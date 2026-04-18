Panasonic và hành trình gieo mầm phát triển bền vững, trao quyền cho thế hệ tương lai

Với 1,8 tỷ người trong độ tuổi 10-24 (chiếm 22,5% dân số toàn cầu), thế hệ trẻ không chỉ là lực lượng đông đảo nhất trong lịch sử thế giới, mà còn định vị để dẫn dắt thay đổi, chủ động hành động để thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững, theo Liên Hợp Quốc. Cùng với những mối quan tâm lớn về biến đổi khí hậu và lối sống xanh, thế hệ này đang tạo ra những thay đổi tích cực trong cộng đồng.

Từ Gen Alpha cho đến Gen Z tại Việt Nam, đang nhận được sự đồng hành để phát triển từ Panasonic, để phát huy hết tiềm năng và tạo ra những tác động bền vững.

Nâng cao nhận thức, kỹ năng cho thế hệ tương lai ngay trong từng lớp học

Panasonic Việt Nam xác định Giáo dục là một trong hai lĩnh vực trụ cột, trong tầm nhìn về phát triển bền vững. Với mong muốn hỗ trợ sự phát triển của thế hệ tương lai, thương hiệu Nhật Bản đã sớm đầu tư phát triển các phương pháp giáo dục hiện đại, tiêu biểu là STEM. Đây là nền tảng vững chắc giúp các em làm chủ công nghệ và tư duy giải quyết vấn đề toàn cầu.

Đó là lý do Trung tâm Panasonic Risupia ra đời tại Hà Nội, với 11 năm thành công trong việc giúp học sinh tiếp cận và trải nghiệm STEM. Hành trình được tiếp nối và nhân rộng bằng sáng kiến "Panasonic vì trường học bền vững" từ năm 2022, đã mang trải nghiệm STEM trực quan, sinh động tới lớp học cho hơn 100.000 học sinh trên cả nước, và hàng chục nghìn lượt trải nghiệm trên nền tảng số.

Panasonic mang trải nghiệm STEM môt cách sinh động, trực quan cho học sinh trên khắp Việt Nam

Bên cạnh đẩy mạnh STEM, chương trình "Qua Ống Kính Trẻ Thơ" (Kids Witness News - KWN) được Panasonic liên tục tổ chức trong 18 năm qua, mở ra sân chơi giàu sáng tạo cho các bạn học sinh. Các lớp học làm phim được hỗ trợ thiết bị quay chuyên nghiệp, đã truyền cảm hứng và phát triển kỹ năng mềm cho hơn 3.000 "nhà lãnh đạo tương lai", giúp các em chủ động nói lên quan điểm về các vấn đề xã hội, môi trường thông qua ngôn ngữ điện ảnh, đồng thời chia sẻ tới các bạn đồng trang lứa trên toàn cầu.

Khi tham gia "Qua Ống Kính Trẻ Thơ" (KWN), các bạn trẻ không chỉ được học kỹ năng làm phim, mà còn cất lên tiếng nói của bản thân về các vấn đề xã hội

Trao quyền hành động để tạo ra những tác động thực tiễn

Bước ra khỏi không gian nhà trường, Panasonic mang đến cơ hội cho thế hệ trẻ trực tiếp hành động, đồng thời giúp họ trải nghiệm để hiểu rõ thực tế, từ đó góp sức cùng doanh nghiệp giúp giải quyết các vấn đề cấp thiết của cộng đồng và địa phương.

Nhằm khuyến khích sự ứng dụng thực tiễn với STEM, ba mùa của cuộc thi "Cùng em Sáng tạo STEM" đã được tổ chức. Tại đây, các em học sinh được tự do thể hiện sự sáng tạo, vận dụng kiến thức, kỹ năng thành ứng dụng thực tiễn, giải quyết những đề bài thiết thực của xã hội như: bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng hiệu quả…

Dành cho thế hệ Gen Z, chiến dịch "Cùng Gen G, sống Xanh đi" đã trở thành một bệ phóng lan tỏa dành cho Gen G – những bạn trẻ tiên phong đại diện cho lối sống xanh, khỏe mạnh, bền vững. Đặc biệt, chương trình "Đại sứ Gen G" đã trở thành sân chơi tiếp sức thế hệ xanh hành động thông qua các sáng kiến mới về môi trường. Chỉ trong 3 năm, hơn 600 sáng kiến từ các bạn trẻ đề xuất, trong đó hơn 20 "ý tưởng xanh" tiềm năng nhất đã được Panasonic đồng hành và hỗ trợ về tài chính và chuyên môn để triển khai thực tế. Các sáng kiến của các bạn trẻ được đánh giá là phong phú về chủ đề, thực tiễn từ cách đặt vấn đề tới cách đề xuất giải pháp, đồng thời thể hiện rõ cá tinh trẻ trung và xu thế thời đại, như ứng dụng trí tuệ nhân tạo hay "game hóa" để tối ưu hiệu quả tới cộng đồng.

"Đại sứ Gen G" là cơ hội để thế hệ trẻ được trao quyền tạo ra tác động bền vững và lan tỏa tới cộng đồng

Không chỉ được truyền cảm hứng, các bạn trẻ đã cùng Panasonic vượt hàng trăm cây số, tiến vào các khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ ven biển để, tự tay bóc bầu, vun đất và gieo trồng từng mầm xanh, khi tham gia các chương trình "Panasonic vì một Việt Nam xanh" và "Sống khỏe góp xanh". Đây còn là cơ hội giúp các "nhà lãnh đạo tương lai" hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của hệ sinh thái rừng trong bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu Net Zero của Việt Nam.

Các bạn đồng hành và trực tiếp trồng rừng ngập mặn cùng Panasonic

Trong một trải nghiệm thực tế khác, từ 2023 đến nay, hàng chục bạn trẻ đã đồng hành cùng Panasonic để tới các khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi còn khó khăn trong việc tiếp cận và sử dụng điện lưới. Tại đây, các bạn trẻ trực tiếp trao cho từng hộ dân những chiếc đèn năng lượng mặt trời giúp cải thiện đời sống của người dân địa phương và giúp các em nhỏ học tập tốt hơn vào ban đêm. Đó là món quà ý nghĩa dành cho người dân địa phương, nhưng cũng là những "bài học thực địa" vô cùng quý giá dành cho những người trẻ đang bước vào hành trình kiến tạo giá trị bền vững cho xã hội.

Người trẻ được trao cơ hội trải nghiệm "thực địa" để hiểu rõ các vấn đề của địa phương

Có thể nói, Panasonic đã đặt những người trẻ làm trung tâm, trong một hệ sinh thái từ ghế nhà trường, tới trao quyền để hành động. Đó là một nền tảng vững chắc để doanh nghiệp Nhật Bản tạo thêm những tác động tích cực trong hành trình phát triển bền vững cho Việt Nam, trong đó luôn có sự đồng hành của thế hệ tương lai.