Sohu đưa tin mới đây hình ảnh trên phim trường của nữ diễn viên Cảnh Điềm được tiết lộ khiến khán giả bất ngờ về nhan sắc của cô. Cảnh Điềm đóng vai nữ chính trong phim cổ trang Tự Cẩm, nhân vật là đệ nhất mỹ nữ kinh thành Khương Tự. Tuy nhiên, ngoại hình của Cảnh Điềm ở tuổi 36 xuống sắc, phù nề bị cho là quá già so với nhân vật.



Bên cạnh đó, khi đứng cùng bạn diễn Trương Vãn Ý, kém Cảnh Điềm 6 tuổi, Sohu đánh giá cả hai chênh lệch tuổi tác quá rõ, dẫn tới không tạo được tương tác ngọt ngào thích thú của cặp đôi. Tất cả là bởi đôi mắt mệt mỏi, làn da kém săn chắc, gương mặt sưng phù của Cảnh Điềm khiến cô trông già hơn.

Cảnh Điềm bị chê trạng thái tiều tụy trong phim mới. Trang phục của cô cũng màu mè quê mùa.

Thực tế, Cảnh Điềm có làn da trắng nõn nổi tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ. Cô có phong thái sang trọng, nhẹ nhàng, được ví là "bông hoa phú quý chốn nhân gian", với danh hiệu "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh". Cô được khen ngợi đẹp không kém Lưu Diệc Phi hay Trương Bá Chi, những mỹ nhân nổi tiếng của Trung Quốc. Tuy nhiên, trạng thái của cô bây giờ không còn được trẻ trung, tràn đầy sức sống như xưa.

Trên mạng xã hội Weibo, nhiều khán giả cùng bày tỏ sự bất ngờ với dung mạo tiều tụy của Cảnh Điềm. Thậm chí, có người cho rằng nếu Cảnh Điềm đã lộ dấu vết tuổi tác, cô không nên đóng phim cổ trang ngôn tình vì không còn thích hợp.

Nhan sắc Cảnh Điềm khi còn trẻ nổi tiếng Cbiz.

Cô đẹp không kém ngọc nữ Hong Kong Trương Bá Chi.

Cảnh Điềm và Lưu Diệc Phi thường được so sánh nhan sắc với nhau.

Bên cạnh đó, trang phục của phim Tự Cẩm cũng nhận nhiều lời chê từ khán giả. Trong phim, Trương Vãn Ý là một vương gia, Cảnh Điềm vào vai tiểu thư bá tước phủ, là những nhân vật giàu sang phú quý nhưng tạo hình của Cảnh Điềm bị đánh giá giống như người phụ nữ nông thôn, kém sang trọng.

Theo Sohu, ngoại hình của Cảnh Điềm xuống sắc nhanh chóng có thể do di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ. Dù sinh ra đã đẹp nổi bật, Cảnh Điềm vẫn chạy theo mốt và cố dán miếng kích mí để mắt trông to hơn. Tuy nhiên, cô bị dị ứng với miếng dán này. Do đó, nữ diễn viên quyết định phẫu thuật cắt mí để có được đôi mắt to đẹp tự nhiên. Đáng tiếc, cuộc phẫu thuật không như ý khiến mắt của Cảnh Điềm ngày càng lồi ra. Nữ diễn viên từng ví mình là "con ếch bi thảm" với đôi mắt lỗi sau khi "trùng tu".

Ngoại hình xuống sắc, sự nghiệp của Cảnh Điềm cũng lận đận. Cô thường bị đánh giá là bình hoa di động, diễn xuất kém cỏi. Cả sự nghiệp, Cảnh Điềm chỉ có vai diễn đáng nhớ trong phim Tư Đằng. Những năm gần đây, cô liên tục đóng phim cổ trang nhưng khi chiếu hiệu quả không cao. Bên cạnh đó, Cảnh Điềm còn bị cấm nhận quảng cáo trong 3 năm do vi phạm luật quảng cáo.





https://kenh14.vn/soc-voi-nhan-sac-xuong-cap-cua-de-nhat-my-nhan-man-anh-mat-sung-vu-con-dien-do-nhu-ba-thim-2024061117211425.chn