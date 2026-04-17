CongB “bùng cháy” tại sự kiện Cocolux x 3CE: Gen Z phủ kín flagship Cocolux

Cocolux x 3CE sắc đỏ đậm chất Hàn, CongB xuất hiện biến không gian cửa hàng thành "mini concert" bùng nổ

Giữa tháng 4, sự kiện Cocolux x 3CE tại flagship Cocolux 134 Cầu Giấy nổi bật với một "sắc đỏ" ấn tượng trong chủ đề lấy cảm hứng từ dòng son Velvet Lip Tint Plush của 3CE. Không gian được phủ đỏ có chủ đích từ thiết kế sân khấu đến quầy trưng bày, nhưng vẫn giữ tinh thần Hàn Quốc: tối giản, tinh tế và cực kỳ "ăn ảnh".

Bên trong cửa hàng - nơi diễn ra sự kiện được biến thành một không gian làm đẹp thu nhỏ. Ánh sáng được bày trí lung linh để tôn lên màu son và tối ưu check-in, trong khi từng khu trưng bày mang một chủ đề riêng, từ nhẹ nhàng, thời thượng đến cá tính.

Nếu không gian đỏ thời thượng tại cửa hàng là thứ kéo bạn đến, thì sức hút của ca sĩ CongB chính là lý do khiến bạn ở lại. Ngay từ khi thông tin CongB xuất hiện tại sự kiện được công bố, cộng đồng người hâm mộ đã bắt đầu rục rịch rủ nhau ghé Cocolux "trẩy hội".

Ca sĩ CongB góp mặt tại sự kiện kết hợp giữa Cocolux và 3CE

Và đúng như kỳ vọng, khu vực Cocolux Cầu Giấy gần như "vỡ trận". Người hâm mộ xếp kín từ ngoài vào trong, ai cũng háo hức chờ khoảnh khắc được gặp thần tượng ở cự ly gần.

Khi CongB xuất hiện, không khí lập tức bùng nổ. Không cần sân khấu hoành tráng, chính sự gần gũi lại trở thành "vũ khí" mạnh nhất. Nam ca sĩ liên tục giao lưu, trò chuyện và mang đến những phần trình diễn đầy cảm xúc như "Nhớ em 8 lần", "Ngôi sao hy vọng".

Sân khấu tràn đầy năng lượng đến từ ca sĩ CongB cùng khán giả nhiệt huyết

Người hâm mộ CongB "cháy" hết mình: từ ngoài vào trong cửa hàng, tất cả cùng một nhịp

Tiếng nhạc vang lên, tiếng người hâm mộ hòa giọng, ánh đèn flash lung linh tất cả tạo nên một vibe đúng chuẩn "mini concert" ngay giữa không gian cửa hàng mỹ phẩm. Không còn khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, tất cả cùng hòa vào một dòng cảm xúc chung.

Khi làm đẹp không chỉ là sản phẩm mà là cảm xúc và kết nối

Điều khiến sự kiện Cocolux x 3CE trở nên khác biệt không nằm ở quy mô, mà ở cách nó chạm đến khách hàng. Thay vì tập trung vào việc "bán gì", thương hiệu tập trung vào việc "khách hàng cảm thấy gì". Từ không gian, âm nhạc, ánh sáng cho đến con người - tất cả đều được thiết kế để tạo ra một hành trình cảm xúc liền mạch.

Sự xuất hiện của CongB không chỉ giúp thu hút đám đông, mà còn đóng vai trò như một "chất xúc tác" để cảm xúc được đẩy lên cao trào. Trong khi đó, concept "phủ đỏ" và trải nghiệm sản phẩm lại giữ chân khách hàng, khiến họ ở lại lâu hơn, tương tác nhiều hơn.

Đây cũng là cách mà nhiều thương hiệu đang hướng tới: biến điểm bán thành nơi trải nghiệm, nơi khách hàng muốn quay lại không chỉ vì sản phẩm, mà vì cảm giác mà họ nhận được.

3CE x Cocolux: không chỉ là collab, mà là cách tạo gắn kết với Gen Z

Sự kiện lần này cho thấy một điều rõ ràng: Gen Z không chỉ mua hàng, họ "chọn" thương hiệu dựa trên trải nghiệm và cảm xúc.

Việc 3CE bắt tay cùng Cocolux không đơn thuần là một hoạt động kích cầu, mà là một chiến lược dài hạn để xây dựng kết nối.

Khách hàng được tư vấn và trải nghiệm trực tiếp các dòng sản phẩm 3CE tại sự kiện trong không gian cửa hàng Cocolux

Khách hàng trải nghiệm trà sữa và chụp photobooth tại sự kiện

Khi khách hàng đã có một trải nghiệm đủ mạnh, nơi họ được vui, được chụp ảnh, được gặp thần tượng và được là chính mình thì khả năng họ quay lại, thậm chí trở thành người tiêu dùng hâm mộ của thương hiệu là rất cao.

Trong một thị trường mà sản phẩm ngày càng dễ bị thay thế, trải nghiệm chính là thứ tạo ra khác biệt. Và với những gì đã diễn ra tại Cầu Giấy, có thể thấy Cocolux và 3CE đang đi đúng hướng.

Không chỉ bán hàng, hai thương hiệu đang gửi tặng một cảm giác. Không chỉ tạo sự kiện, họ đang tạo ký ức. Và đó mới là thứ khiến khách hàng gắn bó lâu dài.

