Sống chuẩn resort với căn hộ giá dưới 2 tỷ đồng

Sau giai đoạn trầm lắng, thị trường BĐS đang ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực. Dữ liệu ghi nhận trong 2 tháng đầu năm 2026 do DKRA Consulting công bố cho thấy phân khúc căn hộ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên thị trường, với tỷ lệ tìm kiếm tăng 36% (theo nền tảng Batdongsan.com.vn). Tuy nhiên, số liệu từ Savills Việt Nam cho thấy mức giá căn hộ sơ cấp trung bình tại TPHCM hiện đã chạm ngưỡng 102 triệu đồng/m², tạo ra rào cản lớn cho nhu cầu ở thực.

Trong bối cảnh đó, người mua đang có xu hướng dịch chuyển ra các khu vực vệ tinh, nơi quỹ đất còn lớn và mặt bằng giá "dễ thở" hơn. Đây cũng là động lực thúc đẩy các đại đô thị quy hoạch bài bản, tích hợp tiện ích và hưởng lợi từ hạ tầng liên vùng trở thành điểm đến mới của dòng cầu ở thực lẫn đầu tư dài hạn.

Cách trung tâm TPHCM chỉ 40 phút di chuyển, Solaria Rise – trái tim của "Thành phố có sông ôm" Waterpoint 355ha, đang là lựa chọn an cư sáng giá của cư dân thành thị, khi vẫn giữ được mức giá hợp lý từ 1,45 tỷ đồng.

Được bao bọc bởi sông Vàm Cỏ Đông, Solaria Rise mở ra một định nghĩa mới về căn hộ resort. Với mật độ xây dựng chỉ 23%, dự án dành phần lớn diện tích cho mảng xanh và mặt nước, đóng vai trò "lá phổi xanh" khổng lồ giúp điều hòa vi khí hậu, giữ không gian sống luôn trong lành và dễ chịu quanh năm.

Lấy cảm hứng từ phong cách Nhật Bản, mỗi tổ ấm tại Solaria Rise được thiết kế hướng đến sự cân bằng giữa công năng và cảm xúc. Từng mét vuông được tính toán kỹ lưỡng để mang lại trải nghiệm sống tiện nghi mà vẫn giữ được vẻ sang trọng, khoáng đạt.

Với gam màu chủ đạo be và trắng kết hợp nội thất gỗ ấm áp, không gian được bố trí linh hoạt, kết nối trực tiếp với ban công mở ra tầm view xanh mát.

Khung cửa sổ rộng mở đưa thiên nhiên len lỏi vào từng góc nhỏ, giúp mỗi ngày trôi qua đều thư giãn như một kỳ nghỉ.

Khoảng lặng đắt giá giữa tầng không là nơi chủ nhân nhâm nhi tách cà phê sáng, ngắm nhìn Công viên Trung tâm 25ha xanh mướt mắt. Từng góc nhỏ đều được "may đo" để tối ưu hóa công năng, biến không gian sống thành studio đầy cảm hứng cho công việc sáng tạo.

Bên ngoài ngưỡng cửa, chất sống resort được hoàn thiện qua hệ tiện ích đa lớp, từ chuỗi tiện ích nội khu với hồ bơi chuẩn resort, khu thể thao đa năng, vịnh nước ngọt, công viên… đến tiện ích tầm khu đô thị với Trường Quốc tế Emasi Plus, siêu thị, chuỗi F&B đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống của mọi thế hệ.

Sự gắn kết là điểm chạm sâu sắc trong triết lý sống Nhật Bản, và cũng là nền tảng để Solaria Rise kiến tạo cộng đồng văn minh. Không gian chung như clubhouse hay co-working trở thành điểm kết nối của những người hàng xóm đồng điệu; trong khi con trẻ được khám phá cùng bạn bè đồng trang lứa tại khu vui chơi trẻ em, sự kiện cộng đồng. Chính những điểm chạm này tạo nên cộng đồng gắn bó, giàu bản sắc.

Dự án đang được mở bán với giá từ 1,45 tỷ đồng/căn cùng chính sách hỗ trợ tài chính từ các ngân hàng liên kết. Đặc biệt, chủ đầu tư triển khai loạt ưu đãi như chiếu khấu 1% cho các khách hàng khu Nam TP.HCM và các khu vực lân cận dự án; ưu đãi khách hàng thân thiết Nam Long Club lên đến 2%; mỗi căn hộ được trang bị gói Smart-home cơ bản. Cộng hưởng với đó là chính sách dành cho khách hàng thân thiết "Nam Long Club" (áp dụng cho khách hàng từng sở hữu BĐS của Nam Long) với mức chiết khấu lên đến 2% (tùy hạng thẻ). Bên cạnh gia tăng lợi ích cho người mua, chính sách này góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống tiện nghi và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cư dân hiện đại.

Với thiết kế "may đo" cho cư dân thành thị và mức giá hợp lý, Solaria Rise đang mở ra cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn cho người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn tại phía Tây TPHCM.