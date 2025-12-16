Son nội địa lên ngôi: 4 dòng son "made in Vietnam" do chính các mỹ nhân Việt tạo ra

Dù thị trường mỹ phẩm Việt Nam ngày càng phát triển, không phải thương hiệu nào cũng tạo được dấu ấn đủ mạnh để được đông đảo tín đồ làm đẹp tin tưởng. Tuy nhiên, có một nhóm sản phẩm đặc biệt nổi bật: những dòng son do chính các mỹ nhân, beauty blogger đình đám Việt Nam trực tiếp sáng tạo, đầu tư và sử dụng hằng ngày. Không chỉ tận dụng sức ảnh hưởng cá nhân, họ còn dồn tâm huyết vào chất lượng sản phẩm, khiến mỗi thỏi son đều vừa đẹp, vừa đáng thử. Dưới đây là bốn dòng son "made in Vietnam" đang được phái đẹp săn lùng thời gian qua.

1. Son MOI của Hồ Ngọc Hà - sang trọng, hợp da châu Á và lên màu đỉnh cao

Nhắc đến thị trường son nội địa, MOI Cosmetics của Hồ Ngọc Hà chắc chắn là cái tên tiên phong và thành công nhất. Được ra mắt từ năm 2018, MOI nhanh chóng trở thành thương hiệu son Việt có độ phủ sóng mạnh mẽ nhờ chất lượng được đầu tư nghiêm túc. Không chỉ gắn tên tuổi, Hà Hồ trực tiếp tham gia vào việc phát triển bảng màu sao cho phù hợp với tông da người Việt, đặc biệt là những màu son đỏ và cam đất tạo hiệu ứng sang chảnh, tôn da cực mạnh.

Chất son của MOI thuộc dạng semi-matte, mềm mịn, không gây khô môi nhưng vẫn giữ màu tốt suốt nhiều giờ. Bao bì tối giản nhưng thanh lịch, cầm chắc tay, tông hồng signature gây ấn tượng mạnh với người mua. MOI cũng thường xuyên được chính chủ - Hồ Ngọc Hà - sử dụng trong nhiều sự kiện lớn, càng tăng thêm độ tin cậy cho thương hiệu. Với phân khúc tầm trung nhưng chất lượng tiệm cận high-end, MOI trở thành lựa chọn yêu thích của đông đảo chị em công sở lẫn các bạn trẻ.

2. Son Lemonade của Quách Ánh - chuẩn studio makeup, lên màu rõ nét và dễ dùng hằng ngày

Lemonade là thương hiệu mỹ phẩm do makeup artist nổi tiếng Quách Ánh sáng lập. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong vai trò chuyên gia trang điểm, Quách Ánh hiểu rất rõ những tiêu chí cần có của một thỏi son "chuẩn studio": màu phải chuẩn, bám tốt, không lem, và dễ dùng cho nhiều phong cách makeup khác nhau.

Dòng son của Lemonade thường thiên về chất son kem lì mềm mượt, không bột, dễ tán đều và làm đầy rãnh môi tốt. Bảng màu khá đa dạng, từ những tông MLBB nhẹ nhàng đến đỏ nâu cá tính, phù hợp từ đi làm, đi học đến chụp hình chuyên nghiệp. Bao bì trẻ trung, hiện đại, mang tinh thần "năng động - sáng tạo" đúng phong cách của Quách Ánh. Điều khiến Lemonade được yêu thích là tính ứng dụng cao: dù không cần makeup quá đậm, chỉ cần quệt nhẹ một lớp son là gương mặt đã tươi tắn hơn rất nhiều. Có thể nói, Lemonade là dòng son sinh ra để phục vụ nhu cầu làm đẹp hằng ngày của phụ nữ Việt.

3. Son Ofélie của Changmakeup - chỉn chu từ chất son đến thiết kế, thỏi nào cũng là "best-seller tiềm năng"

Changmakeup là beauty blogger có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực review son môi. Vì vậy, khi cô cho ra mắt thương hiệu Ofélie, giới làm đẹp đã có niềm tin nhất định vào sự tâm huyết và độ cầu toàn của Chang.

Son Ofélie thu hút nhờ chất son mềm mịn như nhung nhưng không quá lì, không gây nặng môi. Bảng màu được chọn lọc cực kỹ, tập trung vào những tông dễ dùng, tôn da, không kén phong cách trang điểm. Một số màu nổi bật từng gây sốt ngay khi ra mắt vì vừa trendy vừa dễ diện hằng ngày. Thiết kế của Ofélie cũng rất sang trọng, chuẩn phong cách beauty blogger quốc tế: vỏ son hình trụ chắc tay, tông màu lạnh tinh tế, logo in tối giản nhưng đẳng cấp. Nhìn chung, mỗi thỏi son Ofélie đều cho thấy sự đầu tư chỉn chu, đúng với hình ảnh "beauty guru" mà Chang đã xây dựng nhiều năm.

4. Son dưỡng Good Day của Châu Bùi - nhỏ gọn, xinh xắn, hướng tới vẻ đẹp tự nhiên

Không đi theo hướng son màu, Châu Bùi chọn tạo dấu ấn bằng dòng son dưỡng Good Day - đúng tinh thần lifestyle của cô: tối giản, hiện đại và ưu tiên sự chăm sóc. Good Day Lip Balm tập trung vào khả năng dưỡng ẩm sâu, phục hồi môi khô, đồng thời mang đến bờ môi căng mượt tự nhiên không cần trang điểm.

Son chứa nhiều thành phần lành tính như bơ hạt mỡ, dầu jojoba, vitamin E…, hoàn toàn không gây nặng môi. Thiết kế nhỏ xinh, thân thiện, dễ mang theo và dễ dùng trong mọi hoàn cảnh. Đây cũng là dòng son được Châu Bùi thường xuyên sử dụng trong ảnh streetstyle, life vlog hay khi xuất hiện tại các sự kiện thời trang - càng chứng minh độ yêu thích thật sự của cô dành cho sản phẩm.

Bốn dòng son do chính các mỹ nhân và beauty blogger Việt Nam sáng lập đã góp phần nâng tầm mỹ phẩm nội địa, chứng minh rằng sản phẩm Việt hoàn toàn có thể chinh phục người dùng bằng chất lượng, sự chỉn chu và bản sắc riêng. Từ MOI sang trọng, Lemonade thực dụng, Ofélie tinh tế đến Good Day tự nhiên, mỗi thương hiệu đều mang một cá tính rõ nét - và quan trọng nhất, đều rất dễ dùng cho phụ nữ Việt. Không chỉ là son, đó còn là sự tự hào về những sản phẩm "made in Vietnam" được tạo nên từ tâm huyết của những người truyền cảm hứng làm đẹp.