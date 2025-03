Sốc với Pháo

Chưa đầy 24 giờ phát hành, Sự nghiệp chướng vượt mốc 2 triệu view trên YouTube. Sản phẩm mới của Pháo qua qua Dancing In The Dark của SOOBIN để đặt chân ở vị trí thứ 2 trên danh sách âm nhạc thịnh hành. Từ bài nhạc Sự nghiệp chướng , mạng xã hội nổ ra tranh luận với một loạt fanpage/kênh đăng tải. Pháo được khán giả tung hô. Trong khi đó, số đông quay sang đả kích ViruSs .

Với một bản rap diss và phát hành phiên bản đơn giản Visualizer MV, Pháo tạo ra sản phẩm có sức hút lớn nhất từ khi nữ rapper bắt đầu sự nghiệp âm nhạc. Đây là "đặc sản" của rap, khi mà những bản rap diss, với tính chất đả kích người khác, ngay lập tức thu hút chú ý từ số đông.

Với Sự nghiệp chướng , Pháo cũng thông minh trong việc cân bằng cái tôi và nhạc tính. Sự gai góc mà nữ rapper đưa vào bài nhạc ở mức chừng mực, vẫn có tính nghe lại như một sản phẩm âm nhạc thông thường. Với sự chỉn chu về bố cục và chất lượng đầu ra âm thanh, nhiều khả năng đây là bản rap Pháo đã chuẩn bị từ lâu, thay vì nhất thời sản xuất để bám theo sự vụ của ViruSs và Ngọc Kem .

Pháo bất ngờ tung nhạc và gây chấn động.

Pháo đã làm gì?

Những ngày qua, vụ chia tay ồn ào của ViruSs và Ngọc Kem chiếm sóng mạng xã hội. Cộng đồng mạng đã cuốn vào màn đấu khẩu giữa ViruSs và Ngọc Kem. Ngọc Kem đã tố ViruSs ngoại tình, trong khi ViruSs liên tục lên sóng live stream để phản bác tình cũ. Đúng thời điểm bùng nổ tranh cãi, Pháo xuất hiện, châm dầu vào lửa với bài nhạc Sự nghiệp chướng .

Nội dung ở bài nhạc Sự nghiệp chướng là lời đấu tố của cô gái với tình cũ. Không rõ đây là câu chuyện của chính Pháo, hay nữ rapper đang thay mặt một cô gái nào đó. Pháo chỉ ra nhiều chi tiết trùng khớp với những thông tin mà Ngọc Kem vạch trần ViruSs. Điển hình như Ngọc Kem tố ViruSs đưa nhiều cô gái về nhà.

Pháo viết 4 bar gây bùng nổ tranh cãi: "Làm nhạc diss như này là quá nice rồi / Em nào nhân viên / Em nào đối tác?", hay "Tối đó, anh ta đã dắt cô ta vào trong căn phòng nhỏ / Đóng kín, nghe thôi cũng biết câu chuyện hiện tại xảy ra trong phim".

Đặc biệt, cuối bài nhạc, xuất hiện một đoạn thoại giọng nam. Âm sắc và cách nói chuyện của giọng nam giống ViruSs đến 90%. Từ điều này, khán giả suy luận Pháo chính là người trong cuộc, là một trong những cô gái qua lại với ViruSs theo lời Ngọc Kem?

Và đây là lời thoại của chàng trai trong đoạn ghi âm: "Em phải tin anh chứ / Đây chỉ là công việc của anh thôi / Chứ anh lúc nào cũng dành tình cảm cho em, lúc nào cũng nghĩ về em mà / Còn nếu như bây giờ em không muốn nói chuyện ấy / Thì thôi / Em vui là được".

Bài nhạc của Pháo khiến giới rap bất ngờ. Những năm qua, Pháo chỉ công khai chuyện tình yêu với rapper TEZ. Kể từ ngày chia tay TEZ 2 năm trước, đến nay Pháo kín tiếng. Từng xuất hiện tin đồn Pháo hẹn hò Hải Đăng Doo. Còn việc Pháo và ViruSs yêu nhau là kịch bản khó tưởng tượng.

Một luồng ý kiến khác cho rằng có thể Pháo không phải người trong cuộc và nữ rapper chỉ thay mặt ai đó. Ở bất cứ kịch bản nào, sự xuất hiện của Sự nghiệp chướng là cú sốc của văn hóa rap diss nói riêng và nhạc Việt nói chung. Sự mập mờ của Pháo trong mục tiêu làm ra bài nhạc là yếu tố chính giúp Sự nghiệp chướng gây tranh luận đa chiều.

Từ việc thu hút chú ý, bài nhạc tạo sức hút khổng lồ. Với đà tăng tiến lượt view hiện tại, Sự nghiệp chướng có thể còn tạo thêm cú sốc bằng việc vượt qua Bắc Bling ở vị trí dẫn đầu "top trending".

Emma Nhất Khanh cũng tung bài nhạc ẩn ý nhưng bị Pháo làm lu mờ.

Emma Nhất Khanh cũng chỉ trích ViruSs?

Fake It Up của Emma Nhất Khanh tiếp bước Sự nghiệp chướng , lên sóng trong đêm 21/3. Khán giả soi ra Fake It Up có thể ẩn ý chỉ trích ViruSs, với nhiều ca từ trong nội dung liên quan vụ việc gần đây. Một trong số đó là câu: "Trời mang anh giấu luôn dùm em / Mặc chiếc váy đó vô dùm em / Trí trá, đểu cáng, ích kỷ thối tha / Hóa ra chính là ngụy quân tử cosplay nạn nhân".

Sức hút dữ dội của Sự nghiệp chướng và Pháo đã đè bẹp hoàn toàn Emma. Tính chất của 2 bài nhạc Sự nghiệp chướng và Fake It Up cũng khác nhau. Sự nghiệp chướng là bản diss thực thụ, được đầu tư kỹ càng về bố cục, ca từ và ý đồ dẫn dắt khán giả. Trong khi đó, Fake It Up có thời lượng chưa đến 2 phút, giống một bản nhạc demo hơn.

Với thị trường US-UK, khán giả không còn lạ với những bài nhạc mà nghệ sĩ dùng chuyện tình cảm để làm cảm hứng sáng tác. Taylor Swift từng có loạt ca khúc công kích tình cũ, biến câu chuyện của chính mình thành những bản hit. Trong khi đó, với nhạc Việt, Sự nghiệp chướng của Pháo đang là sản phẩm hiếm hoi được viết từ cảm hứng như vậy.

Trong văn hóa rap/hip hop, những bản rap diss xuất hiện khi các rapper xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến bất đồng quan điểm. Họ dùng âm nhạc để công kích nhau và nhờ khán giả phân định thắng. Một bản rap diss về chuyện tình yêu, vạch trần người yêu cũ như Pháo cũng là chuyện gần như chưa có tiền lệ.