Sohee (Wonder Girls) diện bikini thả dáng gợi cảm ở Nha Trang, khiến hơn 12.000 fan dậy sóng

Chiều 16/8, Ahn Sohee (Wonder Girls) đã đăng tải lên Instagram cá nhân loạt ảnh trong chuyến du lịch tại Nha Trang, khiến netizen không khỏi thích thú. Diện trang phục bikini 1 mảnh, người đẹp sinh năm 1992 khoe trọn vóc dáng nuột nà, cuốn hút bên bể bơi ở 1 khu nghỉ dưỡng sang chảnh.

Chỉ sau khoảng 1 giờ, những hình ảnh do người đẹp Train To Busan chia sẻ đã hút về tới hơn 12.000 like từ khán giả. Dưới phần bình luận, người hâm mộ Việt Nam thể hiện sự thân thiện, hiếu khách bằng hàng loạt bình luận chào đón mỹ nhân Wonder Girls đến với mảnh đất xinh đẹp hình chữ S.

Ahn Sohee diện bikini khoe vóc dáng thon thả cùng đường cong lôi cuốn bên hồ bơi, khiến người hâm mộ khó lòng rời mắt

Netizen bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thân hình săn chắc, khỏe khoắn của người đẹp ở tuổi 31

Những hình ảnh gợi cảm của thành viên Wonder Girls đã khiến người hâm mộ Việt Nam phát sốt, chia sẻ rần rần

Được biết, đây là lần thứ 2 nữ diễn viên kiêm ca sĩ đình đám tới Việt Nam du lịch, nghỉ dưỡng. Cách đây 4 năm, Ahn Sohee khiến cộng đồng fan Việt dậy sóng khi khoe ảnh du lịch ở Phú Quốc (Kiên Giang).

Nữ ca sĩ khoe nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ cùng dáng vóc thon thả trong lần tới Việt Nam du lịch hồi năm 2019

Ahn Sohee ra mắt làng giải trí vào năm 2007 với tư cách thành viên của nhóm nhạc Wonder Girls. Chỉ sau thời gian ngắn, Wonder Girls leo lên hàng ngũ nhóm nhạc nữ hạng A ở Kpop thế hệ thứ 2. Trong đó, Ahn Sohee vô cùng nổi bật, được xem là "thỏi nam châm" hút fan về cho nhóm nhờ vẻ đẹp lạ nhưng cũng không kém phần cuốn hút.

Bên cạnh việc ca hát, cô còn lấn sân sang diễn xuất, gặt hái nhiều thành công qua các tác phẩm như Train To Busan, Welcome to Waikiki 2, Thirty Nine…

Cô gặt hái được nhiều thành công trong cả 2 lĩnh vực ca hát và đóng phim

Nguồn: Instagram, Naver