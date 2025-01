Số vụ phá sản tại Nhật Bản tăng kỷ lục

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng nặng nề, với việc chấm dứt các biện pháp hoãn thuế đặc biệt được áp dụng trong đại dịch Covid-19 gây thêm gánh nặng tài chính.

Theo Công ty nghiên cứu Tokyo Shoko, số vụ phá sản tăng 15,1 % so với năm 2023, lên 10.006, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp tăng. Trong số này, 10.004 là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tổng nợ phải trả là 2,34 ngàn tỷ yen (14,9 tỷ USD), giảm 2,4 % so với năm 2023.

Đồng yen giảm xuống mức yếu nhất trong 37 năm so với USD vào mùa hè năm 2024, đẩy chi phí nhập khẩu của các doanh nghiệp lên cao. Tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng trầm trọng, do dân số già hóa của Nhật Bản và việc ban hành các quy định nghiêm ngặt hơn về giờ làm thêm, đã gây thêm căng thẳng cho các ngành công nghiệp như xây dựng và dịch vụ.

Theo ngành, lĩnh vực dịch vụ, bao gồm cả nhà hàng, chứng kiến số vụ phá sản cao nhất là 3.329 vụ, tăng 13,2 %, vượt qua con số 3.000 vụ lần đầu tiên kể từ năm 1990. Lĩnh vực xây dựng, một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cải cách giờ làm việc với 1.924 vụ, tăng 13,6 %.

Các vụ phá sản do thiếu hụt lao động tăng mạnh lên mức kỷ lục 289 vụ so với 159 vụ trong năm 2023. Số vụ phá sản do gánh nặng tài chính do chi phí an sinh xã hội và thuế gần như tăng gấp đôi lên 176 vụ từ 92 vụ năm 2023.