Nữ diễn viên phim top 1 toàn cầu Queenmaker hẹn hò tài tử hơn 8 tuổi

Theo SBS News đưa tin vào sáng 22/6, nam diễn viên Lee Jang Woo và nữ diễn viên mới nổi Jo Hye Won đang có mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, vượt qua khoảng cách 8 tuổi. Nguồn tin nội bộ từ công ty Hunus Entertainment đại diện cho tài tử phim Graceful Family cho hay: "2 ngôi sao bắt đầu từ mối quan hệ tiền bối - hậu bối sau khi cùng tham gia chung dự án, và cứ thế tình cảm của họ tiến triển theo thời gian". Thậm chí, nam diễn viên họ Lee còn không thèm che giấu mối quan hệ với Jo Hye Won, bạn bè đồng nghiệp đều đã biết tin.

Lee Jang Woo sinh năm 1986, nổi lên sau bộ phim truyền hình Smile Again và My Only One, được chị em phụ nữ xứ Hàn yêu thích vì ngoại hình điển trai và hình tượng ngọt ngào. Giờ đây dù đã hoạt động trong làng giải trí nhiều năm, Lee Jang Woo vẫn giữ được sức hút nhờ tham gia loạt chương trình thực tế.

Bạn gái của Lee Jang Woo - Jo Hye Won lại là một cái tên mới nổi. Nữ diễn viên sinh năm 1994 gây được ấn tượng mạnh với khán giả sau khi tham gia bộ phim top 1 toàn cầu Queenmaker. Dù không sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, Jo Hye Won vẫn nổi lên nhanh chóng sau bộ phim gây sốt này nhờ diễn xuất tiềm năng.

Lee Jang Woo và Jo Hye Won là một trong những cặp đôi có khoảng cách tuổi lớn nhưng lại được công chúng xứ củ sâm ủng hộ nhiệt tình.