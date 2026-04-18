VTC kiến tạo tương lai Audition: Từ “game quốc dân” đến hệ sinh thái eSports đầu ngành 2026

Tròn 20 năm phát triển, Audition đã ghi dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử game Việt với hơn 60 triệu tài khoản đăng ký và cộng đồng người chơi trung thành trải dài qua nhiều thế hệ. Hơn cả một tựa game giải trí, Audition đã trở thành "văn hóa thanh xuân" với những nhịp điệu, kết nối và ký ức khó phai. Tại GameVerse 2026, tựa game tiếp tục được vinh danh ở hạng mục "Game Vượt Thời Gian", khẳng định sức sống mãnh liệt và vị thế biểu tượng khó thay thế. Chính nền tảng vững chắc này đang trở thành bệ phóng để VTC đẩy mạnh chuyển đổi Audition thành một hệ sinh thái eSports toàn diện, nơi nền tảng cốt lõi và tính cạnh tranh hiện đại song hành phát triển.

Khoảnh khắc vinh danh các tuyển thủ xuất sắc tại Chung kết Audition Vietnam Championship 2025. (Ảnh: VTC)

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi Audition chính thức trở thành một bộ môn độc lập trong hệ thống Giải vô địch quốc gia thể thao điện tử. Kế thừa nền tảng vững chắc đó, năm 2026 được VTC định vị là giai đoạn tăng tốc, hướng tới mục tiêu biến Audition thành hệ sinh thái thi đấu chuyên nghiệp, bài bản và phát triển bền vững.

Xây dựng môi trường thi đấu bài bản, khẳng định bản lĩnh vươn tầm khu vực

Trọng tâm chiến lược của VTC trong năm 2026 là kiến tạo một môi trường thi đấu chuyên nghiệp, có tính cạnh tranh rõ ràng. Đây sẽ là nơi các vận động viên (VĐV) liên tục rèn luyện, cọ xát kỹ năng và hướng tới những sân chơi lớn hơn.

Hệ sinh thái Esports của Audition được xây dựng với lộ trình giải đấu đa tầng, từ cấp độ phong trào, trường học, fanclub đến quốc gia và quốc tế. Trong đó, hai giải đấu tiêu biểu nhất là:

Giải Vô địch Quốc gia (Audition Vietnam Championship - AVC): Giải đấu đỉnh cao AVC 2026 đang diễn ra sôi nổi với các vòng loại căng thẳng. Vòng Chung kết Quốc gia sẽ bùng nổ vào ngày 19/4/2026 tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là đấu trường khắc nghiệt nhất, nơi tìm ra những đại diện xuất sắc nhất cho đội tuyển quốc gia.

Giải đấu Chuyên nghiệp (Audition Pro League - AUPL): Sân chơi danh giá nhất dành cho nội dung thi đấu đồng đội (Team).

Chung kết miền Bắc – Trung – Nam ngày 12/4 đã tìm ra các đại diện xuất sắc tiến vào Chung kết Quốc gia. (Ảnh: VTC)

Ngoài ra, Audition còn liên tục góp mặt và trở thành nội dung thi đấu chính thức tại các giải Vũ đạo thể thao và Thể chất số trong những ngày hội thể thao lớn của cả nước.

Đầu tư con người: Chuyên nghiệp hóa và phát triển bền vững

Để xây dựng hệ sinh thái Esports lâu dài, VTC tập trung mạnh mẽ vào việc đầu tư con người. Mục tiêu cốt lõi là chuyên nghiệp hóa các đội tuyển, tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế về đadạng giới và phát triển bền vững.

Trong năm 2026, nhà phát hành sẽ triển khai nhiều kế hoạch hỗ trợ sâu sát cho các fanclub (Fam) và đội tuyển chuyên nghiệp. Các VĐV được tạo điều kiện tối đa về luyện tập, đồng thời được định hướng xây dựng và phát triển hình ảnh cá nhân một cách bài bản.Các hoạt động này hướng tới mục tiêu mở rộng quy mô đội tuyển, nâng cao chất lượng chuyên môn và tính chuyên nghiệp trên toàn hệ thống.

Song song đó, VTC tiếp tục mở rộng các sân chơi phong trào online và offline, cùng chuỗi giải đấu dành riêng cho học sinh, sinh viên. Qua đó, không ngừng tìm kiếm và bồi dưỡng tài năng trẻ, thúc đẩy phong trào thể thao điện tử rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần.

Sứ mệnh lan tỏa văn hóa và khát vọng vươn ra đấu trường quốc tế

Bên cạnh cạnh tranh thể thao, VTC cam kết đưa Audition trở thành không gian sống động lưu giữ và lan tỏa bản sắc Việt Nam. Những yếu tố văn hóa như câu chuyện, hình ảnh, âm nhạc và thời trang đậm chất Việt sẽ tiếp tục được nâng cấp, tái hiện hài hòa và gần gũi trong game.

Đội tuyển Audition Việt Nam ghi dấu ấn tại SEA Games 33.

Với nền tảng giải đấu quốc nội đã được chuẩn hóa chuyên nghiệp và dấu ấn tại SEA Game 33, Audition sẽ tiếp tục tìm kiếm, đào tạo các tuyển thủ xuất sắc mang theo bản lĩnh và niềm tự hào dân tộc, sẵn sàng tranh tài tại các giải đấu quốc tế trong tương lai.

Tầm nhìn lớn nhất của VTC là đưa Audition thành bộ môn thể thao điện tử thành tích cao, góp phần mang huy chương quốc tế về cho Việt Nam, đồng thời trở thành cầu nối vững chắc lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới.

Năm 2026 hứa hẹn sẽ là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Audition từ một tựa game quốc dân thành hệ sinh thái Esports hàng đầu tại Việt Nam.