Chuyện gì đang xảy ra với Minh Hằng - Tóc Tiên?

Hội tụ nhiều cái tên đình đám ở đa dạng lĩnh vực, cuộc tranh tài của các chị đẹp trong mùa 2 Chị đẹp đạp gió thu hút sự quan tâm của công chúng từ những ngày đầu công bố. 2 trong số những nhân tố tạo nên cơn bão tương tác, khiến khán giả thi nhau "chấm hóng" chính là Tóc Tiên và "bé Heo" Minh Hằng. Cả hai đã có hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, mỗi người đều có dấu ấn riêng và thành công nhất định trong showbiz Việt. Trên trang cá nhân, cả hai cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ khi ở ký túc xá Chị đẹp đạp Gió. Cứ tưởng đây sẽ là bộ đôi "chị chị em em" mới của mùa 2 nhưng chương trình chưa lên sóng mà 2 cái tên đã bị réo vào loạt drama.

Nguồn cơn là trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những chủ đề bàn tán so sánh giữa Tóc Tiên và Minh Hằng. Cụ thể, bài đăng thu hút hàng nghìn bình luận chỉ ra những cơ sở để đặt 2 chị đẹp này lên bàn cân. Nhiều người cho rằng Tóc Tiên dường như đã có 1 suất thành đoàn vì cô là gương mặt khá nổi bật, là người được nhiều nhãn hàng tài trợ cho Chị đẹp đạp gió lựa chọn làm đại diện. Và cũng có ý kiến cho rằng Tóc Tiên "kéo" không ít hợp đồng về cho chương trình mùa năm nay. Vì thế, netizen cho rằng nữ ca sĩ ít nhiều cũng sẽ được nhà sản xuất "o bế", tạo cơ hội cho lên sóng nhiều hơn.

Chương trình chưa lên sóng nhưng Tóc Tiên đã bị nói sẽ được chương trình thiên vị

Cũng từ chủ đề này, cộng đồng fan của Minh Hằng và Tóc Tiên bắt đầu mở ra cuộc tranh luận sôi nổi rằng ở thị trường showbiz như hiện tại, ai mới xứng đáng với danh xưng "Nữ hoàng quảng cáo". Nhiều người cho rằng sau thời gian Minh Hằng kết hôn, lui về hậu trường chăm lo cho gia đình nhỏ thì đã bị Tóc Tiên "lên ngôi", tạo vị thế vững chắc hơn. Có thể thấy, Tóc Tiên được rất nhiều thương hiệu lớn trong nước lẫn quốc tế "chọn mặt gửi vàng". Trong khi đó, dạo gần đây, Minh Hằng chỉ tập trung cho cuộc sống riêng, chưa có hoạt động quảng cáo nào thật sự nổi bật.

Cư dân mạng cho rằng danh xưng "Nữ hoàng quảng cáo" của Minh Hằng bị lung lay vào tay Tóc Tiên

Ngoài ra, một chi tiết khiến người hâm mộ Minh Hằng và fan Tóc Tiên "đại chiến" với nhau chính là số năm kinh nghiệm của cả hai. Cư dân mạng nêu quan điểm 2 chị đẹp cùng có thời gian hoạt động showbiz là 21 năm nhưng điều này không đồng nghĩa với việc họ có "level" như nhau. Khán giả của Minh Hằng cho rằng vị thế của nữ diễn viên phải cao hơn, dấu ấn sự nghiệp đậm nét hơn so với Tóc Tiên. Bởi ngoài hoạt động ca hát, Minh Hằng còn làm diễn viên, người mẫu, huấn luyện viên ở các chương trình truyền hình thực tế. "Bé Heo" từng góp mặt trong Mộng phù du, Gọi giấc mơ về, Ngã rẽ cuộc đời, Ngôi nhà hạnh phúc, Giải cứu thần chết, Những nụ hôn rực rỡ, Bao giờ có yêu nhau, Sắc đẹp ngàn cân... làm huấn luyện viên cho The Face Vietnam, đóng loạt phim điện ảnh, quảng cáo...

Trong khi đó, Tóc Tiên vào nghề năm 14 tuổi, bắt đầu từ một cuộc thi âm nhạc, sau đó cô tham gia chương trình The Remix và đạt giải đồng. Trong thời gian từ năm 2003 - 2015, có lúc Tóc Tiên phải sang Mỹ sinh sống, học tập theo nguyện vọng của gia đình nên dang dở con đường nghệ thuật. Về sau này, cô mới quyết định bỏ theo học ngành Y để quay về Việt Nam sống đúng với đam mê. Cô cũng từng ngồi ghế nóng The Voice, Siêu trí tuệ, Ca sĩ mặt nạ... Chính vì thế, khán giả nhấn xét rằng nếu tính về số lượng sản phẩm, số năm thực mà họ cống hiến cho nghệ thuật, Tóc Tiên khó có thể so ngang với Minh Hằng. Tuy nhiên, sau thời gian bị chững lại, nhiều người thừa nhận nữ ca sĩ có sức bật không phải dạng vừa. Bằng chứng là Tóc Tiên ngày càng có chỗ đứng nhất định, được nhiều thương hiệu, sự kiện thời trang mời hợp tác.

Cùng có số năm kinh nghiệm là 21 năm, nhưng định hướng và cột mốc sự nghiệp của Tóc Tiên và Minh Hằng khác biệt rõ

Cư dân mạng tranh luận nhiều vấn đề liên quan đến Tóc Tiên và Minh Hằng

Giữa lúc việc Minh Hằng - Tóc Tiên bị khán giả so sánh thì người trong cuộc vẫn thường xuyên đăng ảnh, tương tác với nhau trông rất thân thiết. Mục tiêu của Chị Đẹp Đạp Gió là tìm ra những nghệ sĩ xuất sắc để thành đoàn, vì thế nếu Minh Hằng - Tóc Tiên đủ thực lực họ có thể cùng nhau chiến thắng. Nhiều người bênh vực Tóc Tiên, cho rằng sẽ hơi bất công và phiến diện nếu sau này nữ ca sĩ bị nói giành chiến thắng hay đi đến Chung kết là do được nhãn hàng "o bế", bởi lẽ bản thân cô cũng là một người tài năng "tinh hoa hội tụ", đủ sức và năng lực để vượt qua thử thách. Việc Minh Hằng hay Tóc Tiên là "Nữ hoàng quảng cáo" cũng không nên bị mổ xẻ theo hướng tiêu cực, bởi lẽ Chị Đẹp Đạp Gió là cuộc thi thiên về trình diễn, ca hát, dàn dựng, sáng tạo chứ không phải chương trình tìm ra gương mặt để chụp ảnh, đóng TVC.

Khi được hỏi về lý do tham gia Chị đẹp, Minh Hằng chia sẻ: "Trong hai năm qua Hằng đã tạm ngừng mọi hoạt động của mình để hoàn thành nghĩa vụ cho gia đình nhỏ của Hằng. Và bây giờ Hằng cảm thấy mình đã sẵn sàng để trở lại với công việc, cũng như tràn đầy năng lượng. Đó là một trong những lý do Hằng thấy chương trình Chị đẹp".

Về phía Tóc Tiên, cô từng đăng bức ảnh pha trò cùng Ngọc Phước và chia sẻ hài hước: "Tôi tham gia không phải để vô thành đoàn. Tôi tham gia để được đi nội trú!".

Cư dân mạng xôn xao đặt giả thuyết, bàn tán, còn người trong cuộc vẫn hào hứng đăng ảnh cùng nhau

Chị đẹp đạp gió 2024 - chương trình truyền hình thực tế quy tụ 30 chị đẹp, là người nổi tiếng có độ tuổi từ 30, đã và đang hoạt động nhiều năm trong mọi lĩnh vực. Họ sẽ đại diện cho 30 "sức sống" mãnh liệt của nữ giới trong thời đại mới, khi mang màu sắc, cá tính và khí chất khác biệt, họ sẽ cùng nhau tương trợ, biến hóa trong từng màn trình diễn trên sân khấu âm nhạc. Chương trình dự kiến sẽ lên sóng trong tháng 10/2024.

Đội hình Chị đẹp đạp gió 2024: Diva Mỹ Linh, Thu Phương, Minh Hằng, Đồng Ánh Quỳnh, Ngọc Phước, Thiều Bảo Trâm, Vũ Ngọc Anh, Thảo Trang, Gil Lê, Hạnh Sino, Xuân Nghi, DJ Mie, Dương Hoàng Yến, Thu Ngọc, Hậu Hoàng, cựu VĐV Thuý Hiền, Tuimi, Ngọc Thanh Tâm, MisThy, Maitinhvi, Kiều Anh, VĐV Châu Tuyết Vân, Ngọc Ánh, Bùi Lan Hương, Phạm Quỳnh Anh, Hoàng Yến Chibi, Ái Phương, Tóc Tiên, Phương Thanh, Minh Tuyết.