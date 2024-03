Sơn Tùng - Bích Phương gây tranh cãi kịch liệt, 1 nhân vật bất ngờ "được lợi" trong cuộc chiến MV 0h!

Sơn Tùng - Bích Phương PR hoành tráng nhưng sản phẩm gây tranh cãi

0h ngày 8/3/2024, “thế chiến âm nhạc" giữa Sơn Tùng M-TP và Bích Phương đã chính thức lặp lại sau 6 năm. Từng gây chao đảo nhạc Việt với cuộc đụng độ giữa Chạy Ngay Đi và Bùa Yêu, Sơn Tùng và Bích Phương khiến dân tình đứng ngồi không yên khi một lần nữa đối đầu cùng Chúng Ta Của Tương Lai - Nâng Chén Tiêu Sầu. Phản ứng MXH bùng nổ như một lẽ đương nhiên. Nhưng, thay vì bão lời khen thì sản phẩm comeback của hai ngôi sao hàng đầu lại gây tranh cãi dữ dội.

MV Chúng Ta Của Tương Lai.

Về phần Sơn Tùng M-TP, Chúng Ta Của Tương Lai đánh dấu sự tái xuất với âm nhạc “thuần Việt” - sau hai thử nghiệm viết lời tiếng Anh không mấy thuyết phục trước đó cho There's No One At All và Making My Way. Tuy nhiên, tâm điểm của sản phẩm lần này không phải chất lượng MV hay âm nhạc mà chính là chuyện tình cảm giữa Chủ tịch M-TP và nàng thơ Hải Tú.

Tâm điểm của sản phẩm lần này không phải chất lượng MV hay âm nhạc mà chính là chuyện tình cảm giữa Chủ tịch M-TP và nàng thơ Hải Tú

Hình ảnh lỗi thời, kỹ xảo 3 xu là những bình luận khắt khe cư dân mạng đặt trước MV Chúng Ta Của Tương Lai

Lần nữa đóng cặp, được gọi là phần 2 của Chúng Ta Của Hiện Tại, Chúng Ta Của Tương Lai khiến dân tình không biết nên khen hay chê. Chúng Ta Của Tương Lai vẫn nhận được sự chú ý và khen ngợi từ cộng đồng fan của Sơn Tùng.

Tuy nhiên, sản phẩm lại chưa thực sự thuyết phục đại đa số khán giả. Quảng bá rình rang nhưng cả âm nhạc lẫn MV Chúng Ta Của Tương Lai bị nhận xét là “bước thụt lùi" trong sự nghiệp Sơn Tùng. Hình ảnh lỗi thời, kỹ xảo 3 xu là những bình luận khắt khe cư dân mạng đặt trước MV Chúng Ta Của Tương Lai.

Bích Phương - Nâng Chén Tiêu Sầu MV

Ở diễn biến khác, Bích Phương cũng gây tranh cãi tương tự. Từ “kỳ phùng địch thủ" với Sơn Tùng, hai ngôi sao “chúng mình có nhau" với những ý kiến trái chiều từ công chúng. Nâng Chén Tiêu Sầu được đánh giá cao về mặt hình ảnh, MV lấy cảm hứng từ phim kinh điển Kill Bill. Điểm nổi cộm nhất chính là phần âm nhạc “cộp mác" Tăng Duy Tân.

Nâng Chén Tiêu Sầu được đánh giá cao về mặt hình ảnh

Đa số fan nhạc nghe Nâng Chén Tiêu Sầu đều đồng ý với một bản phối bắt tai, dễ thuộc nhưng lại không hoàn toàn được thuyết phục

Rời xa cộng sự lâu năm Tiên Cookie, Nâng Chén Tiêu Sầu thể hiện một Bích Phương rất khác, nhưng lại thiếu đi “signature" vốn có của giọng ca gốc Quảng Ninh. Đa số fan nhạc nghe Nâng Chén Tiêu Sầu đều đồng ý với một bản phối bắt tai, dễ thuộc nhưng lại không hoàn toàn được thuyết phục. Một vài phân đoạn bị dân tình chê như “sầu sầu sầu sầu", nghe như bị đưa vào giấc ngủ không muốn tỉnh dậy.

Phản ứng netizen về Chúng Ta Của Tương Lai và Nâng Chén Tiêu Sầu:

- Bài này không đủ với Sơn Tùng. Nhạc cũ, phối cũ, MV cũng cũ!

- Kỹ xảo MV Sơn Tùng thực sự gây thất vọng, cốt truyện thì khó hiểu.

- Bài mới của Bích Phương nghe giống của nghệ sĩ khác hơn là của chị ấy.

- Ủng hộ Bích Phương trong trận chiến này, nghe thú vị và bắt tai. Chắc sẽ hot TikTok cho xem.

- MV Bích Phương nhạc cuốn, hình ảnh đẹp. Quá tuyệt cho lần trở lại.

- Nếu không phải giọng Bích Phương hát, thì tôi còn tưởng đây là Cắt Đôi Nỗi Sầu bản shopee.

- Sơn Tùng đã giành được 1 triệu view chỉ trong 1 tiếng. Ai chê thì chê, bài hát này tôi vẫn replay.

- Nhưng nếu so với Chúng Ta Của Hiện Tại thì phải nói đây là bước lùi. Kỹ xảo 3 xu của 10 năm trước?

- Nghe đoạn sầu sầu sầu sầu của Phương mà sầu ngang.

- MV của Sơn Tùng phải gọi là chúng ta của quá khứ mới đúng.

Suboi thì sao?

Không quảng bá rình rang như Sơn Tùng - Bích Phương, Suboi bất ngờ “đánh úp" khi thông báo ra mắt Dâu Thiên Hạ, trở thành nghệ sĩ thứ 3 trong cuộc chiến âm nhạc lúc 0h ngày 8/3. Đầu tư chỉn chu, sáng tạo từ phần hình đến phần nghe, Dâu Thiên Hạ đang là sản phẩm nhận được nhiều lời khen nhất.

Suboi - Dâu Thiên Hạ

Suboi tạo nên thế trận âm nhạc thú vị, âm thầm nhưng chiếm cảm tình từ khán giả, Tuy vẫn có nhiều ý kiến thể hiện kỳ vọng cao hơn với nữ rapper, nhưng nhìn chung, chất lượng sản phẩm lần này được đánh giá tích cực, là một bài thuần rap nổi bật trong cuộc chiến của những video âm nhạc xu hướng.

Tuy vẫn có nhiều ý kiến thể hiện kỳ vọng cao hơn với nữ rapper, nhưng nhìn chung, chất lượng sản phẩm lần này được đánh giá tích cực

Suboi "được lợi" nhất trong cuộc chiến âm nhạc 0h

Dân tình dành lời khen cho Suboi:

- Cuối cùng Suboi là người ấn tượng nhất.

- Cái kết trọn vẹn cho đêm nay

- Thích cái cách Suboi “tất tay" với lyrics. Rất riêng biệt và có chiều sâu.

- Cả phần nhìn lẫn phần nghe đều không chê được điểm nào.

- Dù mình có kỳ vọng cao hơn với chị, nhưng đây cũng là sản phẩm đáng được ghi nhận. Rất cá tính giữa 1 loạt video xu hướng.