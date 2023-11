Soi cận nhan sắc đời thực dàn "ngựa chiến" KOC VIETNAM 2023: Liệu có khác trên clip triệu view?

Họp báo ra mắt KOC VIETNAM mùa 2 đã chính thức diễn ra vào tối ngày 1/11 tại TPHCM, theo đó loạt thí sinh khủng năm nay đều lên đồ "lồng lộn" để dự sự kiện. Quả thực là một sự đầu tư chỉn chu từ A-Z cho một dịp quan trọng như thế.

Với riêng các TikToker đang theo đuổi con đường trở thành KOC chuyên nghiệp, thì KOC VIETNAM 2023 có thể nói là ở một mùa vô cùng đặc biệt. Lần tái xuất này, chủ đề xuyên suốt của show là "Best Version Of My Sell", chương trình đem đến hành trình nâng cấp bản thân của 20 thí sinh - 20 KOC đầy triển vọng. Dàn thí sinh chất lượng phần nào cho thấy, KOC VIETNAM 2023 sẽ là cuộc chiến gay cấn, hấp dẫn của những chiến binh nghìn máu.

Và chỉ riêng thảm đỏ cùng buổi lễ công chiếu KOC VIETNAM 2023 tối qua, dàn thí sinh "khủng" đã chứng minh - họ không chỉ có tài năng, sự sáng tạo mà nhan sắc cũng không cần bàn cãi. Soi cận visual thì ai cũng có một nét đẹp riêng!

Reency Ngô (hơn 11 triệu followers) nhận được sự ủng hộ lớn ngay từ khi tham dự KOC VIETNAM mùa 2. Cô nàng có tài diễn xuất lôi cuốn với nhiều series video ngắn triệu view. Reency Ngô lên đồ dự thảm đỏ "cháy" không cần bàn!

Ngọc Kem có hơn 2,7 triệu followers (váy đỏ) - một cô nàng có phong cách trẻ trung, năng động cùng gương mặt xinh xắn. Xuất hiện trên thảm đỏ KOC VIETNAM 2023 với hình tượng công chúa

Bé Đăng từng nằm trong top 10 KOC VIETNAM 2022. Trở lại với mùa 2, Bé Đăng mang đến một năng lượng tươi trẻ và hứa hẹn sẽ làm nên chuyện. Dự thảm đỏ thì e dè một chút thôi nhưng cứ bật mood livestream là "sung" lắm đó nhé!

Cô nàng Hoàng Yến hay còn được biết đến với tên Yến Nồi Cơm Điện chuyên review đa dạng các ngành hàng từ làm đẹp, ẩm thực đến đồ điện tử, gia dụng,... Lên đồ đi thảm đỏ cũng đẹp "bá cháy"

Huỳnh Bảo sở hữu hơn 315k followers, được yêu mến bởi cách nói chuyện gần gũi, dễ thương. Đi dự sự kiện cũng không quên mang theo tính cách nhí nhảnh đi cùng, làm rộn ràng cả khu ấy chứ!

Trang Kiến - cô gái nhỏ bé nhưng có chất giọng cực hào sảng, lôi cuốn trong mỗi phiên livestream. Diện váy đỏ càng làm nổi bật làn da trắng sáng và gương mặt thanh tú của cô nàng

Lê Minh Trường được biết tới nhiều hơn với series “Test đồ Trung Quốc có thật sự kém chất lượng”, lên thảm đỏ với phong cách cool ngầu

Khi team KOC VIETNAM 2023 hội tụ, ai cũng lên đồ xuất sắc cùng visual xịn sò

Nhan sắc ngoài đời của các content creator càng có sự trẻ trung và năng động so với khi lên clip triệu views, phải không nào!!!