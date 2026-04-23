Trải nghiệm gói phòng “Sky Stay with Credit” tại Landmark 81

Kì nghỉ dưỡng trên mây tại toà nhà biểu tượng Landmark 81

Gói lưu trú "Sky Stay with Credit" sẽ mang đến những đặc quyền hấp dẫn cho mỗi kỳ nghỉ. Đặt phòng lưu trú ít nhất 2 đêm và nhận ngay khoản tín dụng dịch vụ khách sạn cho các trải nghiệm ẩm thực trên tầng cao với tầm nhìn toàn cảnh TP.HCM hay thư giãn cùng các liệu trình spa giữa tầng không.

Không gian phòng sang trọng với khung cửa từ trần đến sàn rộng mở

Đây là lúc để tận hưởng TP.HCM từ một tầm nhìn khác biệt. Khởi đầu ngày mới với bữa sáng trên tầng 66, ngắm nhìn đường chân trời đầy mê hoặc và những phút giây thư giãn tại spa trong ánh chiều tà, và khi màn đêm buông xuống, thành phố rực rỡ ánh đèn sẽ trở thành phông nền hoàn hảo cho một buổi tối đầy thi vị.

Nhâm nhi cocktail tinh tế giữa ánh đèn rực rỡ thành phố hoà vào không gian hiện đại và phong cách của The Cloud

Tận hưởng đại tiệc buffet hải sản bên tầm nhìn ngoạn mục của TP.HCM tại Oriental Pearl

Ưu đãi độc quyền

- Phòng ở từ tầng 49 với khung cửa sổ từ trần đến sàn mở ra khung cảnh thành phố và dòng sông Sài Gòn trải dài trước mắt.

- Nhận khoản tín dụng dịch vụ khách sạn từ 1.000.000 VND (500.000 VND mỗi đêm) áp dụng tại nhà hàng hoặc spa bất kỳ.

- Bữa sáng hàng ngày tại Nhà hàng Oriental Pearl - tầng 66.

- Giảm 20% dịch vụ ẩm thực và spa.

Khám phá chốn thư giãn yên bình tại Horizon Spa & Wellness ở tầng 47, nơi những trải nghiệm trị liệu tinh tế đánh thức mọi giác quan và giúp tái tạo sự cân bằng từ bên trong

Đắm mình trong làn nước mát lạnh của hồ bơi vô cực tại tầng 47 và chiêm ngưỡng khung cảnh TP.HCM rực rỡ khi dần chuyển mình dưới ánh hoàng hôn

- Đặt phòng tại: Gói phòng ‘Sky Stay with Credit’ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Autograph Collection

- Thời gian đặt phòng: từ giờ đến ngày 30/8/2026

- Thời gian lưu trú: từ ngày 1/4 đến ngày 30/8/2026

- Hội viên Marriott Bonvoy được hưởng ưu đãi giảm 5%.

Để biết thêm thông tin khác, vui lòng liên hệ 028-3971-8888, hoặc gửi mail tại Autograph.Saigon@marriott.com.