Sốc nặng trước ngoại hình của mỹ nam Cười Lên Dong Hae khi tăng cân, phản ứng của Knet gây bất ngờ

Lee Jang Woo từng là một trong những diễn viên thực lực của Hàn Quốc. Anh được khán giả yêu mến nhờ sở hữu ngoại hình điển trai cùng diễn xuất tốt. Tuy nhiên mới đây, sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Lee Jang Woo thực sự khiến người hâm mộ bất ngờ với diện mạo hiện tại của mình.

Cụ thể, trong chương trình I Live Alone lên sóng đài MBC vào ngày 26/1 vừa qua, Lee Jang Woo xuất hiện trước ống kính máy quay với vẻ ngoài tăng cân đến mức không thể nhận ra. Có thể thấy, mỹ nam Cười Lên Dong Hae ở thời điểm hiện tại sở hữu gương mặt tròn trịa do tăng cân khá nhiều so với trước đây, nhưng vẫn khác hẳn ngoại hình ở thời điểm ghi hình. Nhìn lại vẻ ngoài lung linh trước đây, Lee Jang Woo ở tuổi U40 đã không còn giữ được thân hình khỏe khoắn, săn chắc và xuống sắc hẳn khi bỏ bê quản lý cân nặng.

Hình ảnh mới nhất của Lee Jang Woo khiến netizen không khỏi bất ngờ. Thậm chí, khách mời trong chương trình cũng không giấu được sự ngỡ ngàng khi thấy hình ảnh tròn ủng qua màn hình của nam diễn viên

Mỹ nam Cười Lên Dong Hae tăng cân rõ rệt và không còn giữ được vẻ ngoài mỹ nam như xưa. Đặc biệt, chiếc áo phao dày càng khiến thân hình nam diễn viên trở nên nặng nề

Đáng nói, sau khi thấy hình ảnh mới nhất của Lee Jang Woo, đa số netizen đều tỏ ra hết sức choáng váng và không thể tin nổi ngoại hình hiện tại của anh. Tuy nhiên, sau sự ngỡ ngàng ban đầu, nhiều người dần cảm thấy thích thú với vẻ ngoài tròn trịa của Lee Jang Woo: “Bây giờ anh ấy có khuôn mặt tươi cười, rất đáng yêu, chỉ cần anh ấy vui là được rồi…”, “Dù tăng cân nhưng các nét vẻ điển trai của anh ấy vẫn còn nguyên”, “Lee Jang Woo thực sự đẹp trai theo kiểu tự nhiên, không hề có cảm giác của phẫu thuật thẩm mỹ gì cả”...

Trước đây, Lee Jang Woo từng sở hữu vẻ ngoài điển trai và thân hình săn chắc như loạt mỹ nam khác của Kbiz

Tuy nhiên, theo thời gian, ngoại hình của anh có sự thay đổi rõ rệt do tăng cân không ít

Lee Jang Woo sinh năm 1986, là một nam ca sĩ kiêm diễn viên người Hàn Quốc. Anh được khán giả yêu mến trong loạt dự án nổi tiếng như: Cười Lên Dong Hae, Glory Jane; I Do, I Do... Ngoài ca hát và diễn xuất, Lee Jang Woo còn tích cực tham gia một số chương trình giải trí. Anh cũng được biết đến danh xưng “chồng hờ” của Eun Jung (T-ARA) khi cả hai cùng nhau tham gia We Got Married vào năm 2011.

Nam diễn viên đình đám của màn ảnh Hàn Lee Jang Woo

Anh từng gây tiếng vang lớn khi xuất hiện trong loạt phim đình đám như: Cười Lên Dong Hae; I Do, I Do; Graceful Family và đặc biệt My Only One - dự án truyền hình đạt rating kỷ lục của đài KBS2 vào năm 2019

Ngoài ra, Lee Jang Woo cũng từng trở thành “chồng hờ” của Eun Jung (T-ARA) trong We Got Married

Nguồn: Insight