Nghỉ lễ không trì trệ: Nâng cấp bản thân với loạt deal công nghệ siêu hời

Nắm bắt tâm lý người dùng dịp nghỉ lễ, "ông lớn làng công nghệ" Huawei mang đến loạt ưu đãi trên Cửa hàng Trực tuyến, cùng người dùng sẵn sàng đón một kỳ nghỉ dài thoải mái và đáng nhớ. Cụ thể, trong giai đoạn khai trương từ nay đến 21/5, hãng mang đến loạt sản phẩm và deal độc quyền trên cửa hàng trực tuyến, từ tai nghe, đồng hồ đến máy tính bảng.

Nếu bạn đang chuẩn bị cho những chuyến đi xa dịp nghỉ lễ này, tai nghe không dây sẽ là bạn đồng hành không thể thiếu. HUAWEI FreeClip 2 – một trong những sản phẩm bán chạy nhất quý 1 của Huawei nhờ vẻ ngoài thời trang và chất âm đắm chìm – vừa ra mắt 2 phiên bản mới màu Tím Mận và Vàng Hồng, mở bán độc quyền trên Cửa hàng Trực tuyến, kèm phụ kiện cao cấp từ PNJ.

Phiên bản mới của HUAWEI FreeClip 2 màu Tím Mận và Vàng Hồng - sự lựa chọn thời trang cho kỳ nghỉ lễ

Còn nếu bạn đang tìm một chiếc tai nghe gọn nhẹ nhưng vẫn đủ "dư dả" để sử dụng thoải mái trong suốt kỳ nghỉ, HUAWEI FreeBuds SE 3 sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc. Sản phẩm cho thời lượng pin lên đến 42 giờ khi kết hợp với hộp sạc, đủ để đồng hành trong nhiều ngày di chuyển mà không cần sạc lại thường xuyên. Tai nghe có thiết kế bán in-ear nhỏ gọn, đeo nhẹ và thoải mái trong thời gian dài. Chất âm cân bằng, rõ ràng cũng đáp ứng tốt các nhu cầu giải trí suốt kỳ nghỉ.

HUAWEI FreeBuds SE 3 hiện đang được bán với mức giá ưu đãi chỉ 399.000 đồng, số lượng giới hạn trên Cửa hàng Trực tuyến Huawei.

Với nhiều người, kỳ nghỉ đôi khi chỉ là khoảng thời gian "đổi view" làm việc, học hành. HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu này nhờ thiết kế mỏng nhẹ, dễ mang theo. Điểm nhấn là màn hình PaperMatte giúp giảm độ chói và tạo cảm giác viết vẽ gần giống trên giấy thật, phù hợp cho ghi chú, đọc tài liệu và cả sáng tạo nội dung.

Bút và bàn phím được tặng kèm khi mua HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) trên Cửa hàng Trực tuyến Huawei

Với những ai chọn một kỳ nghỉ năng động cùng các hoạt động thể thao, HUAWEI WATCH GT 6 Series là gợi ý phù hợp. Dòng đồng hồ này hướng đến người dùng yêu thích lối sống vận động, với thiết kế hiện đại, dễ đeo hằng ngày. Màn hình AMOLED hiển thị rõ nét ngay cả ngoài trời, trong khi thời lượng pin lên đến 21 ngày mang lại sự tiện lợi suốt chuyến đi.

Thiết bị cũng hỗ trợ duy trì nhịp sinh hoạt lành mạnh trong kỳ nghỉ với loạt tính năng theo dõi sức khỏe và luyện tập. Cụ thể, hệ thống HUAWEI TruSense giúp theo dõi nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO2) và phân tích giấc ngủ chuyên sâu. Với người yêu thể thao, đồng hồ hỗ trợ hơn 100 chế độ luyện tập, kết hợp công nghệ định vị Sunflower GPS thế hệ mới giúp tăng độ chính xác khi chạy bộ hoặc đạp xe.

Đặc biệt, tính năng thanh toán MoMo tích hợp trên đồng hồ cho phép mua sắm nhanh chóng, không cần mang theo điện thoại.

Trong dịp này, khi mua HUAWEI WATCH GT 6 Series tại Cửa hàng Trực tuyến Huawei, người dùng sẽ được tặng kèm HUAWEI FreeBuds 6i - mẫu tai nghe chống ồn chủ động, giúp việc nghe nhạc, gọi điện hay làm việc dễ dàng kể cả tại những nơi đông đúc.

Cửa hàng Trực tuyến Huawei vừa chính thức đi vào hoạt động từ ngày 21/04, mang đến thêm lựa chọn mua sắm chính hãng cho người dùng Việt. Đặc biệt, trong giai đoạn khai trương, cửa hàng trực tuyến sẽ mang đến các ưu đãi hấp dẫn, bao gồm: Miễn phí toàn quốc toàn bộ đơn hàng, Giảm 10% khi đăng ký nhận thông tin, Quà tặng khi check-in mỗi ngày. Người dùng có thể truy cập để trải nghiệm tại đây