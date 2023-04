Song Hye Kyo bất ngờ có động thái lạ trước lễ trao giải Baeksang 1 ngày

Sau bao ngày chờ đợi, lễ trao giải nghệ thuật Baeksang (Baeksang Art Awards) 2023 sẽ diễn ra vào tối mai (28/4). Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là 1 trong những hạng mục được khán giả quan tâm nhất, với cuộc đua của dàn mỹ nhân Kim Ji Won, Kim Hye Soo, Park Eun Bin, Suzy và Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo trở thành cái tên gây được sự chú ý do lần cuối cô được đề cử "Thị hậu" và xuất hiện tại Baeksang từ tận năm 2016. Rất nhiều khán giả mong chờ Song Hye Kyo tham dự lễ trao giải danh giá. Thế nhưng trước Baeksang 1 ngày, phía nữ diễn viên chưa hề xác nhận sẽ tham gia sự kiện hay không. Trên trang cá nhân, mỹ nhân The Glory chỉ có động thái đăng lại bài cảm ơn của Kim Joo Hun - bạn diễn của cô trong phim Now We Are Breaking Up. Được biết, Song Hye Kyo đã gửi xe cà phê đến phim trường để ủng hộ Kim Joo Hun quay phim mới, nên anh đã chụp lại ảnh và gửi lời cảm ơn đến nữ diễn viên.

Trước Baeksang 1 ngày, Song Hye Kyo vẫn chưa xác nhận có tham gia lễ trao giải hay không

Cô gửi xe cà phê cho nam diễn viên Kim Joo Hun và đăng tải lại bài viết cảm ơn của anh

Người hâm mộ đang rất nóng lòng không biết liệu Song Hye Kyo có xuất hiện tại lễ trao giải Baeksang ngày mai hay không. Lần cuối cùng cô đến tham dự Baeksang đó là năm 2016. Tại đây, Song Hye Kyo và chồng cũ Song Joong Ki xuất hiện lộng lẫy như cô dâu chú rể, chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ.

Song Hye Kyo - Song Joong Ki là tâm điểm của Baeksang 2016

Nguồn: Instagram