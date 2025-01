Sốc: Nam diễn viên bóp cổ vợ, còn đánh người tình túi bụi

Sáng 5/1, tờ Pagesix đưa tin nam diễn viên Zachery Ty Bryan (The Fast and the Furious: Tokyo Drift) vừa bị tố bạo hành người tình, khiến dư luận dậy sóng. Theo nguồn tin, 1 người phụ nữ (tạm gọi là A) chưa rõ danh tính đã cáo buộc Zachery Ty Bryan bóp cổ, còn đấm liên tục lên mặt mình. Chưa hết, A còn khẳng định rằng nam diễn viên sinh năm 1981 đã đe dọa sẽ giết hại cô. Được biết, Zachery Ty Bryan có con chung với người phụ nữ A.

Tờ Pagesix cho hay, những vết thương trên mặt người phụ nữ A hoàn toàn trùng khớp với lời khai do cô cung cấp cho cơ quan chức năng. Đến thời điểm hiện tại, phía Zachery Ty Bryan vẫn chưa chính thức lên tiếng về cáo buộc nhắm vào mình.

Zachery Ty Bryan hiện đang đối mặt với cáo buộc tấn công người tình, trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội

Trước đó, Zachery Ty Bryan bị bắt giữ với cáo buộc bạo lực gia đình cấp độ 2 ở thành phố Myrtle Beach (Mỹ) cách đây ít ngày. Nam nghệ sĩ bị đưa tới trại tạm giam J. Reuben Long vào hôm thứ 5 (theo giờ địa phương) sau khi không nộp tiền bảo lãnh.

Chưa dừng lại ở đó, Zachery Ty Bryan từng bị bắt giữ 2 lần trong năm 2024 vì lái xe trong tình trạng say rượu. Ngoài ra, nam diễn viên The Fast and the Furious: Tokyo Drift còn vướng vào ồn ào tấn công vị hôn thê Johnnie Faye Cartwright cách đây 5 năm.

Zachery Ty Bryan lộ nhiều vết thương trên mặt vào hôm bị bắt giữ với cáo buộc bạo lực gia đình cấp độ 2

Nam diễn viên sinh năm 1981 vướng hàng loạt lùm xùm trong sự nghiệp, từng gây phẫn nộ với hành vi bóp cổ vị hôn thê Johnnie Faye Cartwright

Zachery Ty Bryan là diễn viên kiêm nhà sản xuất phim được nhiều khán giả biết đến tại Mỹ. Nam nghệ sĩ xuất thân là diễn viên nhí, chạm ngõ màn ảnh khi vừa tròn 9 tuổi qua bộ phim TGIF. Zachery Ty Bryan trở nên nổi tiếng tại Mỹ sau thành công của sitcom đình đám 1 thời Home Improvement. Từ đó đến nay, nam diễn viên tiếp tục tham gia diễn xuất ở hàng chục tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh như First Kid, The Fast and the Furious: Tokyo Drift, The Guardians of Justice...

Zachery Ty Bryan kết hôn với Carly Matros hồi năm 2007, nhưng cặp đôi đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân cách đây 5 năm. Tới năm 2021, nam nghệ sĩ khiến công chúng ngỡ ngàng khi tuyên bố đính hôn với Johnnie Faye Cartwright sau khi từng hành hung người phụ nữ này.

Zachery Ty Bryan - Carly Matros chung sống 13 năm trước khi ly dị

Nguồn: Pagesix