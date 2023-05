Sơn Tùng tự tung ảnh trên máy bay: Ngồi khoang thương gia, visual khác gì so với lần bị tóm diện "quần ngủ" xếp hàng?

Mới đây, trên trang cá nhân, Sơn Tùng check-in loạt ảnh trên máy bay. Trong cây đồ hiệu đắt đỏ, nam ca sĩ khoe thần thái ngời ngời cùng với đó là diện mạo điển trai "không phải dạng vừa". Có thể thấy, trong lần lộ diện này, Sơn Tùng đã lấy lại phong độ visual vốn có của mình. Dưới phần bình luận, netizen tấm tắc khen ngợi phong cách thời trang của giọng ca Making my way đã thăng cấp so với lần bị tóm diện "quần ngủ" xếp hàng chờ lên máy bay trước đó.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng nhận ra rằng, nếu lần trước Sơn Tùng cùng nhiều người xếp hàng lên máy bay, thì lần này nam ca sĩ đã ung dung ngồi ở khoang thương gia. Được biết, lần này Sơn Tùng bay đến Hàn Quốc.

Sơn Tùng ngồi khoang thương gia sang chảnh, khoe visual ngời ngời

Biểu cảm đáng yêu của nam ca sĩ

Được biết Sơn Tùng đến Hàn Quốc để dự sự kiện

Trước đó, đoạn clip Sơn Tùng lẻ loi lọt vào ống kính của "team qua đường" khi chờ soát vé lên máy bay thu hút sự quan tâm của công chúng. Nam ca sĩ diện chiếc áo sơ mi xanh rộng thùng thình cùng chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn và đội chiếc nón lưỡi trai. Hình ảnh nam ca sĩ được biết đến là ngôi sao hạng A, sở hữu khối tài sản khủng nhưng cũng như bao người xếp hàng để lên máy bay khiến netizen không khỏi rôm rả.

Khoảnh khắc Sơn Tùng diện "quần ngủ" xếp hàng bị "team qua đường" bắt gặp trước đó

Ảnh: Tổng hợp