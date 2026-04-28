"Sổ tay" ăn chơi dịp lễ 30/4 – 1/5: Oanh tạc 100+ gian hàng ưu đãi khủng tại The Big Crescent Sale

Với sự trở lại của siêu lễ hội mua sắm The Big Crescent Sale, các tín đồ shopping chắc chắn sẽ không thể ngồi yên trước sức nóng của hàng loạt deal "khủng", diễn ra từ 30/4 đến 3/5.

Thời trang và làm đẹp: F5 diện mạo cùng loạt thương hiệu quốc tế

Dẫn đầu danh sách ưu đãi chính là phân khúc Thời trang và Làm đẹp. Đây là cơ hội vàng để các fashionista và tín đồ làm đẹp sở hữu những món đồ yêu thích từ các thương hiệu đình đám như DKNY, Karl Lagerfeld, Tommy Hilfiger, Banana Republic, H&M, Armani Exchange, Brooks Brothers,...

Không chỉ dừng lại ở trang phục, các dòng mỹ phẩm và nước hoa cao cấp từ Prada Beauty, Valentino Beauty, Kiehl's hay Viinriic Galeries De Parfums, Narciso Rodriguez & Issey Miyake, Escentials cũng góp mặt trong đợt sale lần này. Với mức ưu đãi lên đến 50%, việc chuẩn bị một diện mạo rạng rỡ cho những chuyến du lịch mùa hè chưa bao giờ dễ dàng và tiết kiệm đến thế.

Nội thất, gia dụng và điện tử: Nâng tầm không gian sống thông minh

Nếu bạn đang có ý định tân trang tổ ấm hoặc nâng cấp các thiết bị công nghệ, khu vực Nội thất và Điện máy tại Crescent Mall sẽ khiến bạn choáng ngợp. Hơn 100 thương hiệu cùng đồng loạt "lên deal", mang đến những giải pháp tối ưu cho không gian sống hiện đại, như: Kymdan, Tefal, My Home, LocknLock, Nin House, Akemi Uchi,...

Từ những món đồ nội thất tinh tế đến các thiết bị điện tử gia dụng thông minh, tất cả đều sẵn sàng để bạn trải nghiệm mua sắm một cách "chill" nhất với mức giá vô cùng hợp lý.

Ẩm thực và các ngành hàng khác: Thiên đường food-tour không thể bỏ lỡ

Sức hút của The Big Crescent Sale không chỉ nằm ở những con số ưu đãi, mà còn ở một không gian đa trải nghiệm cho tất cả mọi người. Sau những giờ phút săn sale miệt mài, bạn có thể nạp lại năng lượng tại thiên đường ẩm thực đa dạng với những tên tuổi như Chateraise, BreadTalk, San Fu Lou, Paris Baguette, KFC hay Khao Lao. Từ những bữa tối ấm cúng đến những buổi hẹn cafe thư thả, mỗi lựa chọn đều góp phần tạo nên một kỳ nghỉ đầy cảm xúc.

Bên cạnh đó, các hoạt động giải trí và giáo dục tại đây cũng mang đến những sắc màu mới lạ. Bạn có thể cùng người thân khám phá không gian âm nhạc đẳng cấp tại Việt Thương Music & School - Steinway & Sons, thử thách bản thân tại khu trò chơi sôi động Timezone, chinh phục những độ cao mới tại Crescent Wall, hay tìm kiếm những món quà nhỏ xinh tại Pull Gift và thế giới đồ chơi sáng tạo Mykingdom.

Crescent Mall - Toạ độ vui chơi "All-In-One" dịp lễ ngay tại TP.HCM

Không cần phải đi đâu xa xôi, Crescent Mall chính là điểm đến lý tưởng để bạn tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Bên cạnh chương trình The Big Crescent Sale với hơn 100 thương hiệu tham gia, bạn còn có thể dạo bước bên Hồ Bán Nguyệt thơ mộng, hít thở không khí trong lành và check-in tại những góc phố hiện đại của Quận 7 (cũ).

Một trải nghiệm mua sắm không giới hạn, kết hợp cùng không gian giải trí đỉnh cao đang chờ đón bạn. Hãy lên lịch cùng hội bạn thân ngay hôm nay để không bỏ lỡ những ưu đãi độc quyền chỉ có tại Crescent Mall.

Săn sale ngay tại Crescent Mall, chỉ trong 4 ngày, từ 30/4 đến 3/5!