Nữ thiết kế đứng sau phần thi bikini Miss World Vietnam 2025: Khi thương hiệu Việt nâng tầm sân khấu nhan sắc

Những thiết kế của DeRy Swimwear đã góp phần định hình hình ảnh hiện đại, tự tin của các thí sinh trên sân khấu, đồng thời tạo nên diện mạo mới cho phần thi vốn luôn được chú ý nhất cuộc thi.

Không đơn thuần là nhà cung cấp trang phục, DeRy Swimwear được xem như một đối tác sáng tạo, cùng ban tổ chức xây dựng concept trình diễn phù hợp với tinh thần cuộc thi. Các thiết kế bikini năm nay tập trung vào phom dáng tôn hình thể, kết hợp chất liệu linh hoạt và đường cắt hiện đại, giúp thí sinh vừa đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, vừa tự tin thể hiện bản thân trước hàng nghìn khán giả.

Điểm đáng chú ý là cách thương hiệu này khai thác đa dạng vẻ đẹp của thí sinh, thay vì bó hẹp trong một hình mẫu duy nhất. Từ hình ảnh sắc sảo, nóng bỏng của Hoa hậu Phan Phương Oanh, vẻ mềm mại của Á hậu 1 Lê Phương Khánh Như đến nét thanh tú của Á hậu 2 Trương Tâm Như, mỗi thiết kế đều được tinh chỉnh để phù hợp với cá tính riêng, đồng thời vẫn giữ sự thống nhất về tổng thể.

Theo đại diện thương hiệu, định hướng của DeRy Swimwear không chỉ dừng lại ở việc tạo ra trang phục, mà còn hướng tới việc truyền tải tinh thần của người phụ nữ hiện đại: tự tin, chủ động và không bị giới hạn trong bất kỳ khuôn mẫu nào. Đây cũng là lý do thương hiệu lựa chọn đồng hành cùng Miss World Vietnam – nơi tôn vinh những giá trị toàn diện của phụ nữ, từ nhan sắc đến bản lĩnh.

Đứng sau thương hiệu này là nhà thiết kế Ry Nguyễn (Nguyễn Thị Phượng), người sáng lập và điều hành DeRy Swimwear. Tuy nhiên, thay vì đặt nặng câu chuyện cá nhân, dấu ấn của chị được thể hiện rõ hơn qua cách thương hiệu vận hành và tham gia vào các sự kiện lớn như Miss World Vietnam. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và sự am hiểu thị trường thời trang, chị định hướng thương hiệu phát triển theo hướng chuyên nghiệp, chú trọng chất lượng và tính ứng dụng.

Việc một thương hiệu nội địa đảm nhận vai trò thiết kế trang phục bikini tại một cuộc thi nhan sắc quy mô quốc gia cho thấy sự chuyển mình của ngành thời trang Việt, khi các nhà thiết kế không chỉ dừng lại ở sản phẩm mà còn tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng hình ảnh sân khấu.

Ở góc độ chuyên môn, phần thi bikini tại Miss World Vietnam 2025 được đánh giá cao nhờ sự đồng bộ giữa trang phục, ánh sáng và dàn dựng. Những bộ sưu tập được thiết kế riêng cho từng đêm diễn đã góp phần nâng tầm trải nghiệm thị giác, đồng thời giúp thí sinh thể hiện rõ nét phong thái và cá tính.

Thông qua sự hợp tác này, DeRy Swimwear không chỉ khẳng định vị thế trong lĩnh vực thiết kế đồ bơi, mà còn cho thấy tiềm năng của các thương hiệu Việt khi tham gia vào những sân chơi lớn. Đây cũng là bước đi cho thấy xu hướng kết hợp giữa thời trang và các cuộc thi sắc đẹp ngày càng chặt chẽ, hướng đến việc tạo ra những sản phẩm mang tính sáng tạo và giá trị thẩm mỹ cao hơn.

Và bộ ảnh mới nhất của DeRy Swimwear khi đồng hành cùng Top 3 Miss World Vietnam 2025, mô tả sự dịu dàng, mềm mại, đầy nữ tính nhưng vẫn đầy nội lực và thể hiện sự tự tin theo cách riêng.

Ba cô gái của Miss World Vietnam 2025 là ba hình ảnh khác nhau về phái đẹp, mà chị Ry Nguyễn mong muốn truyền tải. Nếu với Hoa hậu Phan Phương Oanh sẽ là hình ảnh nóng bỏng và sắc bén, thì Á hậu 1 Lê Phương Khánh Như chính là vẻ đẹp mềm mại & cuốn hút. Đối với Á hậu 2 Trương Tâm Như, cô lại đại diện cho sự thanh tú và nhẹ nhàng.

Trong bối cảnh thị trường thời trang cạnh tranh mạnh mẽ, việc xuất hiện tại Miss World Vietnam 2025 được xem là một dấu mốc quan trọng, giúp thương hiệu tiếp cận rộng hơn với công chúng, đồng thời góp phần định hình hình ảnh thời trang bơi lội theo hướng hiện đại, đa dạng và giàu bản sắc.

NTK Ry Nguyễn sau khi tốt nghiệp cùng lúc hai trường đại học: Đại học Nguyễn Tất Thành và Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Kế toán Kiểm toán đã bước vào thương trường. Hiện tại, Ry Nguyễn là chủ sở hữu kiêm Giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu đang hoạt động tại TP.HCM.