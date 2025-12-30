Sốc: Thu hồi gần 2.000 sản phẩm thuốc, thiết bị y tế do kho chứa có phân chim, nước tiểu chuột tại Mỹ

Một đợt thu hồi sản phẩm quy mô lớn đang diễn ra tại Mỹ sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) kết luận rằng một cơ sở phân phối đã được vận hành trong điều kiện “mất vệ sinh nghiêm trọng”. Phân chuột, nước tiểu chuột và phân chim được tìm thấy ngay tại các khu vực lưu trữ hàng hóa nhạy cảm.

Theo các báo cáo từ Food Safety News và Newsweek, FDA cho biết cuộc thanh tra đã phát hiện dấu vết chất thải của động vật gặm nhấm và chim tại những nơi đang lưu giữ thuốc điều trị cảm cúm, thiết bị y tế, thực phẩm cho người, thức ăn cho thú cưng và cả mỹ phẩm. Đây đều là các nhóm sản phẩm có yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt về điều kiện bảo quản, bởi nguy cơ gây hại trực tiếp tới sức khỏe con người và vật nuôi nếu bị nhiễm khuẩn.

Food Safety News dẫn đánh giá của FDA nhấn mạnh rằng cơ sở này hoạt động trong điều kiện không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn tối thiểu. Các thanh tra ghi nhận chất thải động vật xuất hiện trong nhiều khu vực khác nhau của kho, làm dấy lên lo ngại về khả năng lây nhiễm vi sinh vật nguy hiểm, bao gồm các mầm bệnh có thể gây ngộ độc hoặc nhiễm trùng.

Trước những phát hiện trên, FDA đã yêu cầu thu hồi hàng loạt sản phẩm đã được phân phối ra thị trường, với tổng số lên tới gần 2.000 mặt hàng, theo thông tin được Newsweek tổng hợp từ hồ sơ công bố của cơ quan quản lý. Các sản phẩm bị ảnh hưởng được bán tại nhiều chuỗi bán lẻ và nhà thuốc trên khắp nước Mỹ, khiến phạm vi tác động của vụ việc trở nên đặc biệt rộng lớn.

Danh mục sản phẩm bị thu hồi rất đa dạng, bao gồm thuốc, thiết bị y tế, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, cùng các sản phẩm dành cho người và thú cưng. Gold Star - đơn vị thực hiện việc thu hồi cho biết đợt thu hồi không áp dụng đối với những mặt hàng được nhà sản xuất hoặc nhà phân phối giao trực tiếp đến các cửa hàng bán lẻ và cửa hàng tiện lợi, chẳng hạn như các sản phẩm đông lạnh hoặc cần bảo quản lạnh.﻿

Theo Newsweek, FDA không chỉ xem xét nguy cơ trực tiếp từ việc tiếp xúc với phân và nước tiểu động vật, mà còn cảnh báo về khả năng nhiễm Salmonella và các vi khuẩn gây bệnh khác, vốn thường liên quan đến môi trường có chuột và chim xâm nhập. Với các sản phẩm như thuốc và thực phẩm, chỉ một sai sót nhỏ trong khâu lưu trữ cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng đối với người tiêu dùng.

Vụ thu hồi lần này tiếp tục cho thấy vai trò giám sát chặt chẽ của FDA đối với chuỗi cung ứng hàng hóa liên quan đến sức khỏe. Các chuyên gia an toàn thực phẩm được Food Safety News dẫn lời cho rằng đây là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp phân phối: điều kiện kho bãi không chỉ là vấn đề nội bộ, mà có thể nhanh chóng trở thành rủi ro sức khỏe cộng đồng nếu không được kiểm soát nghiêm ngặt.

Được biết, theo U.S. Food and Drug Administration (FDA), đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận trường hợp bệnh tật nào liên quan đến sự việc. Tuy nhiên, đợt thu hồi do Gold Star thực hiện đã ảnh hưởng tới 54 cửa hàng trên toàn bang.﻿

Theo: Food Safety News