Chaumet. Từ khi trở thành đại sứ, Song Hye Kyo luôn nhận được sự ưu ái đặc biệt từ Chaumet. Ngoài việc tham gia các chiến dịch truyền thông lớn, Song Hye Kyo cũng chưa từng vắng mặt trong các sự kiện quốc tế của Chaumet.