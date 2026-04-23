Hơn 2.500 lượt khách "càn quét" Saigon Pizza Festival: Khi món ăn quốc dân trở thành một phong cách sống!

Thu hút hơn 2.500 lượt khách đổ bộ, sự kiện do Saigon Outcast tổ chức đã biến không gian tại The Global City thành một điểm hẹn văn hóa không thể bỏ qua, nơi hội tụ đầy đủ những lát pizza "đỉnh chóp", âm nhạc cực cháy và những trải nghiệm giải trí mang đậm hơi thở thành thị.

Không gian check-in sang xịn và hành trình vị giác "không biên giới"

Ngay từ sáng sớm, không khí tại The Global City, khu đô thị quốc tế trung tâm TP. Hồ Chí Minh – đơn vị tài trợ địa điểm cho chương trình – đã vô cùng náo nhiệt. Trong không gian nhà phố thương mại SOHO được thiết kế bởi Foster+Partners, đây chính là "toạ độ" hoàn hảo để giới trẻ thỏa sức check-in và tận hưởng không khí lễ hội chuẩn quốc tế. Ngay từ cổng vào, các bạn trẻ đã nhanh chóng "giải nhiệt" cơn nóng TP.HCM bằng những chai C2 Cool Nước Sâm thanh mát và C2 Trà Xanh thanh khiết. Là Nhà tài trợ Bạc của chương trình, C2 không chỉ mang đến cơ hội trải nghiệm đa dạng sản phẩm mà còn tạo nên những dấu ấn nổi bật thông qua loạt hoạt động cực vui như camera 360, chụp hình in ảnh nhận khung, check-in tặng túi tote, gia tăng kết nối với giới trẻ và gia đình.

Hành trình khám phá vị giác bắt đầu khi thực khách lạc vào thế giới của hàng chục thương hiệu Pizza danh tiếng. Những "tín đồ" truyền thống tìm thấy sự thỏa mãn trong những lát bánh nướng củi thơm lừng của KingScross. Trong khi đó, hội những người thích trải nghiệm lại cực kỳ phấn khích với sự kết hợp lạ miệng từ Indian Curry Pizza với đế bánh naan giòn rụm, hay màn giao thoa văn hóa đầy màu sắc của The Taco King & Cielito Lindo. Thậm chí, các "thực thần nhí" cũng có riêng cho mình những chiếc mini deep-dish siêu xinh từ Snackshack.

Năng lượng "cháy" hết mình: Từ võ đài nghẹt thở đến vũ điệu đường phố

Điều làm nên sức hút khiến hơn 2.500 người không thể rời mắt chính là các hoạt động bên lề "vui quên lối về". Dàn DJ cực chất từ FTWR đã giữ cho bầu không khí luôn ở trạng thái "nhiệt" nhất, khiến mỗi khoảnh khắc thưởng thức đồ ăn đều trở nên đầy cảm hứng. Điểm nhấn gây phấn khích nhất chính là những màn so găng đầy kịch tính từ Vietnam Pro Wrestling, mang lại cảm giác nghẹt thở như đang ở trong một bộ phim hành động thực thụ.

Lễ hội còn là nơi kết nối cộng đồng khi các màn Flashmob ngẫu hứng từ Happievent, Salsa Thursday và Xoay Studio liên tục nổ ra, cuốn mọi người vào những vũ điệu đầy tự do. Giữa cái nhộn nhịp đó, vẫn có những góc nhỏ tinh tế để các bạn trẻ xem Tarot, tham gia workshop làm bánh hay săn lùng những món đồ handmade độc đáo. Tất cả tạo nên một tổ hợp giải trí đa sắc màu, đúng chất một "insider" sành điệu.

Cơ hội đồng hành cùng chuỗi lễ hội bùng nổ hàng tháng

Giây phút được mong chờ nhất của sự kiện chính là lúc công bố chủ nhân danh hiệu Best Pizza thông qua ứng dụng Noshbox, và Mila Mila Mushrooms đã giành chiến thắng đầy thuyết phục. Tuy nhiên, sức nóng của Saigon Pizza Festival chỉ là sự khởi đầu. Ít ai biết rằng, Saigon Outcast đều đặn mỗi tháng đều mang đến một lễ hội chủ đề khác nhau, tạo nên sân chơi sôi động và bền bỉ cho cộng đồng.

Đây cũng là cơ hội vàng để các nhãn hàng và đơn vị kinh doanh cùng đồng hành. Saigon Outcast hiện đang mở cửa chào đón các đối tác tài trợ cũng như các đơn vị đăng ký gian hàng ẩm thực, thức uống, và đặc biệt là khu vực chợ phiên (flea market) dành cho quần áo, đồ thủ công mỹ nghệ, phụ kiện... Với lượng khách ổn định và cực kỳ chất lượng như tại Saigon Pizza Festival, đây chắc chắn là "mảnh đất màu mỡ" để các thương hiệu lan tỏa sức ảnh hưởng.

Các đơn vị quan tâm đến việc đặt gian hàng hoặc hợp tác tài trợ cho những siêu sự kiện sắp tới có thể liên hệ trực tiếp qua:

Email: marketing@saigonoutcast.com

Zalo: 0797212846 (Ms. Mina)

Lễ hội khép lại với sự đồng hành tuyệt vời từ Masterise Homes và không gian đô thị đẳng cấp quốc tế The Global City, để lại những dư âm khó quên. Hẹn gặp lại các bạn tại những "toạ độ" ăn chơi tiếp theo của Saigon Outcast!