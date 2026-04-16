Lễ hội Pizza đa sắc màu giữa lòng TP.HCM: hành trình giao thoa văn hóa ẩm thực không giới hạn

Được tổ chức bởi Saigon Outcast, Saigon Pizza Festival không chỉ là một sự kiện ẩm thực đơn thuần mà còn là điểm hẹn văn hóa – giải trí, nơi hội tụ những thương hiệu F&B đa dạng, các hoạt động tương tác hấp dẫn cùng không gian trải nghiệm mang đậm tinh thần quốc tế.

Không gian lễ hội pizza đa sắc màu giữa lòng TP.HCM

Trong bối cảnh TP.HCM ngày càng khẳng định vị thế là trung tâm ẩm thực năng động của khu vực, Saigon Pizza Festival tiếp tục là sự kiện tiêu biểu, tôn vinh sự sáng tạo không giới hạn của pizza – từ những phiên bản truyền thống đến các biến tấu mang đậm dấu ấn địa phương.

Tại lễ hội, khách tham dự sẽ có cơ hội thưởng thức đa dạng phong cách pizza, từ Neapolitan nướng lò củi chuẩn vị đến những sáng tạo độc đáo như pizza cà ri Ấn Độ hay các dòng pizza fusion kết hợp nguyên liệu đặc trưng châu Á. Đây không chỉ là hành trình trải nghiệm vị giác mà còn là sự giao thoa văn hóa thông qua từng lát bánh.

Quy tụ hơn 20 thương hiệu ẩm thực và đồ uống

Saigon Pizza Festival 2026 quy tụ danh sách thương hiệu tham gia đa dạng, mang đến hệ sinh thái ẩm thực phong phú cho người tham dự. Một số cái tên nổi bật có thể kể đến như:

SnackShack, The Indian Curry Pizza, Taco King, Cielito Lindo, Cookerlicious, Queenam Chocolate, CoCoHa! Premium Gelato, Koraï, C-Brewmaster, 7 Bridges Brewing Company, BAR SON, Ly Gia Vien, Mila Mushroom, Merlion, Kingscross, 1888 Coffee, Mân CHA và Crust & Craft.

Bên cạnh các gian hàng pizza chủ đạo, khu vực tráng miệng với gelato thủ công, chocolate cao cấp cùng các thương hiệu đồ uống, bia thủ công cũng góp phần hoàn thiện trải nghiệm ẩm thực đa chiều cho khách tham dự.

Hoạt động giải trí và tương tác đa dạng

Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức món ăn, lễ hội còn mang đến chuỗi hoạt động hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi. Nổi bật trong đó là thử thách tung bột pizza, các hoạt động gia đình thân thiện và đặc biệt là chương trình bình chọn "People’s Choice Awards", nơi khách tham dự có thể trực tiếp lựa chọn chiếc pizza yêu thích nhất thông qua nền tảng Noshbox.

Song song đó, không khí lễ hội sẽ được khuấy động bởi các màn trình diễn âm nhạc live và DJ xuyên suốt sự kiện, mang đến trải nghiệm giải trí trọn vẹn từ ngày đến đêm.

The Global City – Nơi hội tụ trải nghiệm sống bùng nổ

Không chỉ là địa điểm tổ chức, The Global City còn là "trung tâm mới" của TP.HCM, mang đến một không gian sự kiện đẳng cấp quốc tế. Khách tham dự không chỉ thưởng thức pizza mà còn có cơ hội khám phá tổ hợp trải nghiệm đa chiều tại đây. Từ đường đua Go-Kart dài nhất Đông Nam Á tại City Park, trải nghiệm cưỡi ngựa quý tộc tại Royal Horse, đến những giây phút thư giãn tại Mật Pet Farm và ngắm hoàng hôn "Golden Hour" lãng mạn. Sự kiện Saigon Pizza Festival tại khu nhà phố thương mại SOHO hứa hẹn sẽ là sự giao thoa hoàn hảo giữa ẩm thực đỉnh cao và lối sống "Sống nhiều cuộc đời" hiện đại tại The Global City.

Đồng hành cùng các thương hiệu

Đặc biệt, với sự đồng hành của Nhà tài trợ Bạc – Thương hiệu C2, sự kiện hứa hẹn sẽ thêm phần sôi động và hấp dẫn. Thưởng thức C2 Cool Nước Sâm Hoa Cúc thanh mát và C2 Trà Xanh thanh khiết được ướp lạnh, chắc chắn sẽ tăng thêm sức hút cho trải nghiệm thưởng thức ẩm thực nói riêng và tham gia sự kiện nói chung.

Gian hàng của C2 sẽ mang đến những điểm nhấn nổi bật, khách hàng được trải nghiệm đa dạng các hoạt động tương tác, nào là camera 360, tạo khung ảnh nam châm, chơi ném vòng, và checkin nhận túi tote xinh xắn.

Thông tin sự kiện

Thời gian: 12:00 – 22:00, ngày 18–19/04/2026

Địa điểm: Đường N3A, Nhà phố thương mại 𝗦𝗢𝗛𝗢 – 𝗧𝗛𝗘 𝗚𝗟𝗢𝗕𝗔𝗟 𝗖𝗜𝗧𝗬, Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (https://maps.app.goo.gl/FNMGE19eTqyro8sQ8)

Giá vé: 80.000 VNĐ (online) | 110.000 VNĐ (tại cổng)

Mua vé: https://megatix.vn/events/saigon-pizza-festival-2026

Miễn phí cho trẻ em dưới 12 tuổi nhưng phải luôn có người lớn đi kèm.

(Vé vào cổng đã bao gồm 1 chai C2, các chương trình vui chơi giải trí; chưa bao gồm chi phí trải nghiệm ẩm thực)

Với quy mô ngày càng mở rộng cùng sự đầu tư bài bản, Saigon Pizza Festival 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những sự kiện ẩm thực nổi bật nhất năm tại TP.HCM. Đây không chỉ là dịp để thưởng thức những lát pizza chất lượng mà còn là cơ hội để cộng đồng kết nối, tận hưởng không khí lễ hội sôi động và khám phá sự đa dạng của văn hóa ẩm thực quốc tế ngay tại Việt Nam.