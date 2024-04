Dàn sao Hàn đồng loạt gửi lời tiễn đưa Park Bo Ram, công chúng đổ dồn sự chú ý về bạn trai cũ Seo In Guk

Sáng 12/4, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin nữ ca sĩ nổi tiếng Park Bo Ram (SuperStar K2) qua đời ở tuổi 30. Nữ nghệ sĩ trẻ trút hơi thở cuối cùng vào tối 11/4 (giờ địa phương).

Trước sự ra đi đột ngột của Park Bo Ram, nhiều nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết, từng làm việc với giọng ca When I look at you không khỏi xót xa, bàng hoàng. Dàn sao đều gửi lời tiễn biệt, bày tỏ lòng tiếc thương cho nữ nghệ sĩ tài năng.

Tin tức Park Bo Ram qua đời gây chấn động showbiz Hàn

Lee Bo Ram - nghệ sĩ từng tham gia chương trình SuperStar K2 cùng Park Bo Ram không khỏi bàng hoàng: "Tôi không thể tin được cô ấy đã qua đời. Tin buồn này ập đến quá bất ngờ. Bo Ram à, tôi hy vọng bạn được yên nghỉ, bình yên trên thiên đường". Chia sẻ của nữ ca sĩ họ Lee khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

Trong khi ca sĩ Kim Greem kêu gọi dư luận không lan truyền thông tin sai sự thật về cái chết của Park Bo Ram trong thời gian cảnh sát điều tra vụ việc: "Nguyên nhân cái chết vẫn chưa rõ ràng, vì vậy xin vui lòng không đăng tải những bài viết mang tính suy đoán về sự ra đi của Park Bo Ram". Kim Greem đồng thời cũng có lời nhắn nhủ đầy xúc động gửi đến người bạn quá cố: "Ở nơi xa phải hạnh phúc nhé, Bo Ram".

Nam diễn viên hài Yoo Jae Pil cũng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi đột ngột của người đồng nghiệp thân thiết. Bên cạnh đó, công chúng còn đổ dồn sự chú ý vào nam diễn viên Seo In Guk - bạn trai cũ của Park Bo Ram. Đến hiện tại, Seo In Guk vẫn chưa có bất kỳ chia sẻ hay động thái tiễn biệt bạn gái cũ nào trên trang cá nhân sau khi thông tin cô qua đời được công bố.

Lee Bo Ram, Kim Greem, Yoo Jae Pil gửi lời tiễn biệt, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Park Bo Ram

Trong khi Seo In Guk - người yêu 1 thời của Park Bo Ram - giữ im lặng, chưa có bất kỳ động thái hay bất kỳ lời chia sẻ nào trước tin bạn gái cũ qua đời

Theo sở cảnh sát phía nam Namyangju, tỉnh Kyunggi (Hàn Quốc), Park Bo Ram đã cùng bạn bè tụ tập uống rượu, trò chuyện vào tối 11/4. Sau đó, cô được phát hiện bất tỉnh trong nhà vệ sinh. Nhận ra tình trạng bất thường của Park Bo Ram, bạn bè đã tiến hành hô hấp nhân tạo cho nữ ca sĩ, đồng thời gọi xe cấp cứu và cảnh sát. Đáng tiếc, nữ ca sĩ đã không qua khỏi.

Theo tờ Heraldcorp, cảnh sát đang khẩn trương điều tra nguyên nhân cái chết của Park Bo Ram. Phía cơ quan chức năng dự kiến yêu cầu Viện Khoa học Pháp y Quốc gia khám nghiệm tử thi của cố nghệ sĩ, đồng thời điều tra tình tiết thông qua nhân chứng để tìm ra chính xác nguyên nhân tử vong đột ngột của Park Bo Ram.



Gia đình đang lo liệu tổ chức tang lễ cho nữ ca sĩ. Thông tin về lễ tang sẽ được thông báo sau. Về sự ra đi của Park Bo Ram, công ty quản lý mong nhận được sự tôn trọng từ truyền thông lẫn công chúng trước khi cảnh sát công bố kết luận điều tra.



Cảnh sát đang yêu cầu khám nghiệm tử thi, đồng thời điều tra tình tiết thông qua các nhân chứng để xác định chính xác nguyên nhân cái chết của Park Bo Ram

