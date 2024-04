Xót xa hình ảnh cuối cùng và dự định dang dở của Park Bo Ram trước khi qua đời ở tuổi 30

Sáng 12/4, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về sự ra đi của nữ ca sĩ Park Bo Ram ở tuổi 30. Theo Osen, Park Bo Ram mất vào tối ngày 11/4. Nguyên nhân cái chết của cô đang được cảnh sát Hàn Quốc điều tra. Trên mạng xã hội, đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của nữ nghệ sĩ sinh năm 1999.

Sau thông tin chấn động trên, tờ Wikitree đã đưa tin về bài đăng cuối cùng của Park Bo Ram trên trang cá nhân. Được biết, cố nghệ sĩ đã dừng cập nhật Instagram cá nhân từ ngày 12/3. Ở bài đăng cuối, Park Bo Ram vẫn có tâm trạng rất vui vẻ, tươi sáng. Thời điểm này, nữ ca sĩ không có bất cứ biểu hiện bất thường hay dấu hiệu gặp vấn đề sức khỏe thể chất, tinh thần.

Hình ảnh vui vẻ, tinh nghịch trước ống kính của Park Bo Ram trong bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân

Ngoài ra, Osen cho biết Park Bo Ram qua đời khi đang chuẩn bị cho ra mắt album mới trước thềm kỷ niệm 10 năm ca hát. Trước đó, nữ ca sĩ đã lần lượt phát hành 2 ca khúc là It's Good (tháng 2) và I Miss You Have (3/4). Vì vậy, việc Park Bo Ram ra đi khi dự định cá nhân vẫn còn dang dở khiến công chúng không khỏi xót xa.

Park Bo Ram qua đời đột ngột khi vẫn đang trong thời gian chuẩn bị cho ra mắt album mới trước thềm kỷ niệm 10 năm ca hát

Park Bo Ram trở nên nổi tiếng khắp Hàn Quốc sau khi tham dự cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Superstar K2 vào năm 2010. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn nhiều lần trở thành tâm điểm trên mạng xã hội châu Á nhờ màn giảm cân ngoạn mục. Trong suốt sự nghiệp, Park Bo Ram khẳng định tên tuổi qua nhiều bản hit "làm mưa làm gió" tại xứ sở kim chi như Beautiful, Celepretty... Ngoài ra, Park Bo Ram từng hẹn hò với nam ca sĩ kiêm diễn viên đình đám tại Hàn Quốc Seo In Guk (Reply 1997).

Theo Osen, Park Bo Ram từng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình tại Hàn Quốc. Cô từng phải giảm 30kg để ra mắt với vai trò ca sĩ. Không chỉ vậy, Park Bo Ram còn trải qua cú sốc mất người thân nối tiếp nhau. Tháng 10/2010, mẹ cô qua đời. Không lâu sau đó, cha của Park Bo Ram cũng ra đi. Nữ ca sĩ từng thừa nhận đây là khoảng thời gian rất khó khăn với cô.

Lúc sinh thời, Park Bo Ram từng bị miệt thị ngoại hình và trải qua cú sốc liên tiếp mất đi cha mẹ

Nguồn: Osen, Wikitreee

https://kenh14.vn/xot-xa-hinh-anh-cuoi-cung-va-du-dinh-dang-do-cua-park-bo-ram-truoc-khi-qua-doi-o-tuoi-30-20240412083959699.chn