Sơn Tùng & con đường trở thành biểu tượng thời trang dạo này

Khoảng lặng trong sự nghiệp thời trang - phong cách của Sơn Tùng M-TP

Thời trang, cũng giống như nhiều loại hình nghệ thuật sáng tạo khác, mang tính cảm quan nhiều. Người thấy đẹp, kẻ lại cho rằng xấu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng công chúng hay thị trường không có những chuẩn mực nhất định để đánh giá xem xấu đẹp ra sao hay khi nào một biểu tượng thời trang được khai sinh.

Tựu chung, chuyện ăn mặc có 2 hạng mục đánh giá thường thấy: Một là dựa trên các quy luật phối đồ, tỉ lệ phom dáng, màu sắc đăng đối của tổng thể trang phục (hãy nhìn vào những thương hiệu cơ bản mà ai ai cũng nhắc tới như Chanel, Dior, Hermes…); hai là chẳng dựa trên quy luật nào cả mà tập trung vào tính sáng tạo, đột phá, thách thức mọi chuẩn mực (những thương hiệu mang tính avant-garde hoặc các NTK nổi loạn như Alexander McQueen, Martin Margiela, Rick Owens…).

Nhìn vào lịch sử "làm văn mẫu" trong thời trang của Tùng, chúng ta sẽ dễ dàng thấy được Tùng thường mặc tương đối hài hòa kết hợp được cả 2 hạng mục trên: Cần đăng đối có đăng đối; mà cần táo bạo không giống ai thì cũng có luôn. Trời phú thêm khuôn mặt và khí chất ngông nghênh nên kể cả đồ mặc có bình thường thì Tùng mặc cũng trở nên không tầm thường.



Nhưng đấy lại là câu chuyện của vài năm về trước, khi showbiz Việt còn chưa thấm nhuần tư tưởng giải trí - thời trang là hai khái niệm khó lòng tách rời nếu muốn thành công. Thời điểm Tùng thống lĩnh thị trường âm nhạc và thời trang khi ấy còn chưa có những Amee, Wren Evans, Grey-D, Hiếu Thứ Hai, Lingka - lớp nghệ sĩ trẻ gen Z định hình xu hướng chung và đã ra nhạc lần nào là thắng đậm về phong cách lần đấy.

Cây đồ phát sốt phát rét không phù hợp với tiết trời mùa hè nóng bức tại Seoul mà còn dìm vóc dáng của Tùng tại show Gucci Cruise 2024

Sơn Tùng của thời điểm hiện tại liên tục xuất hiện với những lựa chọn trang phục khó hiểu: Quần ống loe cạp cao, áo thun ôm sát, áo slogan dáng crop, quần baggy tụt để lộ nội y, big shorts, khăn bandana buộc đầu… Ngay cả trong lần tham dự show diễn Gucci Cruise 2024 tại Hàn Quốc, Sơn Tùng cùng stylist của mình cũng khiến mọi người ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa khi lên một cây đồ phát sốt phát rét không phù hợp với tiết trời mùa hè nóng bức tại Seoul mà còn dìm vóc dáng của Tùng.



Sự bất hợp lý và khó hiểu trong cách chọn trang phục của Tùng và team được đẩy lên cao trào khi liên tiếp thời gian gần đây, Tùng mặc lại một xu hướng đã cũ của hiphop những năm về trước: Quần tụt để lộ nội y. Xu hướng này như xẻ cặp chân của Tùng ra vài phần vậy. Không chỉ khiến Tùng để lộ điểm hạn chế về vóc dáng, về mặt thẩm mỹ hợp nhãn quan phổ thông thì xu hướng này cũng không khác nào nút tự hủy dành cho Tùng và team stylist của mình. Xu hướng áo crop cho nam cũng được Tùng thử nghiệm nhưng đây lại là một lỗi sai không đáng có khác khi nói về quy tắc phối đồ cho hợp tỉ lệ cơ thể.

Sơn Tùng M-TP của thời điểm hiện tại liên tục xuất hiện với những lựa chọn trang phục khó hiểu

Những trang phục này nếu đứng riêng rẽ thì chắc hẳn đều là những lựa chọn phối đồ trendy, hợp thời, vừa vặn với những xu hướng đang thống trị thời trang kiểu như Y2K, blokecore, uniform… NHƯNG vấn đề lớn nhất ở đây chính là kiểu cách styling mới mẻ này không vừa vào 2 hạng mục đẹp nào trong thời trang như tôi vừa kể trên: Dáng người Tùng tương đối nhỏ nên khi mặc đồ rộng hoặc dáng cropped sẽ bị dìm kha khá (việc mặc sao cho tôn dáng, tổng thể chỉn chu coi như là không có). Còn để mà nói về tính đột phá, cách mạng thì cũng không nốt vì kiểu ăn vận này Justin Bieber rồi các ngôi sao Hiphop như Travis Scott; ASAP Rocky… đã bận nát nước từ cách đây 3, 4 năm rồi. Tùng ơi Tùng liệu có thực sự ổn?



Con đường trở thành một biểu tượng thời trang của Tùng

Vào khoảng mấy tháng trước khi dự án "Making My Way" của Tùng được ra mắt, đi kèm với sự trở lại này là thông báo chính thức về việc Sơn Tùng M-TP trở thành Friend of The House của nhà mốt Gucci. Cần phải biết là hiện tại ở Việt Nam, chưa có 1 nghệ sĩ giải trí hay 1 celeb nào tại Việt Nam có được vinh dự này. Và đồng loạt 5 trang bìa tạp chí thời trang lớn của Việt Nam đều có Tùng xuất hiện cùng nhà mốt nước Ý.

Sơn Tùng và Gucci xuất hiện đồng loạt trên các trang bìa tạp chí lớn tại Việt Nam

Để đi đến một danh phận như vậy, bản thân Sơn Tùng M-TP đã có 1 chặng đường rất dài liên tiếp gặt hái được những thành công vô tiền khoán hậu trong âm nhạc, kiến tạo được sức bền trong việc thử nghiệm và chịu chơi với thời trang cũng như có được tầm ảnh hưởng vươn xa khỏi lãnh thổ Việt Nam. Tùng đã thành công trong việc chinh phục đại chúng và xóa đi được tranh cãi "đạo nhái" phong cách của G-Dragon - thứ "tai tiếng" đeo đuổi Tùng nhiều năm.



Tùng đã thành công trong việc chinh phục đại chúng và xóa đi được tranh cãi "đạo nhái" phong cách của G-Dragon - thứ "tai tiếng" đeo đuổi Tùng nhiều năm.

Nhưng đến đây, chúng ta cần dừng lại để tự hỏi: Liệu với Sơn Tùng M-TP phong độ nhất thời (ở đây là lên xuống thất thường) nhưng có thực sự đẳng cấp là mãi mãi?



Với một nghệ sĩ đã ngồi trên đỉnh cao như Sơn Tùng, việc lựa chọn tính toán kĩ lưỡng trong mỗi lần ra mắt công chúng là việc tất lẽ dĩ nhiên phải thế. Nếu nói rằng những lần xuất hiện gần đây là sơ suất, lỗi nhầm không may thì… ai tin và ai chấp nhận? Còn nếu đây là nước đi đã được tính toán kĩ càng, triệt để; là bước đệm làm vững chắc thêm cho sự nghiệp Thời Trang - Phong Cách của Tùng thì có lẽ kết quả của sự tính toán này đến muộn (hoặc thậm chí không đến).

Ở vào một giai đoạn thị trường âm nhạc & thời trang đang sôi lên hàng ngày, có thể nói vui rằng: Sơ hở là có trend mới, sơ hở là có icon thời trang mới thì việc thay đổi và thử nghiệm của một nghệ sĩ lớn như Sơn Tùng M-TP cần đáp ứng được các tiêu chí nhanh gọn - chuẩn xác - tiên phong.

Chẳng nói đâu xa, hãy đá sang một chút G-Dragon - người anh mà vất vả lắm Tùng mới có thể thoát khỏi cái bóng quá lớn. Xét ra, G-Dragon cũng có vóc dáng mảnh mai như Tùng, cũng mất tăm mất tích không ra sản phẩm âm nhạc một thời gian (và đến tận giờ này Tùng ra nhạc rồi nhưng thủ lĩnh BIGBANG vẫn ra đủ mọi thứ dự án bán áo bán quần bán giày bán xe nhưng không bán nhạc). Nhưng lần nào xuất hiện trước công chúng, G-Dragon đều ăn điểm đậm lần đấy: Nói về sự đăng đối chuẩn chỉnh trong việc mặc đồ tôn dáng, màu sắc hài hòa, phụ kiện vừa vặn, "anh Long" số 2 không ai số 1. Còn để mà nói về sự phá cách, tiên phong thì bấy lâu nay, G-Dragon vẫn luôn là ông vua không ngai trong việc mặc đồ unisex (đừng quên lần nào anh xuất hiện với Chanel trên tạp chí là lần đấy anh toàn mặc đồ nữ thôi chứ nào có mặc đồ nam).

Nếu có điều gì mà cá nhân tôi thích ở Tùng thì đấy chính là hai thứ: một là tinh thần "Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được"; hai là sự táo bạo trong các lựa chọn thời trang khi lên sàn diễn. Hai điều này kết hợp sẽ là một combo đỉnh chóp dành cho kẻ tiên phong, dẫn đầu - họ không bị nao núng bởi dư luận mà sẽ kiên trì với mục tiêu của mình đến cùng. Tuy nhiên, sự thay đổi chóng mặt của thị trường và thời đại rất cần thêm những yếu tố linh hoạt, thích ứng nhanh để giúp người đứng đầu duy trì & củng cố được vị thế của mình.

Hãy thử hình dung một cách nhẹ nhàng, sẽ ra sao nếu thời kì khủng hoảng mất kiểm soát trong ăn mặc thế này của Tùng tiếp diễn bền bỉ trong 1 - 2 năm nữa. Người ta có còn nhìn về Tùng như một nghệ sĩ đại thắng trong âm nhạc và thiện chiến trong thời trang nữa hay không. Nhất là khi lớp nghệ sĩ đàn em kế cận Tùng hiện nay cũng đã sắc sảo, khôn ngoan hơn để biết học từ thị trường và học từ vết xe đổ của những người đi trước.