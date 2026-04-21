AVC 2026: Bước tiến chuẩn hóa eSports và sự phát triển mãnh liệt của Audition

Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Audition Việt Nam. Giải Vô địch Quốc gia – Audition Vietnam Championship (AVC) 2026 thể hiện rõ chiến lược chuẩn hóa esports với quy trình tổ chức bài bản, tiệm cận tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, khẳng định vị thế của tựa game "vượt thời gian" trong làng thể thao điện tử nước nhà.

AVC 2026: Quy trình tuyển chọn chuyên nghiệp và chặt chẽ

AVC 2026 được triển khai qua nhiều vòng đấu khắt khe từ sơ loại, vòng miền đến Chung kết Quốc gia. Hệ thống thi đấu chuẩn hóa đảm bảo tính minh bạch, công bằng, tạo môi trường rèn luyện chuyên nghiệp cho game thủ. Đêm chung kết thu hút hàng chục nghìn khán giả theo dõi trực tiếp và trực tuyến, với những màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở và các pha lật kèo kịch tính khiến người xem không khỏi vỡ òa cảm xúc.

Bảng vàng AVC 2026 gọi tên Lê Thị Hoài Phương (Elina) ở nội dung Đơn Nữ – tuyển thủ từng giành HCV SEA Games 33 tiếp tục khẳng định đẳng cấp. Nguyễn Ngọc Quý xuất sắc đăng quang nội dung Đơn Nam, trong khi cặp đôi Hoài Phương – Bùi Tấn Tài giành chiến thắng ở nội dung Đôi Nam Nữ nhờ sự phối hợp ăn ý. Á quân thuộc về cặp Nguyễn Văn Huy – Thái Nhật Quỳnh với màn trình diễn ấn tượng. Chia sẻ sau giải, Elina nhấn mạnh tính cạnh tranh cao của AVC 2026 và xem đây là bước đệm quan trọng hướng tới mục tiêu quốc tế.

Lê Thị Hoài Phương (Elina) vô địch Đơn Nữ - Ảnh: VTC

Nguyễn Ngọc Quý xuất sắc giành lấy ngôi vương ở nội dung Đơn Nam - Ảnh: VTC

Đôi Nam Nữ, Lê Thị Hoài Phương - Bùi Tấn Tài lên ngôi vô địch - Ảnh:VTC

Định hướng nâng tầm quốc tế

Theo đại diện nhà phát hành VTC, AVC là chiến lược dài hạn nhằm xây dựng môi trường esports chuyên nghiệp, giúp vận động viên tích lũy kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng. Từ nền tảng này, những gương mặt xuất sắc sẽ được tuyển chọn đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế, tiếp nối thành tích 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ tại SEA Games 33. Việc chuẩn hóa quy trình giải đấu chính là tiền đề để Audition esports duy trì thành tích và mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.

Môi trường thi đấu Audition được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp. Ảnh: VTC

Sức sống bền bỉ của "Game Vượt Thời Gian"

Sau hơn 20 năm, Audition vẫn giữ vững vị thế trong lòng người chơi Việt. Không chỉ là môn esports cạnh tranh, tựa game đã trở thành không gian văn hóa số gắn kết nhiều thế hệ game thủ. Minh chứng rõ nét là việc Audition lọt vào chung kết hạng mục "Game Vượt Thời Gian" tại GameVerse 2026 nhờ lượng bình chọn áp đảo từ cộng đồng.

AVC 2026 khép lại thành công nhưng mở ra giai đoạn phát triển mới cho Audition: quy trình chuẩn hóa, nhân tài kế cận và định hướng quốc tế rõ ràng. Hành trình của những vũ công ảo vẫn tiếp tục, hứa hẹn nhiều cột mốc đáng nhớ phía trước.