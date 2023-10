Dậy sóng tiết lộ của tài tử Kang Ha Neul: Ji Chang Wook là diễn viên tôi hôn nhiều nhất trong sự nghiệp

Mới đây, nam tài tử Kang Ha Neul và nữ diễn viên Jung So Min đã cùng xuất hiện trong chương trình nổi tiếng trên YouTube The K-Star Next Door để quảng bá cho bộ phim mới 30 Days với sự dẫn dắt của host Jonathan. Bất ngờ hơn cả, Jonathan bỗng công bố 1 bức ảnh của Kang Ha Neul và Ji Chang Wook trong quá khứ với loạt câu chuyện chưa kể, và từ đây nam tài tử bỗng nhắc đến nụ hôn với người anh em thân thiết.

"Cậu đã hôn Ji Chang Wook đúng không?", Jonathan bối rối khi hỏi Kang Ha Neul. Hoá ra, Ha Neul và Chang Wook đã trao nhau nụ hôn gây sốc trên sân khấu nhạc kịch Thrill Me nhiều năm trước. Trong mỗi phần biểu diễn cho vở kịch này, 2 nghệ sĩ đã "khoá môi" tận 2-3 lần. "Tính đến giờ, Ji Chang Wook chính là diễn viên tôi trao nụ hôn nhiều nhất trong sự nghiệp", tài tử họ Kang khẳng định. Trước đây, Ji Chang Wook cũng từng thừa nhận có nụ hôn sâu với Kang Ha Neul trong quá trình thực hiện vở kịch Thrill Me, và thậm chí còn "khoá môi" cậu bạn này nhiều hơn cả người tình màn ảnh Park Min Young trong bộ phim Healer.

Kang Ha Neul khẳng định Ji Chang Wook là nam diễn viên anh hôn nhiều nhất trong sự nghiệp

Kang Ha Neul đến chương trình để quảng bá tác phẩm mới cùng Jung So Min...

... nhưng câu chuyện nụ hôn của anh với Ji Chang Wook trong vở nhạc kịch nhiều năm trước mới là tâm điểm của buổi trò chuyện

Ji Chang Wook cũng từng thừa nhận anh "khoá môi" Kang Ha Neul còn nhiều hơn Park Min Young trên màn ảnh mặc dù cặp đôi Healer từng gây xôn xao màn ảnh Hàn với tần suất hôn dày đặc trong suốt 20 tập phim

Kang Ha Neul còn chia sẻ kinh nghiệm và bài học quan trọng rút ra sau cảnh diễn thân mật với cậu bạn thân: "Cuối cùng tôi đã nhận ra tại sao đàn ông lại phải cạo râu trước khi hôn". Dù cảnh diễn có phần gây sốc nhưng lại chính là cơ hội quý giá để Kang Ha Neul trau dồi khả năng diễn xuất và rút kinh nghiệm cho bản thân trong những cảnh hôn sau này với các bạn diễn nữ.

Kang Ha Neul và Ji Chang Wook đều là 2 nam diễn viên thực lực, điển trai có tiếng của màn ảnh Hàn. Cả hai hợp tác trong vở kịch Thrill Me - vở kịch nổi tiếng, thành công đến mức giành giải thưởng danh giá. Nụ hôn của 2 nam tài tử được khao khát nhất nhì xứ củ sâm cũng trở thành đề tài nóng suốt nhiều năm. Bộ đôi tài tử này sau đó đã trở thành những người bạn thân thiết.

Kang Ha Neul và Ji Chang Wook là bạn thân, vẫn duy trì tình bạn sau lần hợp tác chung

Nguồn: Koreaboo