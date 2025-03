Sao nam Vbiz rơi vào tình huống cận kề sinh tử, bạn gái hốt hoảng: "Đó là giờ phút sợ hãi nhất"

Bùi Lan Hương và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trở thành cặp đôi được netizen quan tâm sau khi công khai mối quan hệ yêu đương vào tháng 6/2023. Tối 21/3, ca sĩ sinh năm 1989 gây lo lắng khi đăng tải hình ảnh bạn trai Nguyễn Quang Dũng xuất hiện tại bệnh viện với khuôn mặt xanh xao.

Bùi Lan Hương tiết lộ nam đạo diễn đã trải qua gây phút nguy hiểm, cận kề sinh tử. Những ngày vừa qua, nữ ca sĩ bận bịu lo lắng tới mức sắp đổ bệnh theo. Cô chia sẻ thêm tình hình sức khỏe hiện tại bạn trai Nguyễn Quang Dũng đã ổn định trở lại: "Có lẽ là giờ phút sợ hãi nhất cuộc đời này mình từng trải qua. May mà giờ cũng ổn rồi. Cụ Rùa mà làm sao chắc mình cũng sống như chết".

Những hình ảnh này của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khiến không ít sao Việt lo lắng. Dưới phần bình luận, ca sĩ Bằng Kiều, diễn viên Tiến Luật, ca sĩ Ái Phương... đã liên tục hỏi thăm tình hình hiện tại và gửi lời chúc sức khỏe tới bạn trai Bùi Lan Hương.

Bùi Lan Hương chia sẻ hình ảnh đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ở trong bệnh viện, thừa nhận đã trải qua "giây phút sinh tử" sợ hãi nhất của cuộc đời



Nữ ca sĩ cho biết tình trạng hiện tại đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã ổn định trở lại. Đông đảo sao Việt đã để lại bình luận hỏi thăm, động viên tới cặp đôi

Bùi Lan Hương từng chia sẻ cả hai đến với nhau nhờ sự đồng điệu và hòa hợp từ trong tính cách lẫn suy nghĩ. Dù đã bên nhau khoảng thời gian dài, tuy nhiên nữ ca sĩ cho biết cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện đám cưới bởi cô cho rằng không có gì khác biệt so với cuộc sống hiện tại.

Bùi Lan Hương từng chia sẻ về bạn trai: "Ở chung với người mình yêu rất hạnh phúc. Anh Dũng là người vui tính, dễ chịu. Sống cùng anh rất thoải mái, tôi vui vẻ theo tính cách của anh ấy. Chúng tôi hiện như những gia đình khác. Tôi bây giờ đóng vai trò nội trợ, con người cũng trở nên nữ tính, đằm thắm hơn. Hàng ngày tôi nghĩ nhiều đến việc cơm nước, chăm sóc nhà cửa".

Sau khoảng thời gian yêu đương kín tiếng Nguyễn Quang Dũng và Bùi Lan Hương chính thức công khai chuyện tình cảm vào tháng 6/2023

Được biết cặp đôi đã hẹn hò được hơn 3 năm mới công khai với công chúng

Nguyễn Quang Dũng tốt nghiệp loại giỏi khoa Đạo diễn khóa 1 trường Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Đầu những năm 2000, sau khi được hãng phim TFS nhận vào làm việc, tên tuổi của anh lên như diều gặp gió. Năm 2013, anh gây bùng nổ màn ảnh rộng Việt Nam với bộ phim Mỹ nhân kế.

Bùi Lan Hương được khán giả biết tới qua cuộc thi Sing my song 2018. Cô tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và nhận học bổng khoa Thanh nhạc và Biểu diễn Jazz tại trường Lasalle College of the Arts, Singapore. Vừa qua, cô còn gây chú ý khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió 2024.