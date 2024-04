Sóng gió dàn sao Reply 1988: Park Bo Ram và "em trai Duk Sun" bi kịch, Ryu Jun Yeol - Hyeri chia tay ồn ào

Đã 8 năm trôi qua nhưng Reply 1988 vẫn là bộ phim "phải xem" của bất kỳ ai yêu thích điện ảnh Hàn Quốc. Câu chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại, về tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn giữa các gia đình khu phố Ssangmun được bao thế hệ khán giả mê mẩn. Sau 8 năm, dàn sao tham gia bộ phim đã có nhiều đổi khác, và đáng tiếc nhiều người trong số họ không gặp được may mắn.

Park Bo Ram đột ngột qua đời ở tuổi 30

Vào ngày 12/4, thông tin nữ ca sĩ Park Bo Ram qua đời ở tuổi 30 khiến công chúng bàng hoàng. Nữ ca sĩ sinh năm 1994 từng tham gia cuộc thi SuperStar K2, hát ca khúc Hyehwadong - nhạc phim Reply 1988. Công chúng không khỏi tiếc thương nữ ca sĩ ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ và còn nhiều dự định tương lai.

Theo sở cảnh sát phía nam Namyangju, tỉnh Kyunggi (Hàn Quốc), Park Bo Ram đã đến nhà của người quen uống rượu vào tối 11/4. Đến gần 22h, nữ ca sĩ xin phép đi vệ sinh. Khi thấy Park Bo Ram ở trong phòng vệ sinh quá lâu, mãi không ra ngoài, 2 người bạn uống rượu cùng đã vào kiểm tra. Họ phát hiện nữ ca sĩ ngất xỉu, gục trước bồn rửa mặt trong tình trạng không có ý thức.

Bạn bè ngay lập tức gọi 119 và cố gắng hô hấp nhân tạo cho Park Bo Ram. Xe cấp cứu đã nhanh chóng tới để đưa nữ ca sĩ đến bệnh viên Guri thuộc Đại học Hanyang, nhưng nữ ca sĩ đã từ trần vào lúc 23h17 ngày 11/4. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc, công ty của Park Bo Ram yêu cầu cư dân mạng hạn chế những suy đoán vô căn cứ.

Sự ra đi đột ngột của nữ ca sĩ sinh năm 1994 khiến công chúng đau xót

Park Bo Ram đột ngột qua đời khi đang chuẩn bị cho loạt hoạt động kỷ niệm 10 năm ra mắt. Và chỉ hơn 1 tháng trước thôi, cô mới bước sang ngưỡng tuổi 30. Park Bo Ram có cuộc đời nhiều biến cố, khi cô mất bố vào năm 2010 và mất mẹ vào năm 2017. Nữ ca sĩ từng bị miệt thị ngoại hình vì nặng 77kg. Ngay cả chuyện tình cảm của giọng ca Reply 1988 cũng dở dang. Cô công khai hẹn hò với Seo In Guk từ năm 2017, nhưng đã "đường ai nấy đi" vào năm 2018.

Park Bo Ram là người thể hiện ca khúc Hyehwadong - nhạc phim Reply 1988

Cặp đôi Hyeri - Ryu Jun Yeol chia tay trong ồn ào

Trong phim, Hyeri nên đôi với Choi Taek (Park Bo Gum) nhưng ở ngoài đời, người chiếm được trái tim cô lại là Ryu Jun Yeol. Cặp đôi "phim giả tình thật" được khán giả vô cùng yêu thích và ủng hộ. Hyeri - Ryu Jun Yeol có 7 năm bên nhau trước khi công bố chia tay vào ngày 13/11/2023. Cặp đôi không "đấu tố" nhau ồn ào hay thể hiện sự cay nghiệt với đối phương.

Những tưởng cả 2 "đường ai nấy đi" 1 cách êm đẹp thì đến ngày 15/3, drama tình ái tay ba của Hyeri - Ryu Jun Yeol - Han So Hee bất ngờ nổ ra. 1 cư dân mạng đã bắt gặp Han So Hee - Ryu Jun Yeol hẹn hò tại Hawaii. Hyeri - bạn gái cũ 7 năm của Ryu Jun Yeol liền đăng story ẩn ý "Thật thú vị". Han So Hee đáp trả bằng ảnh meme chú chó cầm dao đe dọa cùng lời cà khịa Hyeri, ngầm phủ nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol. Tuy vậy, mỹ nhân này đã nhanh chóng xóa ảnh và xác nhận hẹn hò với Ryu Jun Yeol.

Drama tình ái tay ba của Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri gây ồn ào suốt thời gian qua

Han So Hee bị nhiều cư dân mạng nghi ngờ là "tiểu tam" chen chân vào chuyện tình của Hyeri - Ryu Jun Yeol. Nữ diễn viên tức giận viết nhiều tâm thư đáp trả cư dân mạng nhưng càng viết càng để lộ nhiều sơ hở, mất điểm nặng nề vì thái độ ứng xử thiếu tinh tế. Đến ngày 30/3, cặp đôi tuyên bố chia tay sau 2 tuần gây bão mạng. Han So Hee tiếp tục viết bức thư dài chỉ trích Ryu Jun Yeol im lặng, trách móc Hyeri đăng story ẩn ý và chất vấn cư dân mạng ghét bỏ cô.

Ryu Jun Yeol bị cư dân mạng "ném đá" kịch liệt vì thái độ im lặng trước drama, mặc kệ tình mới - tình cũ ồn ào náo động mạng xã hội. Nam diễn viên cũng bị "đào" lại hàng loạt phốt đạo đức giả như là đại sứ bảo vệ môi trường nhưng lại chơi môn thể thao gây ô nhiễm bậc nhất, đầu cơ bất động sản, lạm quyền với quản lý... Hyeri cũng không tránh được việc bị nhiều cư dân mạng quá khích tấn công, "khủng bố" mạng xã hội. Hình tượng đẹp của cặp đôi Reply 1988 trong lòng người hâm mộ đã tan vỡ sau drama tình ái ồn ào nhất thời gian qua.

Hình tượng đẹp của cặp đôi Reply 1988 chỉ còn là quá khứ

"Em trai Duk Sun" mắc bệnh ung thư máu quái ác

Choi Sung Won sinh năm 1985 nhưng mãi đến năm 30 tuổi, anh mới thực sự được biết đến với vai trò diễn viên nhờ vai diễn trong bộ phim đầu tay Reply 1988. Trong phim, Choi Sung Won vào vai cậu em trai của nhân vật chính Duk Sun (Hyeri). Dù nhân vật không có nhiều đất diễn nhưng nam diễn viên vẫn gây được ấn tượng với khán giả, đồng thời mở ra nhiều cơ hội trong sự nghiệp.

Tưởng đâu có thể thừa thắng xông lên thì vào tháng 5/2016, Choi Sung Won được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu cấp tính. Thời điểm này, anh đang ghi hình phim Mirror Of The Witch và buộc phải rời khỏi dự án. Nhờ điều trị tích cực nên đến năm 2017, Choi Sung Won đã có thể đóng phim trở lại. Tuy nhiên đến năm 2020, căn bệnh quái ác đã tái phát và "em trai Duk Sun" lại 1 lần nữa phải rời xa màn ảnh để nhập viện.

Reply 1988 là bộ phim đầu tay của Choi Sung Won

Hiện tại, Choi Sung Won được cấy ghép tủy, hoàn toàn khỏi ung thư nhưng căn bệnh vẫn để lại cho anh nhiều di chứng. Sức khỏe của nam diễn viên yếu hẳn, ngoại hình anh trở nên tiều tụy, già nua hơn rất nhiều. Choi Sung Won cũng rời khỏi công ty quản lý vào đầu năm 2024 và rất khó để trở lại màn ảnh.

"Em trai Duk Sun" chia sẻ rằng anh từng nhiều lần viết rồi lại xóa di chúc của chính mình, tuyệt vọng không hiểu vì sao tấn bi kịch lại đổ xuống đầu mình. Tình trạng hiện tại của Choi Sung Won khiến khán giả không khỏi xót xa.